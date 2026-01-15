A visszatérő Mandicsban bíznak, véres bosszúra készülnek ellenünk a szerbek

Az elmúlt napokban Dusan Mandics brutális megmozdulása került reflektorfénybe a férfi vízilabda Európa-bajnokság és a házigazda Szerbia kapcsán: a Ferencváros olimpiai bajnoka Álvaro Granadosszal birkózott a spanyolok elleni rangadón, amikor a szerb a könyökével hátraütött, ellenfele pedig azonnal eljátszotta a nagy halált. Tegyük hozzá, a szerb eltalálta a spanyolt. Mandicsot kizárták a mérkőzésből, a szerbek azonban nem estek össze, és végül 12-11-re legyőzték a spanyol együttest, s mivel előtte ötméteresekkel a hollandokat, majd szerdán már tét nélkül, de még magabiztosabban (19-9-re) Izraelt is felülmúlták, csoportelsőként jutottak tovább az Eb-középdöntőbe.

Szerbia bosszút állna a vb-elődöntős vereségért a magyarok ellen, akkor már Dusan Mandics is visszatérhet. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Mandics eltiltása a magyarok ellen már nem lesz érvényes a férfi vízilabda Eb-n

Csoportelsőként, akárcsak a franciákat (15-7), a montenegróiakat (13-10) és a máltaiakat (21-6 ) legyőző magyar válogatott, amely mégis több ponttal kezdheti meg a középdöntő küzdelmeit, és ez még sokat számíthat a végelszámolás során. Varga Zsolt csapata persze így sem veheti könnyelműen a következő szakaszt, a második meccsen, vasárnap például éppen a szerbek lesznek az ellenfelek – a szerbek, akiknél ekkor már ott lehet Mandics.

A Fradi klasszisa a spanyolok elleni durvasága miatt két mérkőzésre szóló eltiltást kapott, ebből az elsőt Izrael ellen már letöltötte, mellette a franciákkal szembeni összecsapást kell kihagynia. Az olimpiai címvédőnél nem aggódnak a hiánya miatt, inkább annak örülnek, hogy a mieink ellen már játszhat.

Két meccsre tiltották el, de a magyarok ellen ott lehet, amely a legfontosabb mérkőzésünk

– mondta Nikola Lukics, akitől Petar Jaksics vette át a szót. – Amúgy is szüksége lehet a pihenésre… Csak viccelek. Egy csapat vagyunk, nehezebb lesz nélküle, de a többieknek száz százalékot kell nyújtaniuk.