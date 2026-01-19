vízilabda Európa-bajnokságmagyar férfi vízilabda-válogatottManhercz KrisztiánSzerbiaNagy Ádám

„Ez a világ szégyene” – a magyar pólósok is durván nekimentek a szerbeket segítő játékvezetőknek

Hiába a remek kezdés, a belgrádi pokolban nem nyerhetett a magyar férfi-vízilabdaválogatott Szerbia ellen az Európa-bajnokságon. Varga Zsolt együttese 15-14-re kikapott a középöntőben a házigazdától. A mérkőzés után nemcsak a szövetségi kapitány, hanem Nagy Ádám és Manhercz Krisztián is a szlovén–izraeli játékvezetőket kritizálták, akik a szerbeknek fújtak be több emberelőnyt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 8:15
A magyar férfivízilabda-válogatott először kapott ki a belgrádi Európa-bajnokságon
A magyar férfi-vízilabdaválogatott először kapott ki a belgrádi Európa-bajnokságon Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
A magyar férfi-vízilabdaválogatott hatalmas küzdelemben 15-14-re kikapott a házigazda szerbektől az Európa-bajnokság középdöntőjében, így Varga Zsolt együttese ki-ki meccset játszik kedden 18 órától a spanyolok ellen: amelyik csapat győz, az bejut az elődöntőbe – gyakorlatilag egy negyeddöntő következik. Utólag persze könnyű okosnak lenni, de minden bizonnyal a harmadik negyedben dőlt el a találkozó, amit a szerbek 5-1-re nyertek meg. A hajrára hiába jött be Csoma Kristóf Vogel Soma helyett a kapuba, hiába nyertük meg az utolsó nyolc percet 6-2-re, az ötgólos hátrány (8-13) még az új szabályoknál is túl nagy hátrány. Persze a végére lehet és kell is építeni, mert a magyar válogatott hatalmasat küzdött. A lefújás után Varga Zsolt kifogásolta a játékvezetők teljesítményét. Az persze nem új keletű, hogy a hazai pályán lévő csapat több kiállítást kap, ez vasárnap este is így volt a férfivízilabda Eb-n: a mieinket jobban megszórták emberhátrányokkal, s elöl nekünk volt, amit nem fújtak be. 

Nagy Ádám négy gólt lőtt a szerbek elleni vízilabda Eb-rangadón
Nagy Ádám négy gólt lőtt a szerbek elleni vízilabda Eb-rangadón. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

 

Nagy Ádám őszinte vallomása a szerb meccs után

Nagy Ádám a magyar csapat egyik legjobbja volt, négy gólt dobott a francia Marseille játékosa, azonban a játékvezetők pártatlanságát ő is kifogásolta. Nagy durván nekiment a szlovén Boris Margeta és az izraeli Matan Schwartz vezette bírópárosnak. – Nehéz mit mondani. Nem hagytak minket, azzal a kevés lehetőséggel sem tudtunk sajnos élni, amit kaptunk. 

Jó ez a szerb csapat, de ma kettővel többen voltak, és ez a világ szégyene, hogy ezt a modern világban meg lehet csinálni. Nem érdekel, hogy itthon vannak, vicc kategória.

Belül a szeretet áradt az egész csapatban, tudtuk, hogy egymásért játszunk, én azt mondom, a meccs hevében nyilván észrevettük ezt a dolgot, de ott küzdöttünk egymásért, ami fontos számomra, hiszen nem adtuk fel, úgy sem, hogy öttel vezettek az utolsó negyed előtt. Ebből kell erőt merítenünk a következő mérkőzésre – nyilatkozta csalódottan az M4 Sportnak a vesztes mérkőzést követően Nagy Ádám, aki a szurkolókhoz és Varga Zsolt szövetségi kapitányhoz hasonlóan kritizált.

A magyar válogatottat a spanyolok figyelmeztették előre

Nagy Ádámhoz hasonlóan a válogatott csapatkapitánya, Manhercz Krisztián is a játékvezetőkkel foglalkozott, aki elmondta, a spanyolok figyelmeztették őket: pártatlan bíráskodásra ne számítsanak. A spanyolok is kikaptak a szerbektől, a házigazda a csoportkörben egy utolsó másodperces góllal 12-11-re nyert ellenük. – Sok szempontból nem játszottunk még ilyen meccset, mint a mai. Tudtuk, hogy nehéz lesz, hogy a harmadik negyed végére valószínűleg már tizenhét emberhátrányunk lesz, ami meg is lett, de rengeteget hibáztunk. 

Régen mindig azt mondták nekem, hogy négy-öt góllal jobbnak kell lenni egy bizonyos csapatnál, akkor el lehet bírni a bírói nyomást, most nem voltunk jobbak ennyivel a szerbeknél.

Azt gondolom, most az Eb-n különleges, hogy a csapatoknak úgy kell nyerniük Szerbiában, hogy nem csak saját magukat kell felülmúlniuk, erre most nagyon jó leckét kaptunk mi. Azt gondolom, fel tudunk ebből állni. Most jót küzdöttünk, sajnálom, hogy öt góllal elléptek, ott nem nagyon tudtuk tartani a lépést, de ki fogjuk elemezni ezt a meccset, fel fogunk készülni a spanyolokból, és meg fogjuk verni őket! A bírókra felkészítettük magunkat, a spanyolok is elmondták, hogy arra készüljünk, hogy minket meg akarnak veretni, és azt gondolom, relatíve keveset reklamáltunk, igyekeztünk menni, de a vízilabdában nagyon sok nüanszon múlnak a dolgok, és ezekben ma nem volt szerencsénk – zárta Manhercz.

A magyar válogatott kedden 18 órától Spanyolországgal játszik Belgrádban. A győztes mindent visz, a vesztes pedig az ötödik helyért játszhat a szerb fővárosban.

