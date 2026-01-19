Eddig verhetetlenek a görögök, mi mégis örülhetünk, ha szembekerülünk velük az Eb-n

Nagyot hajrázott vasárnap a magyar férfi-vízilabdaválogatott a hazai medencében játszó szerbek ellen, de ez nem volt elég a győzelemhez a belgrádi Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában, 15-14 alulmaradt. Az immár elődöntős szlávok így továbbra is hibátlanok, a mieink első vereségüket szenvedték el az Eb-n, ezzel az utolsó középdöntős találkozójuknak óriási lett a tétje, kedden este hat órakor a a címvédő, világbajnok és világkupa-győztes spanyolok elleni ki-ki meccsen dől el, megszerzik-e a négy közé jutást biztosító első két hely valamelyikét. De már a keddi összecsapás előtt is volt mire figyelni, hiszen hétfő este a másik csoportban az olasz és a görög válogatott vívott slágermeccset egymással, amely a magyarok útjára is hatással lehet az Eb-n.

Teodorosz Vlakhósz vezetésével története első Európa-bajnoki érmére hajt a görög válogatott (Fotó: FILIP STEVANOVIC / ANADOLU)

Ugyanis idáig mindkét csapat begyűjtötte a maximális kilenc-kilenc pontot, mindkettő bízhatott a továbbjutásban, még ha a harmadik horvátok ott is loholnak a nyomukban a hat pontjukkal. Ha Varga Zsolt együttese kedden legyőzi a spanyolokat, valószínűleg a görög–olasz csata nyertesével mérkőzhet meg a pénteki elődöntőben.

A görög válogatott a négy között

A hellének már egy rangadót megnyertek az Európa-bajnokságon, a horvátokat egy góllal győzték le – már ezt is kitörő örömmel fogadták a honfitársaik, hiszen ez kontinensviadalon először sikerült nekik. Az olaszok eddig rendre csak a meccsek esélyeseként érvényesítették a papírformát. A görögök azonban más súlycsoportba tartoznak, és ez már a hétfői mérkőzés kezdetétől egyértelmű volt. Az olaszok az első három negyedet egyaránt egy-egy góllal veszítették el, és bár a negyedikben mindent megtettek, hogy ledolgozzák a hátrányukat, csak a zárófelvonás lett az övék. A gongszó a görögök 15-13-as sikerét hozta, akik a szerbek után másodikként bejutottak a legjobb négy közé, és történetük első Eb-érméért szállhatnak harcba az elkövetkezendő napokban. Az elődöntőben akár a mieink ellen, de előbb Varga Zsolt együttesének is el kell jutniuk oda, ahová a helléneknek már sikerült.