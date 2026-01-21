liverpoolpremier leaguearne slotsteven gerrardburnleyolympique marseille

Steven Gerrard szavai sokkolták a Liverpool egy másik legendáját, Arne Slot baráti tűz alatt

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában a Liverpool ma este az Olympique Marseille otthonában lép pályára. Szoboszlai Dominikéknak nagy szükségük lenne a győzelemre, mert a legutóbbi öt tétmeccsükből csak egyet nyertek meg, és ha most nem gyűjtik be a három pontot, a BL alapszakaszában aligha jutnak be a legjobb nyolcba. A klublegenda Steven Gerrard tőle szokatlanul keményen kritizálta Arne Slot munkásságát, a szavai egy másik Pool-ikon, Phil Thompson számára sokkolók.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 12:02
Arne Slotra és a Liverpool csapatára ma este a BL-ben Marseille-ben nehéz feladat vár Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
A Liverpool immár tizenkét tétmeccs óta veretlen, de a mérlege, a hat győzelem, hat döntetlen nem úgy fest, ahogyan a szurkolók elvárnák. Szoboszlai Dominikék a Premier League-ben a legutóbbi négy meccsükön döntetlent játszottak, s címvédőként csak a negyedik helyen állnak a tabellán. Az Arsenal mögött 14 pont a lemaradásuk, de a Manchester City és az Aston Villa is hét ponttal többel rendelkezik. Arne Slot együttesének legutóbbi pontvesztése igen kínos, hazai pályán az utolsó előtti, 19. helyen álló Burnley ellen csak 1-1-et értek el. A BL-ben az eddigi hat meccsükön 12 pontot gyűjtöttek, jelenleg a 11. helyen állnak, és ha ma este nem nyernek az Olympique Marseille otthonában, aligha jutnak be egyenes ágon a nyolcaddöntőbe. (Azzal együtt, hogy az utolsó fordulóban otthon a Qarabag ellen kalkulálhatnak a három ponttal.) Azt, hogy gondok vannak a csapatnál, a Burnley elleni meccs után a TNT Sports szakértőjeként dolgozó klublegenda, Steven Gerrard is fejtegette, amikor a műsorvezetővel beszélt, és ez esetben „baráti tűzről” beszélhetünk.

Nem csak Steven Gerrard volt bosszús amiatt, hogy a Liverpool nem nyert a Burnley ellen
Nem csak Steven Gerrard volt bosszús amiatt, hogy a Liverpool nem nyert a Burnley ellen. Fotó: AFP

Steven Gerrard már nem hisz abban, hogy Arne Slot a jó választás?

– Minden tiszteletem a Burnley csapatáé, de hazai pályán ellenük a döntetlen elfogadhatatlan. Annak ellenére, hogy Liverpool veretlenségi mutatója jól mutat, kritikusan kell nézni a teljesítményét. De előtte a Leeds elleni hazai döntetlen sem volt elfogadható, szóval a menedzsert megint sok kritika fogja érni. Amikor legutóbb erről beszéltünk, megkérdezted, hogy válságban van-e a csapat, és erre azt mondtam, hogy szerintem ez nem válság. Úgy éreztem, hogy az edző képes rendbe tenni a csapatot. A tabella közepéről felhozta a csapatot a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekre. Úgy gondolom, most már ez a legfőbb cél, hogy a csapat a legjobb négy között végezzen. De ha így is lesz, a bírálatok akkor sem szűnnek meg – fogalmazott Steven Gerrard, s ha ki nem is mondta, a szavaiból úgy tűnik, a szezon végén ő is megszabadulna Arne Slottól, miként sok más Liverpool-szurkoló.

Thompsont sokkolták Gerrard szavai Slotról

Egy másik korábbi válogatott Liverpool-ikon, Phil Thompson megdöbbent, amikor Steven Gerrard gondolataival szembesült Sam Allardyce podcastjében. – Aggasztó, amikor olyanok, mint Steven Gerrard a kétségeiknek adnak hangot a menedzserrel kapcsolatban? Ez aggaszt téged?  – kérdezte a Sam Allardyce Thompsont.

– Erről eddig én nem hallottam. Most szó szerint sokkoltál. Gerrard nem olyan ember, aki csak úgy, öncélúan kritizálna, ellentétben néhány, a Liverpooltól távolabb álló szakértővel. De ha valóban így beszélt, az arra utal, hogy tényleg komoly problémák vannak a csapatnál – jelentette ki Phil Thompson.

A liverpooli Rousing the Kop a mai cikke címének is azt adta, hogy Thompsont sokkolták Gerrard szavai Slotról, és a szerző azzal a felütéssel indítja az írását, hogy a Liverpool trénere ebben a szezonban a támadások kereszttüzébe került a csapat gyenge eredményei és teljesítménye miatt.

Ha Marseille-ben ma a veretlenségi sorozata is megszakadna, még nagyobb lenne a tűz.

 

 

