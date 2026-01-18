vízilabda-EbközépdöntőMagyarországSzerbia

Novak Djokovics is pólósaink ellen volt, egygólos vereség a belgrádi pokolban

Magyarország 15-14-re kikapott Szerbiától a férfivízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének 2. fordulójában Belgrádban. Álomszerűen kezdtek Angyal Dánielék, akik 3-0-ra elhúztak, de Dusan Mandicsék fokozatosan felzárkóztak, majd fordítottak. A harmadik negyedet 5-1-re nyerték meg a házigazdák a telt házas arénában, ezzel úgy tűnt, lezárták a meccset. A hajrában egy gólra gólra mégis felzárkóztak Feketéék, de az egyenlítésre nem maradt idejük. A szerb-magyar csatát elbukták Varga Zsolt tanítványai, akiknek kedden a világbajnok Spanyolország ellen kellene győzniük a legjobb négy közé jutáshoz.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 18. 22:05
szerb-magyar Belgrád, 2026. január 18. Fekete Gergő (b) és a szerb Dusan Mandic a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének E csoportjában játszott Magyarország - Szerbia mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 18-án. MTI/Czeglédi Zsol
Minden labdáért ádáz küzdelem zajlott a szerb-magyar rangadón Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A spanyolok magabiztos, 14-8-as franciák elleni győzelmével még biztosabbá vált, hogy a spanyol-szerb-magyar hármas között dől el, hogy melyik kettő jut a negyeddöntőbe. A mieink a házigazda ellen azzal a tudattal ugorhattak a Belgrád Arénában kialakított ideiglenes medencébe, hogy egy rendes játékidőben kivívott, történelmi győzelemmel az utolsó forduló eredményeitől függetlenül továbbjuthatnak, ez persze igaz volt Dusan Mandicékra is. Ők az utolsó körben Montenegróval mérkőznek, Magyarországra a világbajnok Spanyolország vár majd...

szerb-magyar
Ezzel a csapattal vágtak neki a mieink a szerb-magyar meccsnek Belgrádban Fotó: MVLSZ

Az egyik oldalon Tátrai Dávid, a másikon az olimpiai aranyérmes Radomir Drasovics maradt ki a szerb-magyar mérkőzésre benevezett 14 tagú keretből. A túloldalon, a veretlenségét a harmadik saját rendezésű Eb-jén is őrző Szerbia nem kevesebb, mint 10 párizsi bajnokával várt Varga Zsolt csapatára. Még a legendás teniszező, Novak Djokovics is üzenetben buzdította a házigazdát a távoli Melbourne-ből. Mindkét csapat megnyerte az előző négy mérkőzését, igaz, Uros Stevanoics együttese egy pontot veszített a hollandok ellen csak ötméteresekkel „hozott” nyitómeccsén. A két gigász legutóbbi három összecsapása Magyarország győzelmével zárult, közte a nyári világbajnoki elődöntőjében, amelyben biztos vezetést követően 19-18-ra győztek Manhercz Krisztiánék. 

szerb-magyar
Angyal Dániel eksztázisban, 3-0-lal kezdett Magyarország Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Közel 15 ezer szurkoló népesítette be a monumentális sportcsarnokot, s fergeteges hangorkánnal fogadta a szerbeket, akiknél visszatért kétmeccses eltiltása után Dusan Mandics, a Ferencváros világklasszisa. 

Hatalmas füttykoncert kíséretében Nagy Ádám az első támadásunkból a rövid felső sarokba lőtte a vezető gólunkat, hirtelen csend lett. Hát még akkor, amikor Vigvári Vince a kapufáról kipattanó ejtését követően a saját kapujába sodorta a labdát Glusac kapus, majd lefordulás végén Angyal Dániel pöcizett az üres ketrecbe. Álomkezdés: két perc alatt 3-0-ra lépett el Magyarország!

A magyar ezüstéremmel zárult nyári világbajnokságot kihagyó, eddig az Európa-bajnokságon keveset játszó Vogel Soma jól kezdett a kapuban, emberelőnyből korábbi klubtársa, Nikola Jaksics „zsákolta” a kapujába a labdát mintegy három perc elteltével (3-1). A szerbek ezután keményebben védekeztek, a mieink sokszor fórban is kapkodtak, a szlovén és az izraeli bíróra nyomást helyezett reklamáló szövetségi kapitányuk. Vérszemet kaptak Jaksicsék, a harmadik találata egyenlítést ért (4-4). 

szerb-magyar
Szükség volt Varga Zsolt jótanácsaira a szünetekben Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Fordulatos szerb-magyar csata

A második negyed elején Martinovics kapásszélről a rövid sarokba lőtt, 5-4-re átvette a vezetést Szerbia. Nagy Ádám gyorsan válaszolt gyors emberelőnyös játék zárásaként, elhajlásos lövéssel. Milan Glusacs már 7 vésésnél járt, amihez nagyban hozzájárult, hogy kiszorított pozíciókból érkeztek a magyar próbálkozások. Egy gyors indítás után a kapust is kicselező Jansik Szilárd újra a mieinket juttatta előnyhöz (6-5). Ismét fordult a kocka, a nagyszünetre 8-7-es hátrányba került a kicsit elbizonytalanodó magyar válogatott. Milos Csuk csuklóból, kapásgól lőtt góljával először állt jobban kettővel Szerbia, Vogel Soma alig találkozott a labdával (7-9). 

Nem cseréltünk kapust, a szerbek nem kegyelmeztek, Dedovics bombájával 11-8-ra vezettek, Varga Zsolt időt kért. Hiába, mert játékosai kihagyták, a Csukék belőtték az emberelőnyeiket, és gyakorlatilag a harmadik játékrészben eldöntötték a meccset (8-13). 

szerb-magyar
Manhercz Krisztiánra (balra) nagyon figyeltek a szerbek Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Nem adtuk fel

Az utolsó 8 percre beállt Csoma Kristóf a kapunkba. Sikerült gyorsan kettőt faragni a hátrányból, sőt, a negyed derekán Kovács Péter is beköszönt. A talán elkényelmesedő szerbekkel szemben 11-13-nál felcsillant a remény, Strahinja Rasovics rövidsarkos gólja azonban lehűtötte a kedélyeket. Nagy Ádám negyedik találata után elszabadultak az indulatok, szerencsére tettlegességig nem fajult a tömegjelenet. A Fekete Gergőt inzultáló Lukic cserével piros lapot kapott. Pedig de jó lett volna egy csere nélküli, négyperces emberelőny... 

Egy „szimpla” fórból Jansik szilárd egyetlen gólosra csökkentette a hátrányunkat 1 perc 40 másodperccel a vége előtt (13-14), Rasovic ejtett, Fekete villant (14-15), maradt 40 másodperc. A szerb labdatartás után még előrejuttatuk a labdát, ám Fekete csavarkísérletét blokkolták, nem jutott el a kapuig. Szerbia 15-14-re győzött.

Jön a „negyeddöntő”

A magyar férfivízilabda-válogatott az első eséllyel nem élt, kedden (18.00, Belgrád, tv.: M4 Sport) a világbajnok Spanyolország ellen kellene győznie a legjobb négy közé jutáshoz. Az azonos pontszámú csapatok – bár nincs negyeddöntő – gyakorlatilag negyeddöntőt vívnak majd egymással. A pontelőnyben lévő Szerbia Montenegróval szemben biztosíthatja be csoportelsőségét a középdöntő záró körében. 

