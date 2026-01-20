horvátországkézilabda európa-bajnokságsvédország

Nagy botrány egy horvát dal miatt a kézilabda Európa-bajnokságon + videó

A férfikézilabda Európa-bajnokságon Horvátország továbbjutott a csoportjából, Szerbia a Németország elleni bravúrja ellenére kiesett, miután Ausztria ellen veszített. Szerbiában azonban a Malmőben játszott horvát–holland meccs végén történtek miatt is mérgesek. Marko Perkovic Thompson dala a kézilabda Eb egyik nagy botrányát okozta.

2026. 01. 20. 18:01
A horvátok ünnepelnek a hollandok elleni győzelem után Fotó: ANDREAS HILLERGREN Forrás: TT NEWS AGENCY
Hétfőn a kézilabda Eb E csoportjában a világbajnoki ezüstérmes Horvátország 35-29-re nyert Hollandia ellen a csoportkör második fordulójában. A malmői mérkőzés legeredményesebb játékosa a Veszprém jobbátlövője, Ivan Martinovic volt kilenc góllal. Klubtársa, Luka Cindric háromszor volt eredményes, a Szeged horvát légiósai közül Mario Sostaric öt, Marin Jelinic pedig két góllal járult hozzá a sikerhez. Később a társházigazda Svédország 38-29-re nyert Grúzia ellen. A Szeged irányítója, Jim Gottfridsson egyszer volt eredményes, a Veszprém kapusa, Mikael Appelgren öt lövést védett.

Mario Sostaric a kézilabda Eb-n biztos pont a horvát válogatottban
Mario Sostaric a kézilabda Eb-n biztos pont a horvát válogatottban Fotó: ANDREAS HILLERGREN/TT NEWS AGENCY

Az E csoport állása: 1. Svédország 4 pont (74-60), 2. Horvátország 4 (67-58), 3. Hollandia 0 (60-71), 4. Grúzia 0 (58-70). Szerdán a Svédország–Horvátország meccs a csoport első helyéről dönt és arról, melyik együttes hány pontot visz magával a középdöntőbe.

Az A csoport 3. fordulójában Herningben ugyancsak hétfőn Szerbia 26-25-re kikapott Ausztriától, és korábban bombameglepetésre hiába nyert 30-27-re Németország ellen, nem jutott tovább, a németek és a spanyolok lettek középdöntősök.

Szerbiában azonban a Malmőben játszott horvát–holland meccs végén történtek miatt is mérgesek. A horvátok ugyanis Marko Perkovic Thompson dalára ünnepeltek, ezt maga az X-en 231 ezer követővel rendelkező zenész is megosztotta az Instagram-oldalán. (A képre kattintva elindul a videó.)

A kézilabda Eb egyik nagy botrányát okozta a horvát Marko Perkovic Thompson dala

A kétségkívül sokak által nacionalistának bélyegzett előadó személye olyan a szerbeknek, mint bikának a vörös posztó, és amikor még múlt szombaton a Horvátország–Grúzia találkozón felcsendült a hangszórókból a „Ha nem tudod, mi történt” című dala, utána ki is tört a botrány. Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) álláspontja szerint a dalnak politikai üzenete van, megosztó, más nemzetek számára provokatív, s nincs is rajta az Eb „lejátszási listáján”. Az EHF megjegyezte, hogy a horvátok kérték ugyan a dalt, de elutasították őket, és sajnálatos, hogy a közönség szórakoztatásáért felelősök hibáztak. 

„Thompsont betiltották, de ők mégis újra a vitatott dalszövegekkel ünnepeltek!” – a szerb Kurir kedden ezzel a címmel írt cikket, hangot adva a felháborodásának a Horvátország–Hollandia meccs után történtek miatt.

S mit mondanak a horvátok? Megszólalt a dalszöveg írója, Nenad Ninevic:

– Csak nevetni tudok… A lobbik nyilván végzik a dolgukat, alaposan és – ahogy látom – sikeresen, de az „Ako ne znas sta je bilo” betiltása teljesen célt tévesztett. Nem értem, hogyan zavarhat bárkit is az igazság és az őszinte hazaszeretet dala… A médiában tett megszólalásaim könnyen ellenőrizhetők, és a retorikám mindig ugyanaz: ne gyűlöljetek senkit, a gyűlölet betegség, nem érzelem; tiszteljetek minden vallást, minden nemzetet és a különbözőségeket, de a hazából egy talpalatnyi földet se adjatok oda senkinek, még az életetek árán sem. Nem vagyok a megosztás híve, a horvát népnek egységesnek kell lennie, és vállvetve kell haladnia ezekben a viharos időkben. Nem azért, mert valamilyen fegyveres konfliktus fenyeget minket, hanem azért, mert a világ globális helyzete olyan, hogy a nagy megeszi a kicsit – mondta a dalszöveg szerzője a Direktnónak.

Az biztos, hogy az ominózus dal nagyon népszerű Horvátországban. Az alapüzenete az, hogy „ha nem tudod, mi történt”, akkor nem ismered a múltat és nem értheted a jelent, a szövege az érzelmekre hat, a büszkeségre, a fájdalomra és a dacra.

 

