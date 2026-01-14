vízilabdaVarga Zsoltmagyar férfi vízilabda-válogatottférfi vízilabda EbMálta
Varga Zsolt meglepő dolgot emelt ki, megszólalt a nagy visszatérő is

A magyar férfivízilabda-válogatott 21-6-ra legyőzte Máltát az Európa-bajnokság csoportkörének utolsó fordulójában, így hibátlan teljesítménnyel jutott tovább a középdöntőbe. A mérkőzés után Varga Zsolt szövetségi kapitány és a visszatérő Vogel Soma értékelte a látottakat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 14:47
A magyar válogatott szövetségi kapitánya elégedett volt a mentalitással Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Franciaország és Montenegró legyőzése után Málta ellen zárta az Európa-bajnokság csoportkörét Varga Zsolt együttese, amely a már bebiztosított első hely ellenére is magabiztos teljesítménnyel és 21-6-os győzelemmel abszolválta a kontinensviadal első szakaszát.

Varga Zsolt Vogel Soma visszatérésének is örülhetett
Varga Zsolt Vogel Soma visszatérésének is örülhetett. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka

Varga Zsolt a védekezés fontosságát emelte ki

A mérkőzés után Varga Zsolt értékelt a találkozót közvetítő M4 Sportnak: a szövetségi kapitány elmondta, szerinte a nagyobb képet kell nézni a meccs tornán betöltött szerepével kapcsolatban.

– Nyilván fontos cél volt, hogy lehetőség szerint a lehető legkevesebb energiával hozzuk le a mai mérkőzést. Fontos volt a stabil védekezés is, hogy abból tudjunk ténylegesen indulni, tudjunk egy magabiztos, nyugodt mérkőzést játszani, mert nagyon nagy szükségünk van a mentális energiákra az Európa-bajnokság következő fázisában. Volt, amit meg tudtunk csinálni abból, amit külön terveztem erre a mérkőzésre, volt, amit nem, és akad olyan dolog is, amit még gyakorolnunk kell külön a holnapi nap folyamán, de kifejezetten maga a mérkőzés jól nézett ki, jó volt a lendület, úgyhogy összességében elégedett vagyok.

A magyar csapat az utolsó negyedben nem kapott gólt, ebben volt szerepe a szövetségi kapitánynak is, aki még ilyen mértékű különbségnél is kiabálva utasította csapatát, hogy figyeljen oda a védekezésben.

– Fontos ez a mentalitás. Látható, hogy a csapatnak van egy nagyon jó lendülete, egy gyors arculata.

Hogyha megmarad ez a védekezés, ez a hit, hogy ténylegesen a védekezéssel tudunk mérkőzéseket nyerni, akkor vagyunk a helyünkön, akkor működik jól a csapat, és azt gondolom, hogy akkor fogunk igazán jó mérkőzéseket játszani és nyerni a továbbiakban is.

Vogel Soma a posztriválist dicsérte

Vogel Soma az egyik edzésen összeszedett szemsérülése miatt ezen a meccsen debütált az Eb-n. A Ferencváros kapusa elmondta, hogy nagyon várta már ezt a pillanatot.

– Nagy világversenyen elég rég játszottam válogatott színekben, nagyon hiányzott ez az érzés. Valamennyire a padon átélhettem itt az elmúlt két meccsen, de azért ez teljesen más. Jól éreztem magam, kellett azért az elején, hogy kicsit megszokjam a közeget, az uszodát, az atmoszférát. Ennél biztos, hogy lesz tüzesebb is és hangosabb is, de valamennyire hozzá kellett szokjak a közeghez. Amint meglett a diagnózis, hogy én mikor is mehetek ismét a vízbe, onnantól fogva ezt már magam mögött hagytam és csak előre néztem. Kihagytam három napot víz és komolyabb edzés nélkül. Nyilván mindamellett, hogy megszerezzük a győzelmet, a személyes cél az is volt számomra, hogy edzésbe kerüljek.

Vogel távollétében Csoma Kristóf védte az első két mérkőzésen a magyar válogatott kapuját, méghozzá nagyszerűen teljesítve.

– Nagyon jó volt nézni őt, nagyon jó volt átélni a védéseit, elképesztően magabiztos volt. Nagy fegyver most a válogatottnak, hogy két olyan kapus van, aki magabiztosan tud védeni. Meglátták most már az ellenfelek is. Látszott is egyébként a Montenegró elleni meccsen, hogy tanácstalanok voltak a lövők, nagyon sokat hibáztak. Ez nyilván a védekezést is dicséri, de Kristóf érdeme is óriási.

Így folytatódik a vízilabda Eb a magyar válogatottnak

A hat pontot továbbvivő magyar férfivízilabda-válogatott pénteken 18 órakor a középdöntő első mérkőzésével folytatja a kontinensviadalt – minden bizonnyal Hollandia ellen –, majd vasárnap este jön a Szerbia elleni rangadó. A mieink utolsó ellenfele Spanyolország lesz a középdöntőben, a két csoport első két-két helyezettje jut tovább az elődöntőbe.

Férfivízilabda Európa-bajnokság, csoportkör, A csoport, 3. forduló:

Málta–Magyarország 6-21 (2-4, 2-7, 2-5, 0-5)

Később
Franciaország–Montenegró 18.00

C csoport:
Hollandia–Spanyolország 15.15
Izrael–Szerbia 20.30

A Montenegró elleni siker összefoglalója:

 

