Vinícius nehezen emésztette meg, hogy kifütyülték, Arbeola megmagyarázta a tettét

A Monaco elleni remeklése után a francia válogatott csatár Kylian Mbappé már tizenegy találatnál tart, és vezeti a góllövőlistát a legrangosabb európai kupasorozatban, de brazil csapattársa is kivette a részét a Monaco elleni sikerből: a mostanság ismét sokat kritizált Vinícius Junior is betalált a 63. percben, előtte pedig két gólpasszt is adott. A madridiak támadója a meccs után elárulta, hogy nehéz időszakot élt meg az Albacete elleni kupakiesés alatt és a Levante elleni bajnoki meccsen.

Vinícius remekelt a Monaco ellen a Real Madrid színeiben. Fotó: NurPhoto

Vinícius szerint a Real egy család

A renitens viselkedéséről hírhedt brazil labdarúgót a Monaco elleni BL-mérkőzés legértékesebb játékosának választották, Vinícius a lefújás után őszintén beszélt az érzéseiről. – Az elmúlt napok nagyon nehezek voltak a csapat körül. Mindenkinek és nekem is. A kifütyülések miatt is fájt, és amiket rólam mondtak. Nem akarok a figyelem középpontjában lenni a pályán kívüli dolgaim miatt, inkább a teljesítményemmel akarom felhívni magamra a figyelmet – hangsúlyozta a Real támadója, és hozzátette, hogy vissza akarják nyerni a madridi szurkolók bizalmát, és vissza kell térni a normális kerékvágásba.

– Koncentráltan léptünk pályára, és jól mozgattuk a labdát egyik oldalról a másikra. Sok labdaérintésem volt, így tudok a legjobb lenni. Nem leszek mindig a legjobb formámban, de minden meccsen megpróbálok mindent kiadni magamból. Mbappéval és a csapattársaimmal játszani nagyon egyszerű. Ha együtt és egymásért küzdünk, nagy dolgokat fogunk elérni – mondta el Vinícius, akit a csapattársai is biztattak a meccs előtt, hogy ma be fog találni.

– Egy család vagyunk, és hiszünk egymásban. Ha a legjobb formánkat tudjuk hozni, idén nagy dolgokat tudunk véghezvinni – nyilatkozta a brazil támadó, akit az egyik góljánál a Real új edzője, Alváro Arbeola is megölelt.

Arbeola tehermentesítené a Real csatárait

A királyi gárda új edzője ismét kiállt a játékosai mellett, miután 6-1-re nyerték első közös BL-meccsüket. Álvaro Arbeloa a háláját fejezte ki játékosai erőfeszítéseiért és azért, hogy az újabb győzelemmel közelebb kerültek a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéhez.