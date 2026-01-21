Bajnokok LigájaAlvaro ArbeloaMonacoReal MadridVinícius Júnior

Vinícius nehezen emésztette meg, hogy kifütyülték, Arbeola megmagyarázta a tettét

A Real Madrid kedden este 6-1-re legyőzte a Monacót a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában, Kylian Mbappé két találatának is köszönhetően. A királyi gárda legjobbjának mégis egy másik játékost választottak, Vinícius Junior a két gólpassza mellett gólt is szerzett a franciák ellen. A brazil támadó a mérkőzés után elárulta, hogy nagyon fájt neki az, hogy korábban a madridi közönség kifütyülte, holott ő mindig a pályán mutatott teljesítményével akar kitűnni. A madridiak vezetőedzője, Álvaro Arbeloa szerint a csapatának szüksége van arra, hogy Vinícius jól érezze magát Madridban, mert ez lehet a feltétele annak, hogy a szezonban a lehető legtöbb trófeát begyűjtsék.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 8:42
Vinícius Júnior és edzője Alváro Arbeola között remek az összhang Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU Forrás: AFP
A Monaco elleni remeklése után a francia válogatott csatár Kylian Mbappé már tizenegy találatnál tart, és vezeti a góllövőlistát a legrangosabb európai kupasorozatban, de brazil csapattársa is kivette a részét a Monaco elleni sikerből: a mostanság ismét sokat kritizált Vinícius Junior is betalált a 63. percben, előtte pedig két gólpasszt is adott. A madridiak támadója a meccs után elárulta, hogy nehéz időszakot élt meg az Albacete elleni kupakiesés alatt és a Levante elleni bajnoki meccsen.

Vinícius remekelt a Monaco ellen a Real Madrid színeiben
Vinícius remekelt a Monaco ellen a Real Madrid színeiben. Fotó: NurPhoto

Vinícius szerint a Real egy család

A renitens viselkedéséről hírhedt brazil labdarúgót a Monaco elleni BL-mérkőzés legértékesebb játékosának választották, Vinícius a lefújás után őszintén beszélt az érzéseiről. – Az elmúlt napok nagyon nehezek voltak a csapat körül. Mindenkinek és nekem is. A kifütyülések miatt is fájt, és amiket rólam mondtak. Nem akarok a figyelem középpontjában lenni a pályán kívüli dolgaim miatt, inkább a teljesítményemmel akarom felhívni magamra a figyelmet – hangsúlyozta a Real támadója, és hozzátette, hogy vissza akarják nyerni a madridi szurkolók bizalmát, és vissza kell térni a normális kerékvágásba.

– Koncentráltan léptünk pályára, és jól mozgattuk a labdát egyik oldalról a másikra. Sok labdaérintésem volt, így tudok a legjobb lenni. Nem leszek mindig a legjobb formámban, de minden meccsen megpróbálok mindent kiadni magamból. Mbappéval és a csapattársaimmal játszani nagyon egyszerű. Ha együtt és egymásért küzdünk, nagy dolgokat fogunk elérni – mondta el Vinícius, akit a csapattársai is biztattak a meccs előtt, hogy ma be fog találni.

– Egy család vagyunk, és hiszünk egymásban. Ha a legjobb formánkat tudjuk hozni, idén nagy dolgokat tudunk véghezvinni – nyilatkozta a brazil támadó, akit az egyik góljánál a Real új edzője, Alváro Arbeola is megölelt.

 

Arbeola tehermentesítené a Real csatárait

A királyi gárda új edzője ismét kiállt a játékosai mellett, miután 6-1-re nyerték első közös BL-meccsüket. Álvaro Arbeloa a háláját fejezte ki játékosai erőfeszítéseiért és azért, hogy az újabb győzelemmel közelebb kerültek a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéhez.

Vinícius és edzője Arbeola ölelkezett a Monaco elleni BL-meccsen.
Vinícius és Arbeola ölelkezett a Monaco elleni BL-meccsen. Fotó: JNurPhoto

– Boldog vagyok a játékosaim miatt, mert egy elkötelezett csapatra van szükségünk. Nagyon örülök Viníciusnak is, mert megérdemli a szurkolók szeretetét, és úgy gondolom, hogy az az ölelés, amit nekem adott, valójában az egész madridizmusnak szólt. 

Szükségünk van arra, hogy Vinícius boldog legyen, ha minden trófeát el akarunk érni 

– mondta el a spanyol edző, aki újra hangsúlyozta, hogy a következő találkozókon sem akarja, hogy a csatárai kimerüljenek a védekezésben, mert szükségünk van rájuk a támadásban.

– Lelkes és motivált vagyok, de igazából a játékosok miatt vagyok boldog. Ha ilyen esténk van, az emberek is boldogok. Az egyik ok, amiért edző lettem, az az, hogy segíthetek a játékosokon a rájuk nehezedő elvárások közepette – nyilatkozta Arbeola, aki kiemelte, hogy a Bajnokok Ligája a Real Madrid igazi terepe, és ezt ő és a játékosok is jól tudják.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 7. forduló:

Real Madrid (spanyol)–AS Monaco (francia) 6-1 (2-0)

 



 

 

