Kipukkadt a magyar válogatott, ezt maga a kapitány ismerte el

Két nap alatt kétszer kapott ki az Egyesült Államoktól a női vízilabda-válogatott. Míg pénteken büntetőpárbaj után nyertek az amerikaiak, a szombati felkészülési mérkőzésen öt gól döntött a javukra. Cseh Sándor szövetségi kapitány nagyon kritikus volt, amikor az Európa-bajnokságra készülő női vízilabda-válogatott teljesítményét kellett értékelni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 19:11
Cseh Sándor nem volt elégedett a női vízilabda-válogatott teljesítményével Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly
Cseh Sándor szövetségi kapitány december 17-én kezdte a felkészülést 22 fős bő keretével a január 26-tól február 5-ig tartó funchali kontinensviadalra. Az edzések itthon zajlottak és ezután is hazai környezetben lesznek majd. A 2012-ben, 2016-ban és 2021-ben olimpiai bajnok Egyesült Államok csapata vasárnap érkezett közös edzőtáborozásra, és az első hivatalos mérkőzést csütörtökön játszotta a két csapat, mégpedig Szolnokon, ahol csaknem telt ház előtt a magyarok ötméteresekkel maradtak alul 12-11-re. Ezt követően péntekre kijelölte 15 fős utazó keretét a szövetségi kapitány. Tizenhárman ott voltak a tavalyi, szingapúri világbajnokságon, melyen ezüstérmes lett a csapat, Aubéli Tekla és Golopencza Szonja viszont karrierje első felnőtt világversenyére készülhet. Ők Peresztegi-Nagy Kinga és Torma Luca helyére kerültek a keretbe.

Hajdú Kata (fehérben) és a női vízilabda-válogatott nem bírt az amerikaiakkal
Hajdú Kata (fehérben) és a női vízilabda-válogatott nem bírt az amerikaiakkal Fotó: Új Néplap/Nagy Balázs

Az újabb mérkőzésre szombaton a fővárosban került sor. Előzőleg Cseh Sándor az M4 Sportnak elmondta, azt szeretné, ha a magyar csapat ezúttal is olyan szinten lenne, mint az amerikai, amely előzőleg egy hetet Hollandiában töltött és kétszer simán nyert. A szakvezető kiemelte, hogy ez ugyan a második hivatalos meccs, de a csütörtöki előtt volt egy zárt kapus is, amit a magyarok nyertek, és sokat kétkapuztak a közös edzések során, így most leginkább arra kíváncsi, mennyi erő maradt a játékosaiban.

– A legnagyobb kívánságom, hogy fejben és testben bírja ezt a mai napot a csapat – tette hozzá.

Csak az elején vezetett a női vízilabda-válogatott

Garda Krisztina kisebb ujjsérülése miatt nem volt ezúttal ott a keretben, a kapuban Golopencza kezdett. Keszthelyi Rita ötméteresével a magyarok kerültek előnybe, de aztán az amerikaiak, akik sorra kapták az emberelőnyöket, 3-1-re fordítottak. Nem sokkal az első szakasz vége előtt Hajdú Kata távoli bombával hozta közelebb a hazai csapatot, derült ki az MTI tudósításából.

A második negyed amerikai góllal indult, aztán aktívabbá vált a magyar együttes támadásban, ennek eredményeként fórokat tudott kiharcolni, és Vályi Vanda, majd Faragó Kamilla is pontosan lőtt létszámfölényben. Az újabb amerikai találatra a megúszó Szilágyi Dorottya válaszolt (5-5), a nagyszünet előtt pedig megint gólt lőttek előnyből a tengerentúliak (5-6).

A folytatásra Neszmély állt a kapuba. Hajdú távoli lövéssel egyenlített, a labda éppen csak átcsúszott a gólvonalon. Ezután viszont az amerikaiak percei következtek, háromszor is betaláltak, miközben a magyarok elkapkodták a helyzeteiket. Közben Cseh Sándor igyekezett felhívni a figyelmet a hibákra, de ennek nem lett meg az eredménye. Ötméteresből aztán négyre nőtt a különbség (6-10).

A negyedik nyolc perc amerikai találattal kezdődött, Leimeter Dóra azonban fórból meg tudta törni a hosszú magyar gólszünetet (7-11). A tengerentúliak ezután ötméteresből, majd emberelőnyben voltak eredményesek (7-13), végül Rybanská Natasa lőtt a kapuba.

Nem valósultak meg Cseh Sándor elképzelései

A szövetségi kapitány az értékelésében elmondta, az amerikai válogatott ugyan nagyon komoly erőt képvisel, de az elmúlt napokban a magyar csapat is ezen a szinten volt.

– Nyilván ez ma nem valósult meg egyáltalán. Ilyen értelemben nagyon nehéz ezt elemezni szakmailag, mert 

teljesen kipukkantunk, mind hátul, mind támadásban. Abszolút nem tudtunk olyan játékot nyújtani, ami elvárható. Két nappal ezelőtt ettől az amerikai csapattól tizennégy percen keresztül nem kaptunk gólt, az óriási energiákat emésztett föl. Ezeket a teljesítményeket nem tudjuk nap mint nap megismételni

– mondta az M4-nek, hozzátéve, hogy meglátása szerint eddig futotta az erőből, ami úszásban, frissességben, gyorsaságban, a lövésekben és gondolkodásban is érződött. – Ilyen értelemben nagyon hasznos volt nekünk ez a mérkőzés. 

Egy-egy meccsre mi is nagyon jól fel tudjuk szívni magunkat, csak egy egész versenyen azért öt-hat meccs van.

Hajdú Kata azt hangsúlyozta, hogy a mai vízilabdában nem lehet nyolc góllal nyerni. A tanulság szerinte az, hogy az Európa-bajnokságon a legelejétől nagy iramot kell diktálniuk, és meg kell próbálni kezdeményezni, a védekezés során pedig többet kellene kommunikálniuk.

A magyar válogatott a folytatásban a világbajnoki címvédő görögökkel készül majd itthon, és szerdán edzőmeccsen csap össze velük, ugyancsak a Komjádi Uszodában.

Cseh Sándor csapata a madeirai Eb-n január 26-án az olimpiai bajnok spanyolokkal, 27-én a románokkal, 29-én pedig a házigazda portugálokkal játszik a B csoportban, ahonnan az első két hely ér továbbjutást. A középdöntőben a D csoportból kaphat ellenfelet, melyben a címvédő hollandok, valamint az izraeliek, a svájciak és a britek szerepelnek. Az egymás elleni eredményeket magukkal viszik a csapatok. Az elődöntőbe az első két helyezett jut be.

Felkészülési mérkőzés, szombat:

  • Magyarország–Egyesült Államok 8-13 (2-3, 3-3, 1-4, 2-3)

a magyar csapat gólszerzői: Hajdú 2, Keszthelyi, Vályi, Faragó, Szilágyi, Leimeter, Rybanská 1-1 
 

 

