A magyar kapitánynak behúztak egyet, már a rangadók előtt is szenvedtünk

Miután a magyar válogatott mindhárom mérkőzését megnyerte a férfivízilabda Európa-bajnokság csoportkörében, magabiztosan várhatta a középdöntőt. Annál is inkább, mert pénteken a hollandok elleni mérkőzés következett, akiket legutóbb osztálykülönbséggel győztünk le. Most azonban kemény diónak bizonyultak a hollandok, 16-11-re győztük le őket.

2026. 01. 16. 19:18
Manhercz Krisztián arca itt még épp volt
Manhercz Krisztián arca itt még épp volt Fotó: MVLSZ/Derencsényi István
Minden az elképzeléseink szerint alakult a belgrádi férfivízilabda Európa-bajnokság csoportkörében, legalábbis ami az A jelű kvartettet illeti, hiszen a magyar válogatott magabiztosan hozta minden mérkőzését, azaz a Montenegró, a Málta és a Franciaország ellenit. Így a maximum pontszámot vitte magával a középdöntőbe, ahol a hollandok, a szerbek és a spanyolok csatlakoztak a továbbjutó trióhoz. A hatosból egyetlen veretlen csapatként a mieink álltak az élre.

A magyar válogatott játékosai ünnepelnek, a negyedik mérkőzésüket is megnyerték a férfivízilabda Eb-n
A magyar válogatott játékosai ünnepelnek, a negyedik mérkőzésüket is megnyerték a férfivízilabda Eb-n (Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó)

Első ellenfélként, pénteken a hollandok következtek. Tavaly a világkupán leiskoláztuk őket, tíz gól (21-11) volt a különbség a két csapat között. Ugyanakkor lebecsülni sem volt szabad őket, hiszen a szerbek csak nagy nehézségek árán, büntetőkkel tudták legyűrni őket.

Tartották a lépést a magyar válogatottal a hollandok

Batizi Benedek maradt ki a hollandok meccskeretből és Csoma Kristóf kezdett a magyar kapuban. Ötven másodperc elteltével a hollandok szereztek vezetést Mart Van der Weijden révén. Gyorsan jött a magyar válasz, az első fórunkat Fekete Gergő használta ki, majd röviddel később Manhercz Krisztián járt túl a holland kapus eszén. A második emberelőnyünk kimaradt, Kas Te Riele ezt megbüntette, 2-2. Ő a spanyolok ellen is nagyon aktív volt, rá a mieinknek is oda kellett figyelniük. Ennek ellenére Csoma kapujára is nagy kedvvel lőtt, de a magyar kapus állta a sarat. Van der Weijden, viszont betalált, erre Nagy Ákos válaszolt. Éles szögből Tim De Mey góljával újra a hollandok vezettek, Manhercz az utolsó pillanatokban egyenlített. Varga Vince, Angyal Dániel, Kas Te Riele csökkentette egyre a különbséget a negyed feléhez érve. Vigvári Vince két gyors góljával remélhettük, hogy kezd kinyílni az olló. Ám Van der Weijden ötméteresből szépített, 8-6 volt az állás a nagyszünetben.

Vigvári és Fekete állt a válogatott élére

A térfélcsere után Niels Hofmeijer szerezte meg első gólját az Eb-n – Varga Zsolt nagy bánatára ez éppen ellenünk történt. A szövetségi kapitány ezután még inkább bosszankodhatott, Te Rielét megint hagytuk lőni, és ennek, ahogy általában, gól lett az eredménye. Három perc el telt el a negyedből magyar találat nélkül, majd Nagy Ádám törte meg a gólcsendet, mielőtt Fekete Gergő visszaállította volna néhány másodpercre a kétgólos különbséget, de Bilal Gbadamassi villámtempóban jelezte a magyar válogatottnak, korai lenne még megnyugodni. Annál is inkább, mert a holland játékos mindjárt mellé is tette a másodikat, így ismét egyenlő volt az állás, 10-10. Vismeg Zsombor gondoskodott arról, hogy magyar előnynél kezdődjön az utolsó negyed, amely előtt Vogel Soma foglalta el a magyar kaput. Vigvári Vince góljával indult a záró felvonás, Sebastian Hessels egy büntetővel csökkentette a különbséget. A magyar válogatott játéka továbbra is akadozott, de Fekete Gergő nehéz pozícióból is bevágta a tizenharmadikat. Vigvári Vince is betalált, eldőlni látszott a meccs.

El is dőlt, de a végére is jutott az izgalmakból.

Tim de Mey egy félresikerült mozdulattal felszakította Manhercz Krisztián szemöldökét, a magyar csapatkapitány vérző arccal szállt ki a medencéből. De Mey négyperces kiállítása idején Fekete Gergő értékesítette a befújt ötméterest, majd ötödik góljával beállította a 16-11-es végeredményt is.

Vasárnap este az olimpiai bajnok szerbek elleni rangadóval (20.30) folytatja a magyar válogatott, majd kedden a vb-címvédő spanyolok (18.00) ellen zárja a középdöntőt. A csoport első két helyezettje jut a négy közé, a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.

 

Férfivízilabda Európa-bajnokság, középdöntő, E csoport, 1. forduló:

  • Magyarország–Hollandia 16-11 (4-4, 4-2, 3-4, 5-1)

Korábban

  • Spanyolország–Montenegró 14-6 (4-1, 5-2, 5-2, 0-1)

Később

  • Szerbia–Franciaország 20.30

 

