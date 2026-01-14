A címvédő mérkőzésén dőlt el, megvan a magyar válogatott Eb-középdöntős programja

A magyar válogatott 21-6-ra nyert a máltai csapat ellen szerdán, így százszázalékos mérleggel zárta a csoportkört a belgrádi Európa-bajnokságon. Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese a középdöntőbe a maximális hat pontot viszi magával, a folytatásban pedig a címvédő és világbajnok spanyolokkal, a házigazda olimpiai bajnok szerbekkel és a hollandokkal találkozik. A Magyarország–Málta mérkőzést a Hollandia–Spanyolország összecsapás követte, és ezen dőlt el, hogy melyik gárda ellen folytatja a magyar csapat a férfivízilabda Eb-t.

Unai Aguirre remekelt, a spanyolok sikerével eldőlt, hogy a címvédő a magyar válogatott ellen zárja a férfivízilabda Eb középdöntőjét. Fotó: AFP/Andreas Solaro

A magyar válogatott Hollandia ellen játszik legközelebb a férfivízilabda Eb-n

Hollandia korábban ötméteresek után maradt alul Szerbiával szemben, majd nyolc góllal legyőzte Izraelt. Spanyolország az első körben kiütötte az izraeli csapatot, később pedig egygólos vereséget szenvedett a szerbektől. Az egymás elleni találkozón tehát az volt a tét, hogy ki hány pontot visz magával a középdöntőbe. A hollandok a második negyed közepéig jól tartották magukat, ezután viszont a címvédő ellépett, és a harmadik játékrészben már be is biztosította a sikerét – végül 14-7-re győzött.

Szerdán a magyar érdekeltségű csoportból még Franciaország–Montenegró mérkőzést is vívnak, a két gárda egyaránt három ponttal áll, de a középdöntőbe jelen állás szerint még csak nulla pontot vinnének, így kulcsfontosságú az egymás elleni összecsapás. A szerda esti Szerbia–Izrael találkozónak komolyabb tétje már nincs, a favorit házigazda a csoportelsőséget biztosíthatja be rajta.

A hatpontos magyar válogatott tehát a középdöntőt pénteken az egypontos Hollandia ellen kezdi meg, vasárnap este az öt ponttal álló Szerbiával szemben folytatja, majd kedden a három ponttal rendelkező Spanyolország ellen zárja.

A középdöntős csoportból az első két gárda jut a jövő pénteki elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.