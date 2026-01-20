Vogel Soma egy rémálom – így látják a spanyolok a magyar győzelmet

Amint arról részletes tudósításunkban beszámoltunk, a találkozón a rendes játékidőben a négygólos Cabanas az utolsó másodpercben egyenlített parádés ejtéssel, így lett 11-11, s egyből jöttek az ötméteresek. Granados kezdte, túljárt Vogel Soma eszén, a túloldalon Manhercz Krisztián sem rontott. Sanahuja lövését hárította a magyar kapus, Aguirre pedig Vigvári Vince próbálkozását szedte ki. Vogel Biel ötösét kipiszkálta a léc alól, Vigvári Vendel pedig a bal felsőbe lőtt. Munarriz magabiztos ítélet-végrehajtónak bizonyult, ahogyan Nagy Ádám is. Cabanas meccsben tartott a spanyolokat, Fekete azonban lezárta a párharcot, Varga Zsolt együttese 15-14-re nyert, és a görögökkel játszhat a döntőbe jutásért.

Vogel Soma szenzációsan védett a vízilabda Eb magyar–spanyol meccsén Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A spanyol válogatott csak az ötödik helyet célozhatja meg, ami nagy csalódás, hiszen címvédőként és a regnáló világbajnokként érkeztek Belgrádba. Tavaly a szingapúri vb-döntőben éppen együttesünket gyűrte le Spanyolország 15-13-ra.

Vogel Soma nevét megint megjegyezhetik a spanyolok

„Vogel 2020-ban elütötte Spanyolországot az Eb-aranyérméről, most pedig az éremtől is” – harsog az AS cikkének a címe, és utalnak a hat évvel ezelőtti budapesti Eb-re: akkor 9-9 után jöttek az ötméterespárbaj, amelyet 5-4-re nyertünk meg egy nagy Vogel-védéssel. „A magyar kapus rémálom volt számunkra 32 percen keresztül, majd a bünbetőpárbajban is, amit az utolsó másodpercben Cabanas harcolt ki” – írja a mostani meccsről az AS. „Aguirre ugyan hárította csapattársa, Vigvári Vince lövését, de a hős kollégája, Vogel Soma lett, aki nem egy, hanem két lövést is védett: Sanahujáét – akinek biztosan rémálmai lesznek róla – és Unai Bielét is.”

A Lavanguardia cikke címében tényszerűen rögzíti, hogy a spanyol válogatott ötméteresekkel 15-14-re kikapott, de az alcímben kiemeli Vogel Somát, miszerint a meccs vége a büntetőkkel olyan volt, mintha pénzfeldobás döntött volna, és ebben kétségkívül Vogel volt a nyerő.