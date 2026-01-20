Nagy botrány egy horvát dal miatt a kézilabda Európa-bajnokságon + videó

Az A csoport 3. fordulójában Herningben ugyancsak hétfőn Szerbia 26-25-re kikapott Ausztriától, és korábban bombameglepetésre hiába nyert 30-27-re Németország ellen, nem jutott tovább, a németek és a spanyolok lettek középdöntősök.

At the European Men’s Handball Championship in Malmö, music by banned Croatian artist Marko Perković Thompson was played during Croatia v Georgia. European Handball Federation said it breached event values and should not have happened. https://t.co/eKbXQReiln pic.twitter.com/wn5Cncy3dB — Fare (@farenet) January 20, 2026

Szerbiában azonban a Malmőben játszott horvát–holland meccs végén történtek miatt is mérgesek. A horvátok ugyanis Marko Perkovic Thompson dalára ünnepeltek, ezt maga az X-en 231 ezer követővel rendelkező zenész is megosztotta az Instagram-oldalán. (A képre kattintva elindul a videó.)

A kézilabda Eb egyik nagy botrányát okozta a horvát Marko Perkovic Thompson dala

A kétségkívül sokak által nacionalistának bélyegzett előadó személye olyan a szerbeknek, mint bikának a vörös posztó, és amikor még múlt szombaton a Horvátország–Grúzia találkozón felcsendült a hangszórókból a „Ha nem tudod, mi történt” című dala, utána ki is tört a botrány. Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) álláspontja szerint a dalnak politikai üzenete van, megosztó, más nemzetek számára provokatív, s nincs is rajta az Eb „lejátszási listáján”. Az EHF megjegyezte, hogy a horvátok kérték ugyan a dalt, de elutasították őket, és sajnálatos, hogy a közönség szórakoztatásáért felelősök hibáztak.

„Thompsont betiltották, de ők mégis újra a vitatott dalszövegekkel ünnepeltek!” – a szerb Kurir kedden ezzel a címmel írt cikket, hangot adva a felháborodásának a Horvátország–Hollandia meccs után történtek miatt.

S mit mondanak a horvátok? Megszólalt a dalszöveg írója, Nenad Ninevic: