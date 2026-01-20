magyar válogatottspanyolországkézilabda ebvízilabda Ebvigvári vinceizlandvarga zsolt

Kézilabdázóinkat és pólósainkat is lebecsülik a ma esti Eb-meccseik előtt + videó

Kedden eseménydús esténk lesz a televíziós sportközvetítéseket illetően. A labdarúgó BL-meccsek mellett a férfikézilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott a csoportelsőségért csap össze Izlanddal, míg a férfivízilabda Eb-n a mieink számára az elődöntőbe jutás a tét, amelyhez le kell győznie Spanyolországot. A fogadóirodák mindkét Európa-bajnokságon lebecsülik a magyar válogatottat.

2026. 01. 20. 14:33
Varga Zsolt szövetségi kapitány a belgrádi férfivízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének E csoportjában játszott Magyarország–Szerbia mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 18-án. A szerb válogatott 15-14-re győzött, de a szakvezető okkal volt dühö
A férfivízilabda Eb keddi napján a magyar válogatott számára hatalmas a tét. A Belgrádban zajló Eb-n az új lebonyolítás értelmében nem rendeznek klasszikus negyeddöntőt, a magyar–spanyol középdöntős meccsen azonban az elődöntőbe jutás a tét (18.00, tv: M4 Sport). Mindkét együttes kikapott a szerb válogatottól, és amelyik ma nyer, az követheti a házigazdát a négy közé. Tény, az utóbbi idők statisztikája egyértelműen azt sugallja, hogy nem Varga Zsolt csapata a sorsdöntő ütközet esélyese. Tavaly hatszor rendeztek magyar–spanyol meccset, s bár az elsőt a mieink nyerték meg, azt követően mind az ötször alulmaradtak az Álvaro Granados vezérelte riválissal szemben.

Vigvári Vince a vízilabda Eb egyik magyar hőse
Vigvári Vince a vízilabda Eb egyik magyar hőse. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt 

A Mundo Deportivo cikke emlékezet arra, hogy tavaly a szingapúri vb-döntőjét is ez a két csapat vívta, és Spanyolország 15-13-ra győzött.

– A magyar válogatottból jelenleg támadásban a Zodiac Barceloneta játékosa, Vigvári Vince jelenti a legnagyobb veszélyt. Manhercz Kristián önmagához képest most kevésbé meggyőző, de bármikor belelendülhet, s Fekete Gergő, Angyal Dániel és Nagy Ákos is komoly fegyver a magyaroknál. A meccsen a két kapus, Unai Aguirre és Vogel Soma között újra nagy párharc várható – írja a Mundo Deportivo.

Az AS kiemeli, hogy David Martín csapatának játéka folyamatosan javul azóta, hogy a második fordulóban kikapott Szerbiától, azóta legyőzte Hollandiát, Montenegrót és Franciaországot. Aguirre védési mutatója 63,1 százalékos, ami kimagasló, Alberto Munárriz 15 gólt szerzett, Álvaro Granados pedig 12-szer talált be annak ellenére, hogy eggyel kevesebb mérkőzést játszott, Unai Biel pedig 11 gólnál jár. Az AS azt is megemlíti, hogy nálunk Vigvári Vince a házi gólkirály 13 találattal, Fekete Gergő tíz, a „mindig félelmetes” Manhercz Krisztián kilenc gólnál jár.

– Elsősorban a védekezésre kell koncentrálnunk, de támadásban is élesebbnek kell lennünk – jelentette ki David Martín szövetségi kapitány.

Vízilabda- és kézilabda-válogatottunk is esélytelen lenne ma este az Eb-n?

A bet365. fogadóiroda a spanyol honlapján jóval nagyobb esélyt ad a spanyol válogatottnak, a győzelme csak 1,45-szörös szirzóval fizet, a magyar siker 3,40-es szorzóval.

 

De ugyanezt a helyzet itthon is a Tippmixnél is, amely azonban kézilabda-válogatottunknak az Európa-bajnokságán a svédországi Kristianstadban még kevesebb esélyt ad Izland ellen (20.30, tv: M4 Sport). Reméljük, mindkét válogatottunk rácáfol a várakozásokra!

 

 

 

