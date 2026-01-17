Kipukkadt a magyar válogatott, ezt maga a kapitány ismerte el

Cseh Sándor szövetségi kapitány december 17-én kezdte a felkészülést 22 fős bő keretével a január 26-tól február 5-ig tartó funchali kontinensviadalra. Az edzések itthon zajlottak és ezután is hazai környezetben lesznek majd. A 2012-ben, 2016-ban és 2021-ben olimpiai bajnok Egyesült Államok csapata vasárnap érkezett közös edzőtáborozásra, és az első hivatalos mérkőzést csütörtökön játszotta a két csapat, mégpedig Szolnokon, ahol csaknem telt ház előtt a magyarok ötméteresekkel maradtak alul 12-11-re. Ezt követően péntekre kijelölte 15 fős utazó keretét a szövetségi kapitány. Tizenhárman ott voltak a tavalyi, szingapúri világbajnokságon, melyen ezüstérmes lett a csapat, Aubéli Tekla és Golopencza Szonja viszont karrierje első felnőtt világversenyére készülhet. Ők Peresztegi-Nagy Kinga és Torma Luca helyére kerültek a keretbe.

Hajdú Kata (fehérben) és a női vízilabda-válogatott nem bírt az amerikaiakkal Fotó: Új Néplap/Nagy Balázs

Az újabb mérkőzésre szombaton a fővárosban került sor. Előzőleg Cseh Sándor az M4 Sportnak elmondta, azt szeretné, ha a magyar csapat ezúttal is olyan szinten lenne, mint az amerikai, amely előzőleg egy hetet Hollandiában töltött és kétszer simán nyert. A szakvezető kiemelte, hogy ez ugyan a második hivatalos meccs, de a csütörtöki előtt volt egy zárt kapus is, amit a magyarok nyertek, és sokat kétkapuztak a közös edzések során, így most leginkább arra kíváncsi, mennyi erő maradt a játékosaiban.

– A legnagyobb kívánságom, hogy fejben és testben bírja ezt a mai napot a csapat – tette hozzá.