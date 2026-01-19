„Ez a világ szégyene” – a magyar pólósok is durván nekimentek a szerbeket segítő játékvezetőknek

A magyar férfi-vízilabdaválogatott hatalmas küzdelemben 15-14-re kikapott a házigazda szerbektől az Európa-bajnokság középdöntőjében, így Varga Zsolt együttese ki-ki meccset játszik kedden 18 órától a spanyolok ellen: amelyik csapat győz, az bejut az elődöntőbe – gyakorlatilag egy negyeddöntő következik. Utólag persze könnyű okosnak lenni, de minden bizonnyal a harmadik negyedben dőlt el a találkozó, amit a szerbek 5-1-re nyertek meg. A hajrára hiába jött be Csoma Kristóf Vogel Soma helyett a kapuba, hiába nyertük meg az utolsó nyolc percet 6-2-re, az ötgólos hátrány (8-13) még az új szabályoknál is túl nagy hátrány. Persze a végére lehet és kell is építeni, mert a magyar válogatott hatalmasat küzdött. A lefújás után Varga Zsolt kifogásolta a játékvezetők teljesítményét. Az persze nem új keletű, hogy a hazai pályán lévő csapat több kiállítást kap, ez vasárnap este is így volt a férfivízilabda Eb-n: a mieinket jobban megszórták emberhátrányokkal, s elöl nekünk volt, amit nem fújtak be.

Nagy Ádám négy gólt lőtt a szerbek elleni vízilabda Eb-rangadón. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Nagy Ádám őszinte vallomása a szerb meccs után

Nagy Ádám a magyar csapat egyik legjobbja volt, négy gólt dobott a francia Marseille játékosa, azonban a játékvezetők pártatlanságát ő is kifogásolta. Nagy durván nekiment a szlovén Boris Margeta és az izraeli Matan Schwartz vezette bírópárosnak. – Nehéz mit mondani. Nem hagytak minket, azzal a kevés lehetőséggel sem tudtunk sajnos élni, amit kaptunk.

Jó ez a szerb csapat, de ma kettővel többen voltak, és ez a világ szégyene, hogy ezt a modern világban meg lehet csinálni. Nem érdekel, hogy itthon vannak, vicc kategória.

Belül a szeretet áradt az egész csapatban, tudtuk, hogy egymásért játszunk, én azt mondom, a meccs hevében nyilván észrevettük ezt a dolgot, de ott küzdöttünk egymásért, ami fontos számomra, hiszen nem adtuk fel, úgy sem, hogy öttel vezettek az utolsó negyed előtt. Ebből kell erőt merítenünk a következő mérkőzésre – nyilatkozta csalódottan az M4 Sportnak a vesztes mérkőzést követően Nagy Ádám, aki a szurkolókhoz és Varga Zsolt szövetségi kapitányhoz hasonlóan kritizált.