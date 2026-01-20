Mibe kapaszkodhatnak a túlélésért küzdő pólósaink a világ- és Európa-bajnok ellen?

A magyar férfivízilabda-válogatott alulmaradt Szerbiával szemben, így döntőnek beillő meccs előtt áll a középdöntő utolsó fordulójában: a magyar–spanyol mérkőzés (kedd, 18.00, tv: M4 Sport) tétje, hogy melyik csapat jut be az elődöntőbe a belgrádi Európa-bajnokságon. Akár úgy is megközelíthető, hogy a világ-és Európa-bajnok Spanyolország vagy a vb-ezüstérmes Magyarország kiszorul a a legjobb négy közül.

A 2025-ben a világ legjobbjának megválasztott Álvaro Granados sok bosszúságot okozott a magyar férfivízilabda-válogatottnak is Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

Egyoldalú magyar–spanyol párharc

Az utóbbi idők statisztikája egyértelműen azt sugallja, hogy nem Varga Zsolt csapata a sorsdöntő ütközet esélyese.

Tavaly hatszor rendeztek magyar–spanyol meccset, s bár az elsőt a mieink nyerték meg, azt követően mind az ötször alulmaradtak az Álvaro Granados vezérelte riválissal szemben.

A Magyar Vízilabda-szövetség emlékeztet, többek között a szingapúri világbajnokság csoportkörében és döntőjében is Spanyolország győzött. Legutóbb a 2023-as, magyar sikerrel véget ért vb negyeddöntőjében tudta nagy tornán felülmúlni Magyarország David Martin együttesét. Ugyanakkor akad egy egészen elképesztő mutató, ami a mieink fölényét jelzi: Európa-bajnokságon soha nem kapott ki férfivízilabda-válogatottunk a spanyoloktól, 17 győzelem és 3 döntetlen az összmérleg. Az utóbbi időszakban bevezetett szabály értelmében már nincs döntetlen, ötméteresekkel mindenképpen el kell dönteni a mérkőzéseket.

A 2024-es magyar–spanyol mérkőzések eredményei: