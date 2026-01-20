Nagy botrány egy horvát dal miatt a kézilabda Európa-bajnokságon + videó

Hétfőn a kézilabda Eb E csoportjában a világbajnoki ezüstérmes Horvátország 35-29-re nyert Hollandia ellen a csoportkör második fordulójában. A malmői mérkőzés legeredményesebb játékosa a Veszprém jobbátlövője, Ivan Martinovic volt kilenc góllal. Klubtársa, Luka Cindric háromszor volt eredményes, a Szeged horvát légiósai közül Mario Sostaric öt, Marin Jelinic pedig két góllal járult hozzá a sikerhez. Később a társházigazda Svédország 38-29-re nyert Grúzia ellen. A Szeged irányítója, Jim Gottfridsson egyszer volt eredményes, a Veszprém kapusa, Mikael Appelgren öt lövést védett.
Az E csoport állása: 1. Svédország 4 pont (74-60), 2. Horvátország 4 (67-58), 3. Hollandia 0 (60-71), 4. Grúzia 0 (58-70). Szerdán a Svédország–Horvátország meccs a csoport első helyéről dönt és arról, melyik együttes hány pontot visz magával a középdöntőbe.
