Felháborodott a magyarokat hergelő szerb pólós, Mandics fura magyarázatot adott a sikerre

Szerbia újabb lépést tett afelé, hogy 2006 és 2016 után 2026-ban is megnyerje a belgrádi férfivízilabda Eb-t, hiszen a Magyarország ellen aratott vasárnapi 15-14-es győzelemmel biztosította helyét a pénteki elődöntőben. A szerb válogatott nem kezdte jól a mérkőzést, a harmadik negyed után viszont már ötgólos előnyben is volt, innen kellett izgulnia a hajrában. Az utolsó negyedben egy magyar gól után Nikola Lukics felhergelte Fekete Gergőt és a többi magyar játékost, amit tömegjelenet, majd a VAR-vizsgálat után piros lap követett – ám az ezen a rangadón visszatérő Dusan Mandics és társai végül megőrizték az előnyüket.

Fekete Gergő (b) és a szerb Dusan Mandics a belgrádi férfivízilabda Eb középdöntőjének E csoportjában játszott Magyarország–Szerbia mérkőzésen Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Férfivízilabda Eb: szerb értékelések Magyarország legyőzése után

– Mintha félve kezdtük volna a mérkőzést, de nem a közönség által okozott nyomás miatt, sőt a szurkolók adtak energiát ahhoz, hogy fordítsunk. Az új szabályok szerint a három- vagy ötgólos előny nem sokat jelent, ezt bizonyítja az is, hogy 0-3 után 13-8-ra már mi vezettünk. Aztán túl korán engedtünk ki, a negyedik negyedben mintha nem is lettünk volna a vízben, de a végén jól védekeztünk, és a legjobb pillanatban szereztünk gólt.

Megérdemelten nyertünk, ahogy tavaly ők is megérdemelten győztek le minket a világbajnoki elődöntőben

– nyilatkozta Uros Sztevanovics, a szerb csapat szövetségi kapitánya, aki nem szerette volna elárulni, hogy Olaszország, Horvátország vagy Görögország ellen játszana szívesebben az elődöntőben.

Nikola Lukics elsősorban a kiállításáról beszélt, és nem értett egyet a VAR-vizsgálat eredményével:

Volt egy kis lökdösődés a medencében, nem tudom elhinni, hogy utána csak nekem járt a piros lap.

Lehet, hogy láttak egy óvatlan mozdulatot a részemről – mondta, mielőtt ő is megköszönte a közönségnek a támogatást.

Dusan Mandics szerint az ünnepnap segített

Az FTC három gólig jutó légiósa, Dusan Mandics is a szurkolóknak hálálkodott, és azt is kiemelte, hogy az ortodox kereszténység egyik jeles napján történt a szerb siker: – Mindenekelőtt gratulálok az egész válogatottnak a küzdelemhez, a bátorsághoz, a fel nem adáshoz és az elszántsághoz. Egyszerűen nem veszíthettünk egy ilyen ünnepnapon – értékelt Mandics. – Nagyon aktívak voltunk, egymásért dolgoztunk, és a csapatjátékunknak köszönhetően megérdemeltük ezt az eredményt. Még nem értünk el semmit, ennek tudatában vagyunk, de ez egy nagy lépés a célunk teljesítése felé.