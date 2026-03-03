Bajnokok LigájaUEFATottenham Hotspur FC

Az UEFA keményen lesújtott a náci karlendítés miatt a Bajnokok Ligájában

Három Tottenham-szurkoló még januárban, a frankfurti Bajnokok Ligája-mérkőzésen náci karlendítést mutatott be az Eintracht elleni meccsen. Az Adolf Hitler-féle üdvözlést imitáló angol szurkolók tettének most következményei lettek: az UEFA keményen megbüntette a klubot, a Tottenham pedig a náci karlendítéssel botrányt okozó drukkereket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 8:38
A Tottenham szurkolói a Frankfurt elleni BL-meccsen mutatták be az Adolf Hitlert éltető üdvözlést, súlyos büntetés lett belőle Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tottenham határozatlan időre kitiltotta a stadionjából azt a három szurkolót, akik náci karlendítést mutattak be az Entracht Frankfurt elleni, idegenbeli Bajnokok Ligája-meccsen, amelyet 2-0-ra megnyert az angol együttes.

Frankfurtban botrányos dolgok történtek a lelátón a Tottenham elleni BL-meccsen, az UEFA le is csapott
Frankfurtban botrányos dolgok történtek a lelátón a Tottenham elleni BL-meccsen, az UEFA le is csapott (Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

A klubot az UEFA 30 000 eurós pénzbírsággal sújtotta „rasszista és/vagy diszkriminatív viselkedés” miatt. Az ügy folytatásaként pedig a Tottenham azonosította az érintett szurkolókat, akiket nem hagy futni, írja a Bild.

Tottenham-szurkolókat büntettek a náci karlendítés miatt

A három drukker a mérkőzés alatt az Adolf Hitlert éltető tiltott gesztust az Eintracht Frankfurt szurkolói felé mutatta. A Tottenham az azonosításuk után így fogalmazott:

Megerősíthetjük, hogy mindhárom személyt azonosítottuk, akik az Eintracht Frankfurt szurkolói felé náci karlendítést mutattak be, és határozatlan időre szóló stadiontilalmat kaptak. Azon az estén egy úgynevezett szurkolói kisebbség visszataszító viselkedése semmilyen módon nem tükrözte klubunk és szurkolóink értékeit.

Az UEFA további 2250 eurós bírságot is kiszabott, mert a szurkolók tárgyakat dobáltak be a pályára. A Tottenham legközelebb március 10-én lép pályára a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében az Atlético Madrid ellen.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekDPK

Hallgass a szívedre, az eszedre, a zsebedre, és hajrá!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Orbán olyan államférfi, amilyentől sajnos Európában már jó ideje elszoktunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.