Pokoli hangulat vár a magyar pólósokra Belgrádban, Djokovics is üzent a rangadó előtt

A képlet egyszerű: ha a magyar férfivízilabda-válogatott vasárnap este (20.30, tv: M4 Sport) rendes játékidőben legyőzi a házigazda Szerbiát az Európa-bajnokság középdöntőjében, akkor biztos az elődöntős szereplés, egyéb esetben a döntés a keddi, spanyolok elleni rangadóra marad. A mieink idáig hibátlanok a tornán, a középdöntő első meccsén azt a holland válogatottat győzték le 16-11-re , amely minket is igyekezett meglepni. Aztán az utolsó negyedben – részben Tim de Mey brutális, négyperces kiállítása miatt – Varga Zsolt együttese eldöntötte a találkozót. A szerbek is tudnának arról mesélni, hogy milyen a hollandok ellen játszani, a házigazda még a csoportkör első fordulójában találkozott velük, akkor egy furcsa bírói döntésnek hála nem kapott ki a rendes játékidőben, majd ötméteresekkel nyert. A szerbek a magyarok elleni találkozó előtt a Ferencváros világsztárja, Dusan Mandics visszatérésére alapoznak, aki még a spanyolok ellen kapott piros lapot, de már letöltötte a kétmeccses eltiltását.

Dusan Mandics, a Fradi klasszisa a vízilabda Eb-n idáig a durvaságával hívta fel magára a figyelmet (Fotó: AFP/Andreas Solaro)

Vízilabda Eb: jön a magyar–szerb rangadó

A szerb sportsk.net a mérkőzést felvezető cikkében már a címben kiemeli, hogy milyen fontos lesz az esti összecsapás: „Szerbia a legerősebb csapattal kulcsfontosságú mérkőzést játszik az elődöntőbe jutásért!”. A portál ezután külön kitér a magyarokra, s megmagyarázza, hogy miért tartja Varga Zsolt csapatát a torna legnagyobb esélyesének.

„Nyílt titok, hogy a vízilabdában a játékot gyorsító új szabályok a magyaroknak kedveznek leginkább, erről Uros Sztevanovics edzőnk is beszélt, és ez az elmúlt pár év eredményeiből is látszik. Belgrádban is jól játszanak, eddig minden meccsüket megnyerték nagyobb probléma nélkül, de ma este nagy nyomás alatt lesznek” – teszi hozzá az újságíró, amit az elmúlt évek eredményei is alátámasztanak.

2025-ös szingapúri világbajnokság, elődöntő: Magyarország–Szerbia 19-18

2024-es nyári olimpia, csoportkör: Magyarország–Szerbia 17-13

Pokoli hangulat és telt ház lesz Belgrádban

Noha a magyar válogatott eddigi mérkőzésein jobbára kongott az ürességtől a belgrádi csarnok, ez vasárnap este biztosan nem lesz így.

Már a szerb–spanyol csoportkörös meccsen tapasztalni lehetett, hogy a fanatikus szerbek milyen hangulatra képesek, ezt akkor most szorozzuk fel kettővel. A hírek szerint magyar szurkolók is szép számmal érkeznek a szerb fővárosba, így a hangulatra biztosan nem lesz panasz.

A szerb cikk is azt emeli ki, hogy a szervezők is telt házat várnak, ami 12 500 nézőt jelent. Érdekesség, hogy amikor legutóbb Belgrádban rendezték a tornát, akkor ennél is több nézőt engedtek be az arénába. A 2016-os Eb-döntőn, amikor a szerbek 10-8-ra legyőzték Montenegrót, 18 ezren is helyszínen voltak.