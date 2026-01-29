Több vesztese, mint nyertese lett a Bajnokok Ligája alapszakaszának

Gyakran állítják, hogy az angol Premier League a világ legerősebb bajnoksága, és ez a Bajnokok Ligája 2025–26-os kiírásában történtek alapján is megállja a helyét. A BL alapszakaszában a Tottenham tavalyi Európa-liga-győzelmének is köszönhetően hat angol csapat indulhatott, és közülük öten a tabella első nyolc helyének valamelyikén végeztek – azaz rögtön nyolcaddöntőbe jutottak –, mellettük pedig a végül 12. Newcastle United is csupán két pontra volt ettől. A PL-együttesek összesen 48 mérkőzést vívtak, ezek közül 33-at megnyertek, ilyen magas győzelmi arányt pedig egyetlen más nemzet sem ért el, pedig kevesebb klubbal elvileg könnyebb feladat lehetne.

A Benfica kiharcolta, hogy a BL alapszakaszának legjobb 24 csapata között zárjon, így a portugálok duplán örülhetnek. Fotó: Brazil Photo Press/Bruno de Carvalho

A BL alapszakaszának nyertesei és annál is több vesztese

Abból a szempontból nem volt túl nagy meglepetés, hogy az első kalapból érkezett kilenc együttes közül öten zártak a top nyolcban a tabellán, és a másik négy is folytathatja még a Bajnokok Ligáját. A második kalapból származó csapatokkal már érdekesebb dolgok történtek: az Arsenal százszázalékos mérleggel végzett az élen, miközben a Frankfurt és az egyetlen pontot összekaparó Villarreal tovább sem jutott. A harmadik kalapos kluboknál a Tottenham negyedik helyénél is váratlanabb volt a portugál Sporting 16 ponttal elért hetedik pozíciója, innen ugyanakkor mellettük csak további két gárda (a Bodö/Glimt és az Olimpiakosz) nem esett ki. Ami pedig a negyedik kalapot illeti, abból négy együttes is továbbjutott a rájátszásba, köztük az előzetesen az egyik leggyengébbnek tartott, a selejtezőben a Ferencvárost búcsúztató Qarabag.

Ami a nemzeteket illeti, a topligák közül a spanyol vesztette el a legtöbb csapatot, ugyanis a Villarreal mellett az Athletic Bilbao is kiesett – ráadásul a két madridi együttes is rájátszásra kényszerül.

Az olaszok és a franciák eközben egyetlen klubbal sem tudtak a legjobb nyolc között zárni, egy-egy gárda (a Napoli és a Marseille) pedig a top 24-et sem érte el.

A hollandok még nagyobb pofont kaptak azzal, hogy a PSV csak a 28., az Ajax pedig a 32. helyen zárt, így az egyetlen olyan nemzet, amely több csapattal indulva sem folytathatja.