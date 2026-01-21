arsenalinternazionaleGyökeres ViktorGabriel Jesusmikel artetabajnokok ligája

Gyökeres Viktor furcsa gólja után az Arsenal edzője elmondta a véleményét róla + videó

Továbbra is szenzációs formában teljesít az Arsenal labdarúgócsapata. A Premier League éllovasa a Bajnokok Ligája alapszakaszának 7. fordulójában kedd éjjel a hetedik győzelmét aratta, s nagy rangadót nyert meg, 3-1-re győzött az Internazionale otthonában. Mikel Arteta vezetőedző érthetően nagyon elégedett, az Arsenal harmadik gólját szerző Gyökeres Viktor pedig külön dicséretet is kapott tőle.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 5:44
Gyökeres Viktor gólöröme a San Siróban Fotó: MAIRO CINQUETTI Forrás: NurPhoto
Az Arsenal úgy vezeti a Premier League tabelláját, hogy 22 meccsen 50 pontot gyűjtött (15 győzelem, 5 döntetlen, 2 vereség), a második helyen álló Manchester City pedig hét pont lemaradással követi. Mikel Arteta együttesének a Bajnokok Ligája alapszakaszában még lenyűgözőbb a teljesítménye: mind a hét meccsét megnyerte, s a 21 pontjához 20-2-es gólkülönbség társul. A második helyen álló Real Madrid 15 pontos. Ha a Bayern München ma hazai pályán nyerne a belga Union Saint-Gilloise ellen, amire jó esélye van, akkor 18 pontja lenne, de a többiek az Ágyúsok nyomába sem érnek. A BL keddi játéknapján az Arsenal az Internazionale otthonában folytatta a nagy sorozatát.  Gabriel Jesus a 10. percben szerezte meg a vezetést, s ugyan Petar Sucic nem sokkal később egyenlített, Gabriel Jesus második góljával a szünetben a vendégeknél volt az előny. Fordulás után pedig csak egy Arsenal-gólt láthattunk. A 75. percben  a duplázó brazil helyére beállt a magyar felmenőkkel rendelkező Gyökeres Viktor, aki a 84. percben porrá zúzta az Inter reményeit, bombagóllal állította be a 3-1-es végeredményt. Gyökeres nem így tervezte, mert Bukayo Saka sarkáról visszapattant elé a labda, de ha már így alakult, 18 méterről bevágta a bal felső sarokba. S be is mutatta a jellegzetes, álarcos gólörömét, amely az UEFA-nak is tetszik.

Gyökeres Viktor szerezte az Arsenal harmadik gólját
Gyökeres Viktor szerezte az Arsenal harmadik gólját Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

– Nagyon büszke vagyok arra a teljesítményre, amit ezen a meccsem nyújtottunk, és persze arra is, ami a BL alapszakaszában mögöttünk van. Óriási dicséret jár a csapatnak, mert ezt azért nem volt könnyű összehozni. De most egy igazi topcsapat ellen is megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek. Gabriel Jesus nagyon hiányzott már nekünk, ez a mérkőzés jót tehet az öbizalmának, de Gyökeresnek is nagy szerepe van abban, hogy nyertünk. A meccs menete egyre inkább olyan lett, ami nagyon feküdt neki. Volt két helyzete, és az egyiket gólra váltotta. Ez már a második idegenbeli meccse, amelyen nagyon jól játszott, kezdi állandósítani a formáját – szögezte le Mikel Arteta.

Gyökeres Viktor vagy Gabriel Jesus kap szerepet az Arsenal csapatában?

Gabriel Jesus súlyos sérülése, keresztszalag-szakadása miatt tizenegy hónapot hagyott ki, decemberben tért vissza, de még nem játszott végig meccset.

– Természetesen minden játékos szeretne a kezdőcsapatban lenni, de elfogadom a helyzetemet. Nem számítok már már mai gyereknek, 28 éves vagyok, tudom, miről szól a futball. Nagyon boldog vagyok, hogy gólokat szereztem, de annak is örülök, hogy Viktor beállva szintén betalált. S biztos vagyok benne, hogy Kai (Havertz, aki szintén sérülésből tért vissza, és a kispadon ült – a szerk.) is szerez majd gólt, amikor lehetőséget kap – nyilatkozta Gabriel Jesus.

Nagy kérdés, hogy akkor most ki legyen az Arsenal első számú csatára, és ezt Artetának gyorsan el kell döntenie, mert vasárnap otthon újabb nagy meccs vár az Ágyúsokra, a Manchester United ellen játszanak. Hosszú távon pedig a posztért Gabriel Jesusnak és Gyökeresnek meg kell küzdeniük egymással.

A találkozó összefoglalója a YouTube-linkre kattintva megtekinthető, benne Gyökeres Viktor bombagóljával:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

