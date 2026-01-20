Izland bosszúért liheg a magyarok elleni kézilabdameccs előtt

A kézilabda Eb F csoportjában eddig történtekből aligha lehet messzemenő következtetést levonni, már ami a két csapat formáját illeti. Mindkét együttes magabiztosan nyert a lengyelek és az olaszok ellen. Izland azért áll most a csoport első helyén, mert jobban megverte két ellenfelét, mint mi, azaz jobb a gólkülönbsége. Ennek most még nem sok jelentősége van, ha az esti összecsapás netán döntetlenre végződne, akkor a skandinávok maradnának az F jelű négyes élén.

A 2024-es kézilabda Eb szép emléke volt Izland legyőzése Fotó: SVEN HOPPE / DPA

A kézilabda Eb számunkra kedves helyszínén játszunk

A helyszín máris bizakodásra adhat okot. 2023-ban itt rendezték a férfi világbajnokság egyik csoportját, amelyben a magyarok szintén összekerültek az izlandiakkal. Sokáig úgy tűnt, hogy azt a mérkőzést nem tudjuk megnyerni, de a végjátékban minden jóra fordult. Köszönhetően a magyar kapuban parádésan védő Mikler Roland teljesítményének, aki az őrültbe kergette az izlandiakat. A 30-28-as végeredmény csodás volt, csakúgy, mint egy évvel később, a müncheni Európa-bajnokságon elért 33-25-ös diadal. Az volt az a meccs, amikor a magyar csapat 60 percen át hibátlanul és magas színvonalon kézilabdázott.

Aki látta azt a müncheni parádét, aligha felejti el.

Most megint az a helyzet, mint ami oly sokszor már megesett: Izland erősnek és magabiztosnak tűnik. Mindkét csoportmeccsén a második félidőben erődemonstrációt tartott. Ahogy a magyar játékosok hangsúlyozzák: egyénileg csupa klasszis alkotja az északi csapatot, a játékosok többsége a Bajnokok Ligájában edződik. Nálunk mindig is nagyon fontos volt a csapategység és az, hogy a játékosok képesek voltak egymásért tűzbe menni. Ez az a tulajdonság, amit nem mindig láttunk az izlandi együttesnél, s a magyarok most erre is alapozhatnak, amikor arról beszélnek, hogy el lehet kapni Izlandot.

Gondok gyötrik az izlandi drukkereket

A skandinávokat most is jelentős számú szurkoló kísérte el Svédországba, a lelátón tehát egészen biztosan fölényben lesznek a magyarokkal szemben. Ide kapcsolódik a hír, amely szerint a svéd rendőrség vasárnap egy izlandi drukkert letartóztatott. Az okok ismeretlenek, de ez a delikvens biztosan nem lesz ott a keddi meccsen a lelátón. Azonban hétfőn nem csak ezek a gondok gyötörték az izlandi szurkolókat. Ugyanis jó néhányan Svédországban ragadtak azok közül, akik hétfőn szerettek volna hazautazni innen. Az ok banális: a svéd vasút leállása.

A Kristianstadhoz közeli Hässleholmban ugyanis meghibásodott az elektromos berendezés.

Ezért a vonatok nem haladhattak át ezen az állomáson, ami az összes Koppenhágába menő szerelvényt érintette. Az izlandi drukkerek többsége a pótlóbuszokkal el tudott jutni a dán fővárosba, de néhányan nem, ők most szállás és meccsjegy nélkül lődörögnek Kristianstadban.