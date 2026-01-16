vízilabdamagyar női vízilabda-válogatottCseh Sándor

Világbajnokok, mégis újoncok – megvan a magyar keret a női vízilabda Eb-re

Tizenhárom szingapúri világbajnoki ezüstérmes mellett két újoncnak szavazott bizalmat Cseh Sándor szövetségi kapitány a funchali női vízilabda Európa-bajnokságra. A magyar válogatott keretébe bekerült Aubéli Tekla, Golopencza Szonja kettős élete első felnőtt vízilabda-világversenyére készülhet.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 11:35
Megvan a magyar keret az Európa-bajnokságra Forrás: waterpolo.hu
Az amerikaiak elleni szolnoki felkészülési mérkőzést (ötméteresek után 12-11-es vereség) követően Cseh Sándor szövetségi kapitány kihirdette a funchali női vízilabda Európa-bajnokságra utazó magyar válogatott névsorát – számolt be róla a Waterpolo.hu. A világbajnoki ezüstérmes csapatból tizenhárman repülnek majd Madeirára, és két olyan újonc is bizalmat kap, aki eddig nem szerepelt felnőtt világversenyen, igaz, korábban többször is részt vett a válogatott felkészülésében: Aubéli Tekla és Golopencza Szonja. A két ifjú kiválóság 2023-ban kulcsszerepet játszott az U20-as világbajnoki címet elhódító korosztályos válogatottban, és ők kerültek a szingapúri együttesben szereplő Peresztegi-Nagy Kinga és Torma Luca helyére.

Keszthelyi Rita is ott van a magyar válogatott keretében a női vízilabda Eb-n
Keszthelyi Rita is ott van a magyar válogatott keretében a női vízilabda Eb-n Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

– Mindig nehéz döntés ez, és nem azért, mert egy világbajnoki ezüstérmes csapatról van szó – kommentálta a csapathirdetést Cseh Sándor. – Sokkal inkább amiatt, mert mindenki nagyon odateszi magát az edzéseken, a lányok tényleg a maximumot nyújtották, akik bekerültek ugyanúgy, mint azok, akik most nem. 

De folyamatosan jönnek az újabb események, az Eb után lesz Világkupa Divízió I-es torna tavasszal, azaz lehet harcolni a csapatba kerülésért, még azoknak is, akik esetleg most a felkészülési keretben sem szerepeltek 

– mondta Cseh, aki kiemelte, hogy három fiatal játékos (Schmuck Tünde, Alaksza Kinga és Hetzl Adrienn) továbbra is a csapattal edz, segítve az utolsó simításokat.

A női válogatottra még két felkészülési találkozó vár: szombaton 16.30-tól ismét az amerikaiakkal mérkőznek meg a lányok a Komjádiban, január 21-én, 18 órától pedig a világbajnok görögökkel vívják az utolsó tesztmeccset.

Az Európa-bajnokság január 26-án rajtol Funchalban – az első körben mindjárt a spanyolok elleni szuperrangadóval (18 órától), majd ezt követi két, könnyebbnek ígérkező találkozó, 27-én a románokkal (14.45), 29-én pedig a portugálokkal (16.30). A hölgyeknél a lebonyolítási rendszer hasonló a férfiakéhoz azzal a különbséggel, hogy itt a középdöntőbe csoportonként az első kettő jut tovább, azaz a második fázisban is két kvartett formálódik – ami viszont ugyanaz: az egymás elleni eredményeket viszik tovább, és az első kettő jut az elődöntőbe.

A magyar válogatott kerete a női vízilabda Eb-re:

  • Kapusok: Neszmély Boglárka, Golopencza Szonja
  • Mezőnyjátékosok: Aubéli Tekla, Dömsödi Dalma, Faragó Kamilla, Garda Krisztina, Hajdú Kata, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Rybanska Natasa, Sümegi Nóra, Szilágyi Dorottya, Tiba Panna, Vályi Vanda, Varró Eszter

 

