Feltámadt a Manchester United, Guardiola csúnyán ráfizetett

November vége óta először kikapott a Manchester City, 2-0-ra bukott el a United otthonában a Premier League 22. fordulójának szombati derbijén. Guardiola csapata láthatatlan volt a pályán, és emiatt még inkább leszakadhat a listavezető Arsenaltól. A Manchester United viszont szinte a régi fényében ragyogott új edzőjével, Michael Carrickkel.

2026. 01. 17. 15:32
Haaland (jobbra) sem tudott segíteni a Cityn a Manchester United ellen Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
Aki arra számított, hogy a City lefocizza a pályáról a Manchester Unitedet, és csak úgy potyogni fognak a gólok a sok változáson áteső, új vezetőedzővel (Rúben Amorim helyett Michael Carrick) építkező csapat kapujába a szombati derbin, annak bizony csalódnia kellett. 

Bryan Mbeumo szerezte a Manchester United második gólját
Bryan Mbeumo szerezte a Manchester United második gólját Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Manchester United remekelt a City ellen

Először a hazai szurkolók ugrottak talpra az Old Traffordon, amikor Bruno Fernandes szöglete után Harry Maguire fejese telibe találta a felső lécet a 3. percben. A Manchester United tehát azonnal jelezte a Citynek, nem lesz könnyű dolga a Premier League 22. fordulójának nyitómeccsén. Ahogy az a városi rangadókon gyakran előfordul, feszült hangulat uralkodott a pályán, főként a Vörös Ördögök nagy kedvvel rúgták fel az ellenfelet, Diogo Dalot kis híján már a 11. percben kiharcolt magának egy pirosat, de megúszta sárgával. Pep Guardiola csapata sokat nem mutatott, hiába birtokolta többet a labdát, nem nagyon tudott mit kezdeni vele. A Unitednak viszont Maguire célt tévesztett fejese után is voltak helyzetei, sőt Amad Diallo és Fernandes még lesgólig is eljutott, érvényes találatig azonban egyik gárda sem.

A második félidő is hazai helyzettel indult, de az 54. percben Erling Haaland járt közel a vezetés megszerzéséhez, ám Lisandro Martínez egy hatalmas mentéssel tett róla, hogy ez ne jöjjön össze. Ezután csak Gianluigi Donnarumma tartotta meccsben a Manchester Cityt, az olasz kapus hatalmas védésekkel jelentkezett Diallo lövésénél, majd Casemiro ismétlésénél is. Az Afrikai Nemzetek Kupájáról visszatért Bryan Mbeumónak azonban csak az első próbálkozását tudta hárítani, a másodiknál már hiába vetődött, a kameruni csatár egy kontra végén egy jól helyezett lövéssel előnyhöz juttatta a Manchester Unitedet a 65. percben.

Guardioláék lassan bottal üthetik az Arsenal nyomát

A folytatásra sem tudott igazán felpörögni a City, és erre ráfizetett, mert a 76. percben már 2-0 volt az állás. Matheus Cunha tette a kapu elé a labdát, Patrick Dorgu pedig közelről nem hibázott. De ezzel még nem volt vége, a vendégek nagy kockázatot vállaltak, és ezt a Manchester United ki tudta használni, ám Mason Mount gólját végül les miatt érvénytelenítette Anthony Taylor. A házigazda megérdemelten győzte le a városi riválist, és előrelépett a Premier League tabellájának negyedik helyére, jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőzte a 16 órakor a Burnley-t fogadó Liverpoolt. 

Guardiola együttesének a minden sorozatot tekintve tizenhárom mérkőzésből álló veretlenségi szériája ezennel lezárult, a négy meccsből álló nyeretlen sorozata viszont folytatódik. A vereség ellenére a City egyelőre maradt a második helyen, de vasárnap az Evertont fogadó Aston Villa megelőzheti, a listavezető Arsenal pedig még inkább megléphet tőle, miközben már a 22. forduló előtt is hat pont volt a különbség a két csapat között.

Premier League, 22. forduló:

szombat:

  • Manchester United–Manchester City 2-0 (0-0)
  • Chelsea–Brentford 16.00 (tv: Match4)
  • Leeds United–Fulham 16.00
  • Liverpool–Burnley 16.00 (tv: Spíler1)
  • Sunderland–Crystal Palace 16.00
  • Tottenham Hotspur–West Ham United 16.00
  • Nottingham Forest–Arsenal 18.30 (tv: Spíler1)

vasárnap:

  • Wolverhampton Wanderers–Newcastle United 15.00 (tv: Spíler1)
  • Aston Villa–Everton 17.30 (tv: Spíler1)

hétfő:

  • Brighton–Bournemouth 21.00 (tv: Match4)

 

