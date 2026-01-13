Megússza a brutalitást? A szerbek rettegve várják az ítéletet a Fradi világklasszisáról + videó

Hétfő este a belgrádi férfivízilabda Eb C csoportjának rangadóján, a Szerbia–Spanyolország meccsen ízelítőt kaptunk abból, mire számíthatunk majd a középdöntőben: igazi pólós rangadón végül a szerbek hazai medencében 12-11-re nyertek, és az eddig százszázalékosan menetelő magyarok a folytatásban mindkét riválissal összefutnak. A találkozó azonban mégsem a remek meccsről, hanem Dusan Mandicsról marad emlékezetes. A Fradi olimpiai bajnoka ezúttal negatív hős lett, ugyanis a negyedik negyed elején – amikor a szerbek 9-7-re vezettek – a két csapat ásza, a világ legjobb vízilabda-játékosai közé tartozó Mandics és Granados birkózott egymással, majd a szerb könyékkel hátra ütött. A színészi babérokra is törő Álvaro Granados azonnal eljátszotta a „hattyú halálát", és a videózás után a játékvezetők piros lapot mutattak fel Mandicsnak. Jöhetett a spanyol ötméteres, és ami a szerbeknek még ennél is fájóbb volt, a négyperces kiállítás és Mandics kizárása a meccsből.

A szerb Dusan Mandics belekönyökölt a spanyol Álvaro Granados arcába a férfivízilabda Eb csoportrangadóján. Fotó: Telegraf.rs

Dusan Mandics felelőtlensége sokba is kerülhet Szerbia vízilabda-válogatottjának az Eb-n

A nagyon nehéz pillanatokat remek játékkal végül túlélte Szerbia, 12-11-re győzött, a Belgrád Aréna közönségének nagy örömére. Mandics kiállításához Uros Sztevanovics, a szerb vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya csak annyit fűzött hozzá, semmit nem akar kommentálni, de

a szerb vízilabda sokkal többet érdemel, itthon és külföldön egyaránt.

A Fradi pólósa ugyanakkor nem rejtette véka alá az érzelmeit, holott a kiállítása és főleg annak durvasága miatt eltiltással néz szembe. A LEN szabályai egyértelműen fogalmaznak: a vétség súlyossága alapján egy és öt mérkőzés közötti eltiltást kaphat.

A nemzetközi szövetség kezében van az olimpiai bajnok sorsa, hiszen ha a legszigorúbb ítéletet hozzák meg, szinte nem is ugorhat vízbe többet az Európa-bajnokságon. Mindenesetre Mandics és felesége, Szladja erőteljes üzenetet küldött a szurkolóknak és csapattársainak a győzelem után, hiszen a közösségi médiában az ünneplésről készült felvételek mellett a 2021-es olimpia spanyol–szerb elődöntőjét követő nyilatkozatot osztották meg, amelyben Dusan Mandics hasonló módon egy általa vélt igazságtalanság áldozata lett, de végül mégis sikernek örülhetett.