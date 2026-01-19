vízilabda EbDusan Mandicsmagyar férfi vízilabda-válogatottszerb vízilabda-válogatottvízilabda Európa-bajnokság

Felháborodott a magyarokat hergelő szerb pólós, Mandics fura magyarázatot adott a sikerre

A középdöntő vasárnapi 2. fordulójában a magyar válogatott 15-14-re kikapott a házigazda szerb csapattól a belgrádi férfivízilabda Eb-n. Az Európa-bajnoki rangadó után a már biztosan elődöntős Szerbia részéről Uros Sztevanovics szövetségi kapitány mellett a kiállított Nikola Lukics és az FTC játékosa, Dusan Mandics is értékelt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 6:01
Uros Sztevanovics szerb szövetségi kapitány (k) sárga lapot is kapott a belgrádi férfivízilabda Európa-bajnokságon játszott Magyarország–Szerbia mérkőzésen Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerbia újabb lépést tett afelé, hogy 2006 és 2016 után 2026-ban is megnyerje a belgrádi férfivízilabda Eb-t, hiszen a Magyarország ellen aratott vasárnapi 15-14-es győzelemmel biztosította helyét a pénteki elődöntőben. A szerb válogatott nem kezdte jól a mérkőzést, a harmadik negyed után viszont már ötgólos előnyben is volt, innen kellett izgulnia a hajrában. Az utolsó negyedben egy magyar gól után Nikola Lukics felhergelte Fekete Gergőt és a többi magyar játékost, amit tömegjelenet, majd a VAR-vizsgálat után piros lap követett – ám az ezen a rangadón visszatérő Dusan Mandics és társai végül megőrizték az előnyüket.

Fekete Gergő (b) és a szerb Dusan Mandics a belgrádi férfivízilabda Eb középdöntőjének E csoportjában játszott Magyarország–Szerbia mérkőzésen
Fekete Gergő (b) és a szerb Dusan Mandics a belgrádi férfivízilabda Eb középdöntőjének E csoportjában játszott Magyarország–Szerbia mérkőzésen Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Férfivízilabda Eb: szerb értékelések Magyarország legyőzése után

– Mintha félve kezdtük volna a mérkőzést, de nem a közönség által okozott nyomás miatt, sőt a szurkolók adtak energiát ahhoz, hogy fordítsunk. Az új szabályok szerint a három- vagy ötgólos előny nem sokat jelent, ezt bizonyítja az is, hogy 0-3 után 13-8-ra már mi vezettünk. Aztán túl korán engedtünk ki, a negyedik negyedben mintha nem is lettünk volna a vízben, de a végén jól védekeztünk, és a legjobb pillanatban szereztünk gólt. 

Megérdemelten nyertünk, ahogy tavaly ők is megérdemelten győztek le minket a világbajnoki elődöntőben

nyilatkozta Uros Sztevanovics, a szerb csapat szövetségi kapitánya, aki nem szerette volna elárulni, hogy Olaszország, Horvátország vagy Görögország ellen játszana szívesebben az elődöntőben. 

Nikola Lukics elsősorban a kiállításáról beszélt, és nem értett egyet a VAR-vizsgálat eredményével: 

Volt egy kis lökdösődés a medencében, nem tudom elhinni, hogy utána csak nekem járt a piros lap.

Lehet, hogy láttak egy óvatlan mozdulatot a részemről – mondta, mielőtt ő is megköszönte a közönségnek a támogatást.

Dusan Mandics szerint az ünnepnap segített

Az FTC három gólig jutó légiósa, Dusan Mandics is a szurkolóknak hálálkodott, és azt is kiemelte, hogy az ortodox kereszténység egyik jeles napján történt a szerb siker: – Mindenekelőtt gratulálok az egész válogatottnak a küzdelemhez, a bátorsághoz, a fel nem adáshoz és az elszántsághoz. Egyszerűen nem veszíthettünk egy ilyen ünnepnapon – értékelt Mandics. – Nagyon aktívak voltunk, egymásért dolgoztunk, és a csapatjátékunknak köszönhetően megérdemeltük ezt az eredményt. Még nem értünk el semmit, ennek tudatában vagyunk, de ez egy nagy lépés a célunk teljesítése felé.

A Varga Zsolt vezette magyar férfi-vízilabdaválogatott kedden 18 órától a címvédő és világbajnok Spanyolország ellen vív ki-ki mérkőzést, az ottani győztes csatlakozik az Európa-bajnokság elődöntős mezőnyéhez. Szerbia kedden 20.30-tól Montenegró ellen ugrik vízbe Belgrádban.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekGrönland

Grönland, Irán, Ukrajna

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Kijevben előbb fog elfogyni a kenyér, mint Moszkvában a kaviár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu