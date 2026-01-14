Varga Zsolt meglepő dolgot emelt ki, megszólalt a nagy visszatérő is

Franciaország és Montenegró legyőzése után Málta ellen zárta az Európa-bajnokság csoportkörét Varga Zsolt együttese, amely a már bebiztosított első hely ellenére is magabiztos teljesítménnyel és 21-6-os győzelemmel abszolválta a kontinensviadal első szakaszát.

Varga Zsolt Vogel Soma visszatérésének is örülhetett. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka

Varga Zsolt a védekezés fontosságát emelte ki

A mérkőzés után Varga Zsolt értékelt a találkozót közvetítő M4 Sportnak: a szövetségi kapitány elmondta, szerinte a nagyobb képet kell nézni a meccs tornán betöltött szerepével kapcsolatban.

– Nyilván fontos cél volt, hogy lehetőség szerint a lehető legkevesebb energiával hozzuk le a mai mérkőzést. Fontos volt a stabil védekezés is, hogy abból tudjunk ténylegesen indulni, tudjunk egy magabiztos, nyugodt mérkőzést játszani, mert nagyon nagy szükségünk van a mentális energiákra az Európa-bajnokság következő fázisában. Volt, amit meg tudtunk csinálni abból, amit külön terveztem erre a mérkőzésre, volt, amit nem, és akad olyan dolog is, amit még gyakorolnunk kell külön a holnapi nap folyamán, de kifejezetten maga a mérkőzés jól nézett ki, jó volt a lendület, úgyhogy összességében elégedett vagyok.

A magyar csapat az utolsó negyedben nem kapott gólt, ebben volt szerepe a szövetségi kapitánynak is, aki még ilyen mértékű különbségnél is kiabálva utasította csapatát, hogy figyeljen oda a védekezésben.

– Fontos ez a mentalitás. Látható, hogy a csapatnak van egy nagyon jó lendülete, egy gyors arculata.

Hogyha megmarad ez a védekezés, ez a hit, hogy ténylegesen a védekezéssel tudunk mérkőzéseket nyerni, akkor vagyunk a helyünkön, akkor működik jól a csapat, és azt gondolom, hogy akkor fogunk igazán jó mérkőzéseket játszani és nyerni a továbbiakban is.

Vogel Soma a posztriválist dicsérte

Vogel Soma az egyik edzésen összeszedett szemsérülése miatt ezen a meccsen debütált az Eb-n. A Ferencváros kapusa elmondta, hogy nagyon várta már ezt a pillanatot.

– Nagy világversenyen elég rég játszottam válogatott színekben, nagyon hiányzott ez az érzés. Valamennyire a padon átélhettem itt az elmúlt két meccsen, de azért ez teljesen más. Jól éreztem magam, kellett azért az elején, hogy kicsit megszokjam a közeget, az uszodát, az atmoszférát. Ennél biztos, hogy lesz tüzesebb is és hangosabb is, de valamennyire hozzá kellett szokjak a közeghez. Amint meglett a diagnózis, hogy én mikor is mehetek ismét a vízbe, onnantól fogva ezt már magam mögött hagytam és csak előre néztem. Kihagytam három napot víz és komolyabb edzés nélkül. Nyilván mindamellett, hogy megszerezzük a győzelmet, a személyes cél az is volt számomra, hogy edzésbe kerüljek.