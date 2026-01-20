Kézilabdázóinkat és pólósainkat is lebecsülik a ma esti Eb-meccseik előtt + videó

A férfivízilabda Eb keddi napján a magyar válogatott számára hatalmas a tét. A Belgrádban zajló Eb-n az új lebonyolítás értelmében nem rendeznek klasszikus negyeddöntőt, a magyar–spanyol középdöntős meccsen azonban az elődöntőbe jutás a tét (18.00, tv: M4 Sport). Mindkét együttes kikapott a szerb válogatottól, és amelyik ma nyer, az követheti a házigazdát a négy közé. Tény, az utóbbi idők statisztikája egyértelműen azt sugallja, hogy nem Varga Zsolt csapata a sorsdöntő ütközet esélyese. Tavaly hatszor rendeztek magyar–spanyol meccset, s bár az elsőt a mieink nyerték meg, azt követően mind az ötször alulmaradtak az Álvaro Granados vezérelte riválissal szemben.

Vigvári Vince a vízilabda Eb egyik magyar hőse. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt

A Mundo Deportivo cikke emlékezet arra, hogy tavaly a szingapúri vb-döntőjét is ez a két csapat vívta, és Spanyolország 15-13-ra győzött.

– A magyar válogatottból jelenleg támadásban a Zodiac Barceloneta játékosa, Vigvári Vince jelenti a legnagyobb veszélyt. Manhercz Kristián önmagához képest most kevésbé meggyőző, de bármikor belelendülhet, s Fekete Gergő, Angyal Dániel és Nagy Ákos is komoly fegyver a magyaroknál. A meccsen a két kapus, Unai Aguirre és Vogel Soma között újra nagy párharc várható – írja a Mundo Deportivo.