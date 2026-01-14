vízilabdamagyar férfi vízilabda-válogatottvízilabda Ebspanyol vízilabda-válogatottvízilabda Európa-bajnokság

A címvédő mérkőzésén dőlt el, megvan a magyar válogatott Eb-középdöntős programja

A csoportkör 3., utolsó fordulójában Spanyolország magabiztosan legyőzte Hollandia együttesét a férfivízilabda Eb-n. Ezzel eldőlt, hogy a magyar válogatott a hollandok ellen folytatja az Európa-bajnokságot, majd Szerbia ellen játszik, végül a spanyolok ellen zárja a középdöntőt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 16:30
Alberto Munárriz vezetésével győzte le Hollandiát Spanyolország Fotó: AFP/Andreas Solaro
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar válogatott 21-6-ra nyert a máltai csapat ellen szerdán, így százszázalékos mérleggel zárta a csoportkört a belgrádi Európa-bajnokságon. Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese a középdöntőbe a maximális hat pontot viszi magával, a folytatásban pedig a címvédő és világbajnok spanyolokkal, a házigazda olimpiai bajnok szerbekkel és a hollandokkal találkozik. A Magyarország–Málta mérkőzést a Hollandia–Spanyolország összecsapás követte, és ezen dőlt el, hogy melyik gárda ellen folytatja a magyar csapat a férfivízilabda Eb-t.

Unai Aguirre remekelt, a spanyolok sikerével eldőlt, hogy a címvédő a magyar válogatott ellen zárja a férfivízilabda Eb középdöntőjét
Unai Aguirre remekelt, a spanyolok sikerével eldőlt, hogy a címvédő a magyar válogatott ellen zárja a férfivízilabda Eb középdöntőjét. Fotó: AFP/Andreas Solaro

A magyar válogatott Hollandia ellen játszik legközelebb a férfivízilabda Eb-n

Hollandia korábban ötméteresek után maradt alul Szerbiával szemben, majd nyolc góllal legyőzte Izraelt. Spanyolország az első körben kiütötte az izraeli csapatot, később pedig egygólos vereséget szenvedett a szerbektől. Az egymás elleni találkozón tehát az volt a tét, hogy ki hány pontot visz magával a középdöntőbe. A hollandok a második negyed közepéig jól tartották magukat, ezután viszont a címvédő ellépett, és a harmadik játékrészben már be is biztosította a sikerét – végül 14-7-re győzött.

Szerdán a magyar érdekeltségű csoportból még Franciaország–Montenegró mérkőzést is vívnak, a két gárda egyaránt három ponttal áll, de a középdöntőbe jelen állás szerint még csak nulla pontot vinnének, így kulcsfontosságú az egymás elleni összecsapás. A szerda esti Szerbia–Izrael találkozónak komolyabb tétje már nincs, a favorit házigazda a csoportelsőséget biztosíthatja be rajta.

A hatpontos magyar válogatott tehát a középdöntőt pénteken az egypontos Hollandia ellen kezdi meg, vasárnap este az öt ponttal álló Szerbiával szemben folytatja, majd kedden a három ponttal rendelkező Spanyolország ellen zárja. 

A középdöntős csoportból az első két gárda jut a jövő pénteki elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmensáros lászló

Mensáros László üzen

Bayer Zsolt avatarja

A proli ravasz. Nem hisz neked, bizalmatlan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu