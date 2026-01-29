Több vesztese, mint nyertese lett a Bajnokok Ligája alapszakaszának

Bajnokok Ligájakiesésportugál fociBL-főtáblatovábbjutásPremier League

Szerdán véget ért a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza. Nyolc csapat már biztosította a helyét a legjobb tizenhat együttes között, a 9–24. helyezettek még vívnak egy-egy párharcot a nyolcaddöntőbe jutásért. A BL alapszakaszában az angol klubok óriási dominanciát mutattak, de a portugálok is erőn felül teljesítettek. A spanyolok és a hollandok szereplése viszont várakozáson aluli lett.

Wiszt Péter
2026. 01. 29. 9:18
Club's goalkeeper Simon Mignolet pictured in action during a soccer game between Belgian Club Brugge and French Olympique de Marseille, Wednesday 28 January 2026 in Brugge, on day eight of the League phase of the UEFA Champions League tournament. BELGA PH
A Marseille szerdán 3-0-ra kikapott Belgiumban, így rosszabb gólkülönbsége miatt kiesett a BL alapszakaszából Fotó: Belga MAG/AFP/Bruno Fahy
Gyakran állítják, hogy az angol Premier League a világ legerősebb bajnoksága, és ez a Bajnokok Ligája 2025–26-os kiírásában történtek alapján is megállja a helyét. A BL alapszakaszában a Tottenham tavalyi Európa-liga-győzelmének is köszönhetően hat angol csapat indulhatott, és közülük öten a tabella első nyolc helyének valamelyikén végeztek – azaz rögtön nyolcaddöntőbe jutottak –, mellettük pedig a végül 12. Newcastle United is csupán két pontra volt ettől. A PL-együttesek összesen 48 mérkőzést vívtak, ezek közül 33-at megnyertek, ilyen magas győzelmi arányt pedig egyetlen más nemzet sem ért el, pedig kevesebb klubbal elvileg könnyebb feladat lehetne.

A Benfica kiharcolta, hogy a BL alapszakaszának legjobb 24 csapata között zárjon, így a portugálok duplán örülhetnek
A Benfica kiharcolta, hogy a BL alapszakaszának legjobb 24 csapata között zárjon, így a portugálok duplán örülhetnek. Fotó: Brazil Photo Press/Bruno de Carvalho

A BL alapszakaszának nyertesei és annál is több vesztese

Abból a szempontból nem volt túl nagy meglepetés, hogy az első kalapból érkezett kilenc együttes közül öten zártak a top nyolcban a tabellán, és a másik négy is folytathatja még a Bajnokok Ligáját. A második kalapból származó csapatokkal már érdekesebb dolgok történtek: az Arsenal százszázalékos mérleggel végzett az élen, miközben a Frankfurt és az egyetlen pontot összekaparó Villarreal tovább sem jutott. A harmadik kalapos kluboknál a Tottenham negyedik helyénél is váratlanabb volt a portugál Sporting 16 ponttal elért hetedik pozíciója, innen ugyanakkor mellettük csak további két gárda (a Bodö/Glimt és az Olimpiakosz) nem esett ki. Ami pedig a negyedik kalapot illeti, abból négy együttes is továbbjutott a rájátszásba, köztük az előzetesen az egyik leggyengébbnek tartott, a selejtezőben a Ferencvárost búcsúztató Qarabag.

Ami a nemzeteket illeti, a topligák közül a spanyol vesztette el a legtöbb csapatot, ugyanis a Villarreal mellett az Athletic Bilbao is kiesett – ráadásul a két madridi együttes is rájátszásra kényszerül. 

Az olaszok és a franciák eközben egyetlen klubbal sem tudtak a legjobb nyolc között zárni, egy-egy gárda (a Napoli és a Marseille) pedig a top 24-et sem érte el.

A hollandok még nagyobb pofont kaptak azzal, hogy a PSV csak a 28., az Ajax pedig a 32. helyen zárt, így az egyetlen olyan nemzet, amely több csapattal indulva sem folytathatja.

Az angol mellett nem sok nemzet örülhet teljes mértékben. Még az azeri, a görög, a norvég és a török bajnokság képviselői vannak mind versenyben, ők egyaránt februárban folytatják a BL-t. A portugáloké még nagyobb bravúr, a Sporting mellett ugyanis egy utolsó perces kapusgólnak is köszönhetően a Benfica is továbbjutott.

Lássuk az imént említetteket táblázat formájában!

nemzetcsapatszámgyőzelemdöntetlenvereségtop 8-ban9–24. helyenkiesett
angol63369510
spanyol516519122
német414612121
olasz414711031
francia3969021
holland24210002
portugál2817110
belga2619011
török1314010
azeri1314010
görög1323010
norvég1233010
ciprusi1233001
dán1224001
cseh1035001
kazah1017001

A nyolcfordulós alapszakaszból az első nyolc helyezett rögtön a nyolcaddöntőbe került, a 9–24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesett. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok – a sorsolást pénteken tartják. A nyolcaddöntő mérkőzései március 10–11-én, illetve 17–18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7–8-án és 14–15-én rendezik, az elődöntőkre pedig április 28–29-én, valamint május 5–6-án kerül sor. A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

