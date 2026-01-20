kézilabda ebizlandi férfi kézilabda-válogatottmagyar férfi kézilabda-válogatott

Izland bosszúért liheg a magyarok elleni kézilabdameccs előtt

Kedden 20.30-kor a svédországi Kristianstadban a magyar férfikézilabda-válogatott a csoportelsőség megszerzésének reményében lép pályára Izland ellen. Ha nyerünk, akkor a kézilabda Eb F csoportjának első helyezettjeként, 2 pontot magunkkal cipelve megyünk Malmőbe a középdöntőre. Vereség esetén sem esünk ki, de ebben az esetben jóval nehezebb lesz a legjobb hat közé kerülni. Az izlandiak nagyon készülnek, óriási az elszántságuk.

Lantos Gábor
2026. 01. 20. 4:45
Palasics Kristóf a kapuban tehet sokat Izland legyőzéséért
Palasics Kristóf a kapuban tehet sokat Izland legyőzéséért Fotó: SVEN HOPPE Forrás: DPA
A kézilabda Eb F csoportjában eddig történtekből aligha lehet messzemenő következtetést levonni, már ami a két csapat formáját illeti. Mindkét együttes magabiztosan nyert a lengyelek és az olaszok ellen. Izland azért áll most a csoport első helyén, mert jobban megverte két ellenfelét, mint mi, azaz jobb a gólkülönbsége. Ennek most még nem sok jelentősége van, ha az esti összecsapás netán döntetlenre végződne, akkor a skandinávok maradnának az F jelű négyes élén.

A 2024-es kézilabda Eb szép emléke volt Izland legyőzése
A 2024-es kézilabda Eb szép emléke volt Izland legyőzése Fotó: SVEN HOPPE / DPA

A kézilabda Eb számunkra kedves helyszínén játszunk

A helyszín máris bizakodásra adhat okot. 2023-ban itt rendezték a férfi világbajnokság egyik csoportját, amelyben a magyarok szintén összekerültek az izlandiakkal. Sokáig úgy tűnt, hogy azt a mérkőzést nem tudjuk megnyerni, de a végjátékban minden jóra fordult. Köszönhetően a magyar kapuban parádésan védő Mikler Roland teljesítményének, aki az őrültbe kergette az izlandiakat. A 30-28-as végeredmény csodás volt, csakúgy, mint egy évvel később, a müncheni Európa-bajnokságon elért 33-25-ös diadal. Az volt az a meccs, amikor a magyar csapat 60 percen át hibátlanul és magas színvonalon kézilabdázott. 

Aki látta azt a müncheni parádét, aligha felejti el.

Most megint az a helyzet, mint ami oly sokszor már megesett: Izland erősnek és magabiztosnak tűnik. Mindkét csoportmeccsén a második félidőben erődemonstrációt tartott. Ahogy a magyar játékosok hangsúlyozzák: egyénileg csupa klasszis alkotja az északi csapatot, a játékosok többsége a Bajnokok Ligájában edződik. Nálunk mindig is nagyon fontos volt a csapategység és az, hogy a játékosok képesek voltak egymásért tűzbe menni. Ez az a tulajdonság, amit nem mindig láttunk az izlandi együttesnél, s a magyarok most erre is alapozhatnak, amikor arról beszélnek, hogy el lehet kapni Izlandot.

Gondok gyötrik az izlandi drukkereket

A skandinávokat most is jelentős számú szurkoló kísérte el Svédországba, a lelátón tehát egészen biztosan fölényben lesznek a magyarokkal szemben. Ide kapcsolódik a hír, amely szerint a svéd rendőrség vasárnap egy izlandi drukkert letartóztatott. Az okok ismeretlenek, de ez a delikvens biztosan nem lesz ott a keddi meccsen a lelátón. Azonban hétfőn nem csak ezek a gondok gyötörték az izlandi szurkolókat. Ugyanis jó néhányan Svédországban ragadtak azok közül, akik hétfőn szerettek volna hazautazni innen. Az ok banális: a svéd vasút leállása. 

A Kristianstadhoz közeli Hässleholmban ugyanis meghibásodott az elektromos berendezés.

Ezért a vonatok nem haladhattak át ezen az állomáson, ami az összes Koppenhágába menő szerelvényt érintette. Az izlandi drukkerek többsége a pótlóbuszokkal el tudott jutni a dán fővárosba, de néhányan nem, ők most szállás és meccsjegy nélkül lődörögnek Kristianstadban. 

Az izlandi játékosok magabiztosak

Az izlandi játékosok szavakban persze magabiztosak, de a kimondott gondolatok mögött ott rejlik az óvatosság is. – Túl sokszor néztünk már szembe a magyar csapattal, és túl sokszor szenvedtünk ellenük vereséget. Remélhetőleg tanultunk a történtekből. A magyarok elleni keddi mérkőzés nem lesz könnyű, de nem fogunk összeomlani, és megőrizzük a hidegvérünket – mondta Bjarki Már Elísson. 

Csapattársa, Ellidi Snaer Vidarsson is arról beszélt, hogy tudják a dolgukat. – Mindenképpen meg akarjuk verni a magyarokat, hogy pontokat vigyünk magunkkal a malmöi középdöntőbe. 

Eddig két olyan meccset játszottunk le, amelyen kötelező volt győzni, ezzel nem is volt semmi hiba.

Most jön az első igazi rangadó, de mi készen állunk rá.

Ezekből a kijelentésekből is jól látszik, hogy az izlandiak tartanak a magyar válogatott elleni mérkőzéstől. Ami bennünket illet, Chema Rodríguez csapata hétfőn nyugodtan készült a kedd esti sorsdöntő összecsapásra. A játékosokkal való találkozás során kiderült, hogy a magyarok is tisztában vannak a tét nagyságával. Aki itt kikap, az nagy valószínűséggel nem jut a legjobb négy közé, bár korábban láttunk már arra példát, hogy egy vereséggel is sikerül elevickélni az elődöntőbe. Ehhez azonban az eredmények szerencsés alakulására van szükség. Az izlandiak dolgát az is nehezíti, hogy Einar Thorsteinn Ólafsson továbbra sem tud játszani. 

Einar Thorsteinn Ólafsson beteg, nem tud játszani
Einar Thorsteinn Ólafsson beteg, nem tud játszani Fotó: INA FASSBENDER / AFP

Az okokat nem ismerjük, csak annyi a biztos, hogy a játékost teljesen elkülönítették a csapattól és a szálloda edzőtermében külön készülhet. Mivel hétfő este is ez volt a helyzet, aligha lép ellenünk pályára a keddi összecsapáson.

A szívünkkel nyerhetünk Izland ellen

A cikk végén látható videóban nézhetik meg a magyar játékosok előzetes várakozását, de érdemes felidézni, mit mondott lapunknak Rosta Miklós, aki a mieink egyik kulcsjátékosa. 

– Minimum öt mérkőzés vár még ránk, de azt szeretnénk, ha ez a szám nőne, mert akkor tényleg nagyon jó eredményt érnénk el az Eb-n. Most kell fizikálisan és mentálisan is topon lenni, a legjobbat nyújtani. 

Az első két győzelem mindenképpen megnyugvást ad. Ezzel a minimális és kötelező feladatot kipipáltuk. Itt azonban nem szeretnénk megállni.

Most az a cél, hogy legyőzzük Izlandot, és csoportelsőként jussunk tovább. Az utána jövő csapatokkal majd akkor foglalkozunk, hiszen jelenleg azt sem tudni, hogy kik lesznek majd Malmöben az ellenfeleink. Illetve egyet tudunk: Szlovénia ott lesz, ellenük két éve az ötödik helyért vívott összecsapáson nyertünk Kölnben. Ha megnézzük az izlandiak jelenlegi formáját, látjuk, mennyire nehéz összecsapás előtt állunk. Tudjuk, hogy nagyon sokan szeretnek bennünket, azt is érezzük, hogy az egész ország szinte mögöttünk áll, ami óriási erőt ad. Ezért tényleg csak a legnagyobb köszönet jár. Csak annyit tudok ígérni, hogy mindent kiadunk magunkból Izland ellen, és teljes szívünkkel azért küzdünk majd, hogy legyőzzük a skandináv csapatot – fejezte be a nyilatkozatát Rosta Miklós.

A magyar szurkolók várják a csodát
A magyar szurkolók várják a csodát Fotó: SVEN HOPPE / DPA

A Magyarország–Izland mérkőzés kedden 20.30-kor kezdődik Kristianstadban. Előtte 18 órakor a lengyel és az olasz csapat összecsapásán derül ki, hogy a két együttes közül melyik végez a csoport harmadik helyén és melyik lesz az utolsó, vagyis a negyedik.

 

