Nagy pofont kapott a Manchester City, Guardiola csapata lefagyott Norvégiában

A Manchester United a hétvégén 2-0-ra megnyerte a Manchester City elleni városi rangadót, és a Kékeknek a Bajnokok Ligájában sem termett sok babér, tovább tart a lejtmenetük. A végig lelkesen és a szinte hiba nélkül játszó norvég Bodö/Glimt szó szerint lefocizta Pep Guardiola együttesét kedden este a BL-ben.
Guardiola csapata gyorsan hátrányba került
A házigazda norvég csapat a Bajnokok Ligája selejtezőjében rájátszásában kezdte meg szereplését az idényben, vagyis kedd estig már nyolc nemzetközi mérkőzést játszott, de ezeken Kasper Högh mindössze egy gólt szerzett. A dán csatár aztán a Manchester City ellen az első játékrész közepén két percen belül duplázott, ezzel – bár a tízszeres angol bajnok idegenben is nagy mezőnyfölényben futballozott – a Bodö a szünetig megnyugtató előnyre tett szert.
A második félidő közepén két perc alatt esett egy-egy gól mindkét oldalon, Jens Hauge találata különösen látványosra sikeredett, mivel a tizenhatoson kívülről csavarta a labdát a bal felső sarokba. A francia Rayan Cherki szépítése után azonban a City azért nem tudott jobban felzárkózni, mert 2024 aranylabdása, a spanyol Rodri egy percen belül két sárga lapot kapott, így az angol együttes bő fél órát emberhátrányban futballozott.
A Bodö/Glimt az első győzelmét aratta a BL-alapszakaszban, s még maradt esélye a továbbjutásra, míg a City a másodszor kapott ki.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 7. forduló
Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City (angol) 3-1 (2-0)
gól: Högh (22., 24.), Hauge (58.), illetve Cherki (60.)
korábban:
Kajrat Almati (kazah)–Club Brugge (belga) 1-4 (0-2)
gól: Szadibekov (92.), illetve Sztankovics (32.), Vanaken (38.), Vermant (74.), Mechele (84.)
