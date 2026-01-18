Novak Djokovics is pólósaink ellen volt, egygólos vereség a belgrádi pokolban

A spanyolok magabiztos, 14-8-as franciák elleni győzelmével még biztosabbá vált, hogy a spanyol-szerb-magyar hármas között dől el, hogy melyik kettő jut a negyeddöntőbe. A mieink a házigazda ellen azzal a tudattal ugorhattak a Belgrád Arénában kialakított ideiglenes medencébe, hogy egy rendes játékidőben kivívott, történelmi győzelemmel az utolsó forduló eredményeitől függetlenül továbbjuthatnak, ez persze igaz volt Dusan Mandicékra is. Ők az utolsó körben Montenegróval mérkőznek, Magyarországra a világbajnok Spanyolország vár majd...

Ezzel a csapattal vágtak neki a mieink a szerb-magyar meccsnek Belgrádban Fotó: MVLSZ

Az egyik oldalon Tátrai Dávid, a másikon az olimpiai aranyérmes Radomir Drasovics maradt ki a szerb-magyar mérkőzésre benevezett 14 tagú keretből. A túloldalon, a veretlenségét a harmadik saját rendezésű Eb-jén is őrző Szerbia nem kevesebb, mint 10 párizsi bajnokával várt Varga Zsolt csapatára. Még a legendás teniszező, Novak Djokovics is üzenetben buzdította a házigazdát a távoli Melbourne-ből. Mindkét csapat megnyerte az előző négy mérkőzését, igaz, Uros Stevanoics együttese egy pontot veszített a hollandok ellen csak ötméteresekkel „hozott” nyitómeccsén. A két gigász legutóbbi három összecsapása Magyarország győzelmével zárult, közte a nyári világbajnoki elődöntőjében, amelyben biztos vezetést követően 19-18-ra győztek Manhercz Krisztiánék.

Angyal Dániel eksztázisban, 3-0-lal kezdett Magyarország Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Közel 15 ezer szurkoló népesítette be a monumentális sportcsarnokot, s fergeteges hangorkánnal fogadta a szerbeket, akiknél visszatért kétmeccses eltiltása után Dusan Mandics, a Ferencváros világklasszisa.

Hatalmas füttykoncert kíséretében Nagy Ádám az első támadásunkból a rövid felső sarokba lőtte a vezető gólunkat, hirtelen csend lett. Hát még akkor, amikor Vigvári Vince a kapufáról kipattanó ejtését követően a saját kapujába sodorta a labdát Glusac kapus, majd lefordulás végén Angyal Dániel pöcizett az üres ketrecbe. Álomkezdés: két perc alatt 3-0-ra lépett el Magyarország!

A magyar ezüstéremmel zárult nyári világbajnokságot kihagyó, eddig az Európa-bajnokságon keveset játszó Vogel Soma jól kezdett a kapuban, emberelőnyből korábbi klubtársa, Nikola Jaksics „zsákolta” a kapujába a labdát mintegy három perc elteltével (3-1). A szerbek ezután keményebben védekeztek, a mieink sokszor fórban is kapkodtak, a szlovén és az izraeli bíróra nyomást helyezett reklamáló szövetségi kapitányuk. Vérszemet kaptak Jaksicsék, a harmadik találata egyenlítést ért (4-4).