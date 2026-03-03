Az UEFA keményen lesújtott a náci karlendítés miatt a Bajnokok Ligájában

A Tottenham határozatlan időre kitiltotta a stadionjából azt a három szurkolót, akik náci karlendítést mutattak be az Entracht Frankfurt elleni, idegenbeli Bajnokok Ligája-meccsen, amelyet 2-0-ra megnyert az angol együttes.

Frankfurtban botrányos dolgok történtek a lelátón a Tottenham elleni BL-meccsen, az UEFA le is csapott (Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

A klubot az UEFA 30 000 eurós pénzbírsággal sújtotta „rasszista és/vagy diszkriminatív viselkedés” miatt. Az ügy folytatásaként pedig a Tottenham azonosította az érintett szurkolókat, akiket nem hagy futni, írja a Bild.

Tottenham-szurkolókat büntettek a náci karlendítés miatt

A három drukker a mérkőzés alatt az Adolf Hitlert éltető tiltott gesztust az Eintracht Frankfurt szurkolói felé mutatta. A Tottenham az azonosításuk után így fogalmazott:

Megerősíthetjük, hogy mindhárom személyt azonosítottuk, akik az Eintracht Frankfurt szurkolói felé náci karlendítést mutattak be, és határozatlan időre szóló stadiontilalmat kaptak. Azon az estén egy úgynevezett szurkolói kisebbség visszataszító viselkedése semmilyen módon nem tükrözte klubunk és szurkolóink értékeit.

Az UEFA további 2250 eurós bírságot is kiszabott, mert a szurkolók tárgyakat dobáltak be a pályára. A Tottenham legközelebb március 10-én lép pályára a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében az Atlético Madrid ellen.