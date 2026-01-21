Gyökeres Viktor furcsa gólja után az Arsenal edzője elmondta a véleményét róla + videó

Az Arsenal úgy vezeti a Premier League tabelláját, hogy 22 meccsen 50 pontot gyűjtött (15 győzelem, 5 döntetlen, 2 vereség), a második helyen álló Manchester City pedig hét pont lemaradással követi. Mikel Arteta együttesének a Bajnokok Ligája alapszakaszában még lenyűgözőbb a teljesítménye: mind a hét meccsét megnyerte, s a 21 pontjához 20-2-es gólkülönbség társul. A második helyen álló Real Madrid 15 pontos. Ha a Bayern München ma hazai pályán nyerne a belga Union Saint-Gilloise ellen, amire jó esélye van, akkor 18 pontja lenne, de a többiek az Ágyúsok nyomába sem érnek. A BL keddi játéknapján az Arsenal az Internazionale otthonában folytatta a nagy sorozatát. Gabriel Jesus a 10. percben szerezte meg a vezetést, s ugyan Petar Sucic nem sokkal később egyenlített, Gabriel Jesus második góljával a szünetben a vendégeknél volt az előny. Fordulás után pedig csak egy Arsenal-gólt láthattunk. A 75. percben a duplázó brazil helyére beállt a magyar felmenőkkel rendelkező Gyökeres Viktor, aki a 84. percben porrá zúzta az Inter reményeit, bombagóllal állította be a 3-1-es végeredményt. Gyökeres nem így tervezte, mert Bukayo Saka sarkáról visszapattant elé a labda, de ha már így alakult, 18 méterről bevágta a bal felső sarokba. S be is mutatta a jellegzetes, álarcos gólörömét, amely az UEFA-nak is tetszik.

Gyökeres Viktor szerezte az Arsenal harmadik gólját Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

– Nagyon büszke vagyok arra a teljesítményre, amit ezen a meccsem nyújtottunk, és persze arra is, ami a BL alapszakaszában mögöttünk van. Óriási dicséret jár a csapatnak, mert ezt azért nem volt könnyű összehozni. De most egy igazi topcsapat ellen is megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek. Gabriel Jesus nagyon hiányzott már nekünk, ez a mérkőzés jót tehet az öbizalmának, de Gyökeresnek is nagy szerepe van abban, hogy nyertünk. A meccs menete egyre inkább olyan lett, ami nagyon feküdt neki. Volt két helyzete, és az egyiket gólra váltotta. Ez már a második idegenbeli meccse, amelyen nagyon jól játszott, kezdi állandósítani a formáját – szögezte le Mikel Arteta.

Gyökeres Viktor vagy Gabriel Jesus kap szerepet az Arsenal csapatában?

Gabriel Jesus súlyos sérülése, keresztszalag-szakadása miatt tizenegy hónapot hagyott ki, decemberben tért vissza, de még nem játszott végig meccset.