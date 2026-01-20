Mibe kapaszkodhatnak a túlélésért küzdő pólósaink a világ- és Európa-bajnok ellen?

Rendkívüli

Az új lebonyolítás értelmében nem rendeznek klasszikus negyeddöntőt a Belgrádban zajló Eb-n, a magyar–spanyol középdöntős meccs ellenben pontosan ilyen tétért zajlik majd. A magyar férfivízilabda-válogatott azonos pontszámmal áll az aktuális világ-és Európa-bajnokkal, kizárólag győzelemmel juthat tovább. A csapatkapitány, Manhercz Krisztián elárulta, miben bízhat Magyarország, amely a legutóbbi öt találkozóját elveszítette a riválissal szemben. Az egyik nagycsapat nem jut be a legjobb négy közé.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 20. 5:17
férfivízilabda-válogatott Belgrád, 2026. január 19. Manhercz Krisztián, a belgrádi férfi Európa-bajnokságon szereplő magyar vízilabda-válogatott csapatkapitánya interjút ad az MTI újságírójának a csapat szálláshelyén Belgrádban 2026. január 19-én. MTI/Cze
Manhercz Krisztián és a magyar férfivízilabda-válogatott sorsdöntő meccs előtt áll Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A magyar férfivízilabda-válogatott alulmaradt Szerbiával szemben, így döntőnek beillő meccs előtt áll a középdöntő utolsó fordulójában: a magyar–spanyol mérkőzés (kedd, 18.00, tv: M4 Sport) tétje, hogy melyik csapat jut be az elődöntőbe a belgrádi Európa-bajnokságon. Akár úgy is megközelíthető, hogy a világ-és Európa-bajnok Spanyolország vagy a vb-ezüstérmes Magyarország kiszorul a a legjobb négy közül.

A 2025-ben a világ legjobbjának megválasztott Álvaro Granados sok bosszúságot okozott a magyar férfivízilabda-válogatottnak is
A 2025-ben a világ legjobbjának megválasztott Álvaro Granados sok bosszúságot okozott a magyar férfivízilabda-válogatottnak is Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

Egyoldalú magyar–spanyol párharc

Az utóbbi idők statisztikája egyértelműen azt sugallja, hogy nem Varga Zsolt csapata a sorsdöntő ütközet esélyese. 

Tavaly hatszor rendeztek magyar–spanyol meccset, s bár az elsőt a mieink nyerték meg, azt követően mind az ötször alulmaradtak az Álvaro Granados vezérelte riválissal szemben. 

A Magyar Vízilabda-szövetség emlékeztet, többek között a szingapúri világbajnokság csoportkörében és döntőjében is Spanyolország győzött. Legutóbb a 2023-as, magyar sikerrel véget ért vb negyeddöntőjében tudta nagy tornán felülmúlni Magyarország David Martin együttesét. Ugyanakkor akad egy egészen elképesztő mutató, ami a mieink fölényét jelzi: Európa-bajnokságon soha nem kapott ki férfivízilabda-válogatottunk a spanyoloktól, 17 győzelem és 3 döntetlen az összmérleg. Az utóbbi időszakban bevezetett szabály értelmében már nincs döntetlen, ötméteresekkel mindenképpen el kell dönteni a mérkőzéseket. 

A 2024-es magyar–spanyol mérkőzések eredményei:

  • Világkupa, csoportkör (Otopeni): Magyarország–Spanyolország 12-11
  • Világkupa, döntő (Otopeni): Magyarország–Spanyolország 9-15
  • Felkészülési mérkőzés, Trincaria Kupa (Trapani): Magyarország–Spanyolország 13-16
  • Felkészülési mérkőzés, Benu Kupa (Budapest): Magyarország–Spanyolország 17-21
  • Világbajnokság, csoportkör (Szingapúr): Magyarország–Spanyolország 9-10
  • Világbajnokság, döntő (Szingapúr): Magyarország–Spanyolország 13-15
Manhercz Krisztián lőtt már győztes gólt a spanyolok ellen a férfivízilabda-válogatottban
Manhercz Krisztián lőtt már győztes gólt a spanyolok ellen a férfivízilabda-válogatottban Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Feltüzelt férfivízilabda-válogatott

Azon a szépemlékű 2023-as vb-negyeddöntőn, amikor legutóbb világversenyen megvertük Spanyolországot (12-11), Manhercz Krisztián szerezte a mieink győztes gólját egy szerencsésen becsúszó rövidsarkos lövéssel. Nosztalgiázás helyett az immár a csapatkapitányi tisztet is betöltő kiválóság most a szerbek elleni vereségből (14-15) próbál erőt meríteni, miután az ő és játékostársai által kritizált, egyoldalú bíráskodás miatt is alulmaradt Magyarország.

Azt kívánom a többieknek, hogy ez ugyanannyira tüzelje fel őket, mint engem. Érzelmileg és fizikailag is nehéz volt a meccs, valamint az igazságérzetünket is bántotta, és még finoman fogalmaztam. Ettől viszont a világ még nem dőlt össze, mennünk kell tovább, hiszen kedden egy igenis verhető spanyol csapat ellen ugrunk medencébe

 – nyilatkozta az MTI-nek aludva egyet a történtekre a pólós, aki azt is pozitívan közelíti meg, hogy a tavaly világbajnokságon mindkétszer a spanyoloknak sikerült jobban a hajrá.

– Ezeken a mérkőzéseken az első másodperctől a harmadik negyed végéig bizonyítottuk, hogy mitől verhetőek. Kicsit átalakult a csapatuk, Felipe Perrone kiválásával elvesztettek egy vezetőt. Taktikailag a magyar és a spanyol stílus sokkal közelebb van egymáshoz, mint a szerb és a magyar, nagy iramú meccs lesz, ami viszont már a hatodik az Eb-n, és biztosan nagyon fáradt már mindenki. Hiszem, hogy az a tűz és az egymásért való küzdés, ami minket jellemez, a mi malmunkra hajthatja majd a vizet – mondta Manhercz Krisztián.

Az MVLSZ videójában Nagy Ákos, Fekete Gergő, Nagy Ádám és Jansik Szilárd értékelte a szerbek elleni vesztes meccset, és előre tekintett a spanyolok elleni sorsdöntő mérkőzésre:

