Rendkívüli

A békére és háborúból való kimaradásra az egyetlen garancia a Fidesz-kormány Orbán Viktor vezetésével + videó

vízilabdaspanyolországdusan mandicskiállításEurópa-bajnokságfradi

Megússza a brutalitást? A szerbek rettegve várják az ítéletet a Fradi világklasszisáról + videó

Hatalmas küzdelmet, és legalább akkora pofonokat hozott Belgrádban a férfivízilabda Európa-bajnokság első rangadója a C csoportban, melyet Szerbia végül hősies küzdelemben 12-11-re nyert meg a spanyolok ellen. A meccs negatív hőse a Fradi olimpiai bajnok pólósa, Dusan Mandics volt, aki amellett, hogy képtelen volt betalálni az ellenfél kapujába, egy könyöklés miatt a kiállítás sorsára jutott. A LEN szabályai értelmében a szerbek egyik legnépszerűbb játékosa akár ötmeccses büntetést is kaphat, de valószínűbb, hogy Magyarország ellen már játszhat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 7:56
Dusan Mandics, a Fradi klasszisa ezúttal nem a góljaival került a figyelem középpontjába Fotó: AFP/Andreas Solaro
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hétfő este a belgrádi férfivízilabda Eb C csoportjának rangadóján, a Szerbia–Spanyolország meccsen ízelítőt kaptunk abból, mire számíthatunk majd a középdöntőben: igazi pólós rangadón végül a szerbek hazai medencében 12-11-re nyertek, és az eddig százszázalékosan menetelő magyarok a folytatásban mindkét riválissal összefutnak. A találkozó azonban mégsem a remek meccsről, hanem Dusan Mandicsról marad emlékezetes. A Fradi olimpiai bajnoka ezúttal negatív hős lett, ugyanis a negyedik negyed elején – amikor a szerbek 9-7-re vezettek – a két csapat ásza, a világ legjobb vízilabda-játékosai közé tartozó Mandics és Granados birkózott egymással, majd a szerb könyékkel hátra ütött. A színészi babérokra is törő Álvaro Granados azonnal eljátszotta a „hattyú halálát", és a videózás után a játékvezetők piros lapot mutattak fel Mandicsnak. Jöhetett a spanyol ötméteres, és ami a szerbeknek még ennél is fájóbb volt, a négyperces kiállítás és Mandics kizárása a meccsből.

A szerb Dusan Mandics belekönyökölt a spanyol Álvaro Granados arcába a férfivízilabda Eb csoportrangadóján
A szerb Dusan Mandics belekönyökölt a spanyol Álvaro Granados arcába a férfivízilabda Eb csoportrangadóján. Fotó: Telegraf.rs

Dusan Mandics felelőtlensége sokba is kerülhet Szerbia vízilabda-válogatottjának az Eb-n

A nagyon nehéz pillanatokat remek játékkal végül túlélte Szerbia, 12-11-re győzött, a Belgrád Aréna közönségének nagy örömére. Mandics kiállításához Uros Sztevanovics, a szerb vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya csak annyit fűzött hozzá, semmit nem akar kommentálni, de

a szerb vízilabda sokkal többet érdemel, itthon és külföldön egyaránt.

A Fradi pólósa ugyanakkor nem rejtette véka alá az érzelmeit, holott a kiállítása és főleg annak durvasága miatt eltiltással néz szembe. A LEN szabályai egyértelműen fogalmaznak: a vétség súlyossága alapján egy és öt mérkőzés közötti eltiltást kaphat.

A nemzetközi szövetség kezében van az olimpiai bajnok sorsa, hiszen ha a legszigorúbb ítéletet hozzák meg, szinte nem is ugorhat vízbe többet az Európa-bajnokságon. Mindenesetre Mandics és felesége, Szladja erőteljes üzenetet küldött a szurkolóknak és csapattársainak a győzelem után, hiszen a közösségi médiában az ünneplésről készült felvételek mellett a 2021-es olimpia spanyol–szerb elődöntőjét követő nyilatkozatot osztották meg, amelyben Dusan Mandics hasonló módon egy általa vélt igazságtalanság áldozata lett, de végül mégis sikernek örülhetett.

Mindenesetre a szerb Sportal információja szerint a LEN nem fogja annyira szigorúan megítélni Dusan Mandics tettét. 

Ugyanis a szerb szövetségtől úgy értesült a lap, hogy a pólós mindössze egymeccses büntetést fog kapni, amit az izraeliek elleni, utolsó, szinte garantáltan győzelemmel záruló csoportmeccsen le is fog tölteni. 

Ha ez igaznak bizonyul, akkor Mandics a középdöntőben, így a magyar válogatott elleni mérkőzésen is ott lehet már a medencében. Az pedig különösen pikáns lehet neki, hiszen Varga Zsolt szövetségi kapitány keretéből Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ákos, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor és Vogel Soma is az FTC játékosa, vagyis Mandics klubbeli csapattársa.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

Ne menjünk el az atomháborúig, mert Európát hagyományos fegyverekkel is totálisan tönkre lehet tenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu