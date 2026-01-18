Varga Zsolt keményen beszólt a bíróknak a szerb–magyar rangadó után

Hektikus, érzelmektől túlfűtött mérkőzésen maradt alul Magyarország a hazai Európa-bajnoki meccsen továbbra is veretlen Szerbiával szemben Belgrádban. Varga Zsolt büszke a játékosaira a 15-14-es vereség ellenére, főként, hogy a feltételek közel sem voltak egyenlőek. A szlovén Boris Margeta és az izraeli Matan Schwartz vezette a mérkőzést.

Varga Zsolt többször felrázta a játékosait a szerbek elleni rangadón Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

– Meg kell emészteni gyorsan! Először is gratulálok a csapatomnak, mert hatalmas küzdelem volt.

Ahogy mi mondjuk: ma tényleg árnyékban harcoltunk. Azért 19 kiállítást kaptunk úgy, hogy volt olyan, amikor 13-6-ra álltunk (a kiállításoknál – a szerk.) a mérkőzés döntő fázisában.

Valamennyire, 19-13-ra kiegyenlítődött a végére, de a kontrafaultokkal, mindennel ez hazai pálya volt! Ettől függetlenül megvoltak a helyzeteink. Nagyon fontos, hogy emelt fővel tudjunk tovább haladni, hiszen van még egy mérkőzésünk a spanyolokkal. Ott dől el a továbbjutás sorsa – kezdte értékelését Varga Zsolt az M4 Sportnak, majd arról beszélt, hogy látta a találkozót.

– Megvolt ennek a mérkőzésnek a hullámzása. Volt egy nagyon jó, amit mi kaptunk el, utána ők. Azért azt el kell mondani, hogy egy olimpiai bajnokokkal, rutinos világsztárokkal teletűzdelt csapat a szerbeké. Van tapasztalatuk, mi jóval fiatalabbak vagyunk, de felvettük velük a harcot. az a fontos, hogy járjuk a saját utunkat. Meg kell tanulni értékesíteni azokat a helyzeteket, amelyeket az elején nagyon jól sikerült. az utolsó fázisban robbant még egyet a csapat, ami szerintem érdekessé és széppé tette a mérkőzést.

A szerb-magyar meccs statisztikája, a Varga Zsolt által említett adatokkal Forrás: European Aquatics

Varga Zsolt receptje

A magyar férfivízilabda-válogatott a szerbek elleni vereséggel nem esett ki, de a legjobb 4 közé jutásért meg kell nyernie az utolsó középdöntős meccsét a világbajnok Spanyolország ellen (kedd, 18.00, tv.: M4 sport). A szövetségi kapitány már előre tekint.

– Ilyenkor a legelső a regeneráció, hogy a játékosok ki tudják pihenni a meccs mentális és fizikai fáradalmát. Tudjuk jól, hogy a spanyol az egyik legjobb csapat a csoportban, ha nem az egész világon. Úgy kell felkészülnünk, ahogy idáig, és azt kell tennünk, ami a dolgunk: óriási védekezés és hit– mondta Varga Zsolt.