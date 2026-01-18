Rendkívüli

Történelmi jelentőségű meghívást kapott Orbán Viktor Donald Trumptól

vízilabda Európa-bajnokságBelgrádmagyar férfi vízilabda-válogatottNovak DjokovicsSzerbia

Pokoli hangulat vár a magyar pólósokra Belgrádban, Djokovics is üzent a rangadó előtt

Vasárnap 20.30-kor rendezik a szerb–magyar rangadót a vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjében. A meccs előtt a szerb teniszező, Novak Djokovics is üzent Ausztráliából a pólósoknak. Szerbia tart a magyar válogatottól, ugyanakkor remélik, hogy a telt ház és 12 500 néző nagy nyomást fog a magyarokra helyezni az Eb rangadóján.

Perlai Bálint
2026. 01. 18. 11:50
A magyar válogatott első igazi próbatétele jön a vízilabda Eb-n
A magyar válogatott első igazi próbatétele jön a vízilabda Eb-n Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A képlet egyszerű: ha a magyar férfivízilabda-válogatott vasárnap este (20.30, tv: M4 Sport) rendes játékidőben legyőzi a házigazda Szerbiát az Európa-bajnokság középdöntőjében, akkor biztos az elődöntős szereplés, egyéb esetben a döntés a keddi, spanyolok elleni rangadóra marad. A mieink idáig hibátlanok a tornán, a középdöntő első meccsén azt a holland válogatottat győzték le 16-11-re , amely minket is igyekezett meglepni. Aztán az utolsó negyedben – részben Tim de Mey brutális, négyperces kiállítása miatt – Varga Zsolt együttese eldöntötte a találkozót. A szerbek is tudnának arról mesélni, hogy milyen a hollandok ellen játszani, a házigazda még a csoportkör első fordulójában találkozott velük, akkor egy furcsa bírói döntésnek hála nem kapott ki a rendes játékidőben, majd ötméteresekkel nyert. A szerbek a magyarok elleni találkozó előtt a Ferencváros világsztárja, Dusan Mandics visszatérésére alapoznak, aki még a spanyolok ellen kapott piros lapot, de már letöltötte a kétmeccses eltiltását.

Dusan Mandics, a Fradi klasszisa a vízilabda Eb-n idáig a durvaságával hívta fel magára a figyelmet
Dusan Mandics, a Fradi klasszisa a vízilabda Eb-n idáig a durvaságával hívta fel magára a figyelmet (Fotó: AFP/Andreas Solaro)

Vízilabda Eb: jön a magyar–szerb rangadó

A szerb sportsk.net a mérkőzést felvezető cikkében már a címben kiemeli, hogy milyen fontos lesz az esti összecsapás: „Szerbia a legerősebb csapattal kulcsfontosságú mérkőzést játszik az elődöntőbe jutásért!”. A portál ezután külön kitér a magyarokra, s megmagyarázza, hogy miért tartja Varga Zsolt csapatát a torna legnagyobb esélyesének. 

„Nyílt titok, hogy a vízilabdában a játékot gyorsító új szabályok a magyaroknak kedveznek leginkább, erről Uros Sztevanovics edzőnk is beszélt, és ez az elmúlt pár év eredményeiből is látszik. Belgrádban is jól játszanak, eddig minden meccsüket megnyerték nagyobb probléma nélkül, de ma este nagy nyomás alatt lesznek” – teszi hozzá az újságíró, amit az elmúlt évek eredményei is alátámasztanak.

  • 2025-ös szingapúri világbajnokság, elődöntő: Magyarország–Szerbia 19-18
  • 2024-es nyári olimpia, csoportkör: Magyarország–Szerbia 17-13

Pokoli hangulat és telt ház lesz Belgrádban

Noha a magyar válogatott eddigi mérkőzésein jobbára kongott az ürességtől a belgrádi csarnok, ez vasárnap este biztosan nem lesz így. 

Már a szerb–spanyol csoportkörös meccsen tapasztalni lehetett, hogy a fanatikus szerbek milyen hangulatra képesek, ezt akkor most szorozzuk fel kettővel. A hírek szerint magyar szurkolók is szép számmal érkeznek a szerb fővárosba, így a hangulatra biztosan nem lesz panasz. 

A szerb cikk is azt emeli ki, hogy a szervezők is telt házat várnak, ami 12 500 nézőt jelent. Érdekesség, hogy amikor legutóbb Belgrádban rendezték a tornát, akkor ennél is több nézőt engedtek be az arénába. A 2016-os Eb-döntőn, amikor a szerbek 10-8-ra legyőzték Montenegrót, 18 ezren is helyszínen voltak.

A férfivízilabda Eb otthona Belgrádban, ahova több mint 12 ezer nézőt várnak a vasárnapi szerb–magyarra
A férfivízilabda Eb otthona Belgrádban, ahova több mint 12 ezer nézőt várnak a vasárnapi szerb–magyarra (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Novak Djokovics is üzent a szerb vízilabdázóknak

A szerb sport jelenleg legnépszerűbb és legnagyobb alakja egyértelműen a 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovics. A szerb teniszező jelenleg Melbourne-ben van, hétfőn az Australian Open első fordulójában lép pályára a spanyol Pedro Martinez ellen. Djokovics azonban nem feledkezett meg a szerb vízilabdázókról sem, üzent nekik a világ másik feléről. 

– Itt vagyunk Ausztráliában, Melbourne-ben. Bármi is történjék az Európa-bajnokságon, ti mindig a legnagyobb bajnokaink lesztek. Tudom, hogy a hazai közönség és a nagyszerű támogatás segítségével a legjobb formátokat fogjátok hozni a továbbiakban is. Minden jót kívánok nektek, fiúk, és hajrá az aranyéremért! – mondta Djokovics a szerb sajtón keresztül

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekmagyar péter

Erre senki sem számított, Kéri László ütötte be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

Felhévizy Félix avatarja

Ha ez nem világos bizonyíték, akkor mi?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.