A visszatérő Mandicsban bíznak, véres bosszúra készülnek ellenünk a szerbek

A magyar válogatotthoz hasonlóan a szerb is az első helyen jutott tovább a csoportkörből a férfi vízilabda Európa-bajnokságon. Szerbia az Izrael elleni szerdai összecsapáson az eltiltott Dusan Mandics nélkül nyert, és bár a Ferencváros klasszisa a franciák ellen sem lehet ott a vízben, a vasárnapi, magyarokkal szembeni rangadón már számolhat vele Uros Sztevanovics szövetségi kapitány.

2026. 01. 15. 5:05
Dusan Mandics ott lehet a magyar válogatott elleni meccsen Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
Az elmúlt napokban Dusan Mandics brutális megmozdulása került reflektorfénybe a férfi vízilabda Európa-bajnokság és a házigazda Szerbia kapcsán: a Ferencváros olimpiai bajnoka Álvaro Granadosszal birkózott a spanyolok elleni rangadón, amikor a szerb a könyökével hátraütött, ellenfele pedig azonnal eljátszotta a nagy halált. Tegyük hozzá, a szerb eltalálta a spanyolt. Mandicsot kizárták a mérkőzésből, a szerbek azonban nem estek össze, és végül 12-11-re legyőzték a spanyol együttest, s mivel előtte ötméteresekkel a hollandokat, majd szerdán már tét nélkül, de még magabiztosabban (19-9-re) Izraelt is felülmúlták, csoportelsőként jutottak tovább az Eb-középdöntőbe.

Szerbia bosszút állna a vb-elődöntős vereségért a magyarok ellen, akkor már Dusan Mandics is visszatérhet
Szerbia bosszút állna a vb-elődöntős vereségért a magyarok ellen, akkor már Dusan Mandics is visszatérhet. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Mandics eltiltása a magyarok ellen már nem lesz érvényes a férfi vízilabda Eb-n

Csoportelsőként, akárcsak a franciákat (15-7), a montenegróiakat (13-10) és a máltaiakat (21-6 ) legyőző magyar válogatott, amely mégis több ponttal kezdheti meg a középdöntő küzdelmeit, és ez még sokat számíthat a végelszámolás során. Varga Zsolt csapata persze így sem veheti könnyelműen a következő szakaszt, a második meccsen, vasárnap például éppen a szerbek lesznek az ellenfelek – a szerbek, akiknél ekkor már ott lehet Mandics.

A Fradi klasszisa a spanyolok elleni durvasága miatt két mérkőzésre szóló eltiltást kapott, ebből az elsőt Izrael ellen már letöltötte, mellette a franciákkal szembeni összecsapást kell kihagynia. Az olimpiai címvédőnél nem aggódnak a hiánya miatt, inkább annak örülnek, hogy a mieink ellen már játszhat.

Két meccsre tiltották el, de a magyarok ellen ott lehet, amely a legfontosabb mérkőzésünk

– mondta Nikola Lukics, akitől Petar Jaksics vette át a szót. – Amúgy is szüksége lehet a pihenésre… Csak viccelek. Egy csapat vagyunk, nehezebb lesz nélküle, de a többieknek száz százalékot kell nyújtaniuk.

Szerbia bosszút állna a magyarokon

Az már korábban eldőlt, hogy a szerbek Franciaországgal, Magyarországgal és Montenegróval küzdenek meg a középdöntőben, és mivel csak az első két helyezett jut tovább az elődöntőbe, hibázási lehetőségre nem nagyon van lehetőség.

Nincsenek könnyű ellenfelek, de a magyaroknak tartozunk a visszavágásért a világbajnokság miatt

– utalt Lukics a szingapúri vb-re, melynek elődöntőjében Varga Zsolt együttese óriási, véres csatában 19-18-ra legyőzte a nagy riválist. – Ezen a szinten már nem engedhetőek meg a hibák, egyet már elkövettünk a hollandok ellen, többet nem szabad – zárta szavait.

A szerbek pénteken (Mandics nélkül) a franciákkal, vasárnap a magyarokkal, kedden pedig a montenegróiakkal játszanak. Az Eb-középdöntő első két helyezettje jut a jövő pénteki elődöntőbe.

A magyar érdekeltségű középdöntős csoport programja

  • péntek: Montenegró–Spanyolország, Magyarország–Hollandia (18.00), Szerbia–Franciaország
  • vasárnap: Montenegró–Hollandia, Spanyolország–Franciaország, Magyarország–Szerbia (20.15)
  • kedd: Hollandia–Franciaország, Magyarország–Spanyolország (18.00), Szerbia–Montenegró

A csoport állása: 1. Magyarország 6 pont, 2. Szerbia 5, 3. Spanyolország 3 (25-19), 4. Montenegró 3 (23-25), 5. Hollandia 1, 6. Franciaország 0.

 

