Ujjgyakorlat magyar módra, hibátlan mérleggel mentek tovább férfi pólósaink

Magabiztos győzelmekkel kezdte a vízilabda Eb-t a magyar válogatott, amely a franciák 15-7-es legyőzése után Montenegrót is felülmúlta (13-10 ), s így már két mérkőzés után bebiztosította csoportelsőségét, egyúttal a helyét a középdöntőben. A csoportkör harmadik, utolsó fordulójában Málta várt Varga Zsolt legénységére, amely a franciáktól és a montenegróiaktól is simán kikapott.

Vogel Soma visszatérhetett a magyar kapuba a vízilabda Eb-n. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A magyar válogatottnak szép emlékei lehettek a szerdai ellenfélről, 2018-ban és 2019-ben is 24 góllal terhelte ellenfelét a világliga selejtezőjében, míg a 2020-as Európa-bajnokság csoportkörében, a Duna Arénában összejött egy 26-0-s kiütés: Märcz Tamás csapata azzal a győzelemmel az Eb-k történetének legnagyobb különbségű sikerét könyvelhette el, beállítva a görögök Törökország elleni 27-1-es, 2018-ban aratott diadalát.

Málta sem jelentett akadályt

Varga Zsolt ezúttal Nagy Ádámnak adott pihenőt, Vogel Soma azonban visszatérhetett a szemsérülését követően, s így ő védte a mieink kapuját. Az első ráúszásnál a magyar válogatott hozta el a labdát, Tátrai Dávid átlövésből meg is szerezte a vezetést, majd Angyal Dániel kiállítása után sikerült kivédekezni az emberhátrányt. Ezután viszont megakadt a gépezet, sorra maradtak ki a helyzetek, hogy aztán a máltai egyenlítés törje meg a gólcsendet. A játékrész végén aztán belehúztak a felek, végül 4-2-es magyar előnnyel kezdődhetett meg a második negyed. Málta az elsőben a franciáknak és a montenegróiaknak is ötöt lőtt, ezt most sikerült elkerülni. A nagyszünet előtt jött újabb két máltai gól, ám erre már hét magyar találat volt a válasz, így a mérkőzés második felében már nyugodtabban játszhatott a magyar csapat.

A harmadik negyedet Angyal gólja nyitotta meg, és már ekkor látszódott, hogy a máltai csapat kezd fáradni fejben és fizikailag egyaránt. Emberelőnyből azért ment, Kovács Péter kiállítása után megszületett a harmadik játékrész első máltai találata, Manhercz Krisztián gólja után viszont kimaradt egy máltai ötméteres. Nagy Ákos bombája utána Vismeg Zsombor is megszerezte az első gólját a meccsen, hogy aztán kettős emberelőnyből folytatódjon a máltaiak sorozata: minden negyedben két szerzett gól. Vígvári Vendel közeli találata után még egy máltai emberelőny kimaradt, aztán a játékrészt egy pontatlan távoli magyar lövés zárta. Az utolsó negyedre végleg elfogytak a máltaiak, Jansik Szilárdék végül 21-6-ra diadalmaskodtak.

Így folytatódik a vízilabda Eb a magyar válogatottnak

A hat pontot továbbvivő magyar férfi-vízilabdaválogatott pénteken 18 órakor a középdöntő első mérkőzésével folytatja a kontinensviadalt – minden bizonnyal Hollandia ellen –, majd vasárnap este jön a Szerbia elleni rangadó. A mieink utolsó ellenfele Spanyolország lesz a középdöntőben, a két csoport első két-két helyezettje jut tovább az elődöntőbe.