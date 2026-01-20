Bajnokok LigájaRodriRayan CherkiManchester CityPep Guardiola

Nagy pofont kapott a Manchester City, Guardiola csapata lefagyott Norvégiában

A Manchester United ellen elszenvedett bajnoki vereség után a BL-ben is bukott a Manchester City. Pep Guardiola együttese ugyanis kedden este 3-1-re kikapott a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában a norvég Bodö/Glimt otthonában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 21:29
Gianluigi Donnarumma sem tudott segíteni a Manchester City-n, Guardiola csapata fájó pofont kapott a BL-ben Fotó: MATS TORBERGSEN Forrás: NTB
A Manchester United a hétvégén 2-0-ra megnyerte a Manchester City elleni városi rangadót, és a Kékeknek a Bajnokok Ligájában sem termett sok babér, tovább tart a lejtmenetük. A végig lelkesen és a szinte hiba nélkül játszó norvég Bodö/Glimt szó szerint lefocizta Pep Guardiola együttesét kedden este a BL-ben.

Erling Haaland sem tudott segíteni a Manchester City csapatán, Pep Guardiola kikapott Norvégiában.
Erling Haaland sem tudott segíteni a Manchester City csapatán, Pep Guardiola kikapott Norvégiában. Fotó: FREDRIK VARFJELL / NTB

Guardiola csapata gyorsan hátrányba került

A házigazda norvég csapat a Bajnokok Ligája selejtezőjében rájátszásában kezdte meg szereplését az idényben, vagyis kedd estig már nyolc nemzetközi mérkőzést játszott, de ezeken Kasper Högh mindössze egy gólt szerzett. A dán csatár aztán a Manchester City ellen az első játékrész közepén két percen belül duplázott, ezzel – bár a tízszeres angol bajnok idegenben is nagy mezőnyfölényben futballozott – a Bodö a szünetig megnyugtató előnyre tett szert.

Kasper Högh a norvég Bodö/Glimt második gólját rúgja a Manchester City kapujába.
Kasper Högh a norvég Bodö/Glimt második gólját rúgja a Manchester City kapujába. Fotó: MATS TORBERGSEN / NTB

A második félidő közepén két perc alatt esett egy-egy gól mindkét oldalon, Jens Hauge találata különösen látványosra sikeredett, mivel a tizenhatoson kívülről csavarta a labdát a bal felső sarokba. A francia Rayan Cherki szépítése után azonban a City azért nem tudott jobban felzárkózni, mert 2024 aranylabdása, a spanyol Rodri egy percen belül két sárga lapot kapott, így az angol együttes bő fél órát emberhátrányban futballozott.

A Bodö/Glimt az első győzelmét aratta a BL-alapszakaszban, s még maradt esélye a továbbjutásra, míg a City a másodszor kapott ki.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 7. forduló

Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City (angol) 3-1 (2-0)

gól: Högh (22., 24.), Hauge (58.), illetve Cherki (60.)

korábban:

Kajrat Almati (kazah)–Club Brugge (belga) 1-4 (0-2)

gól: Szadibekov (92.), illetve Sztankovics (32.), Vanaken (38.), Vermant (74.), Mechele (84.)

 

 

