Bajnokok LigájaAntonio ConteNapoliChelseaSerie A

Conte Európában ismét elvérzett, megdöbbentő nyilatkozattal szúrt oda

Az olasz Napoli 3-2-es vereséget szenvedett az angol Chelsea-től a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának nyolcadik, utolsó fordulójában, így eldőlt, hogy nem lesznek ott az egyenes kiesés szakaszban. A Serie A címvédőjének edzője, Antonio Conte kiemelte, hogy az előző fordulóban dőlt el a Napoli sorsa, amikor is nem verték meg idegenben a dán Köbenhavnt. Conte szerint a feszes menetrend is az oka, hogy idén ennyi sérüléssel küzdöttek és nem tudtak továbbjutni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 9:31
Antonio Conte büszke volt a csapatára a Bl-kiesés ellenére is Fotó: CIRO DE LUCA Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Chelsea idegenben verte meg a Napolit 3-2-re a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában, s ezzel eldőlt, hogy az olasz bajnoki címvédő nem juthat tovább az egyenes kieséses szakaszba. A BL-meccs után a nápolyiak edzője Antonio Conte a Sky Sport Italiának nyilatkozott, az olasz edző szerint a különbség a hatékonyságban volt, a londoniak sokkal jobban használták ki a helyzeteiket a kapu előtt. Conte meg is nevezett egy játékost, de azt hozzátette, hogy az ő csapata játszott jobban a találkozón.

Antonio Conte jól ismert a heves vérmérsékletéről, ezt a BL-kiesés után is megmutatta
Antonio Conte jól ismert a heves vérmérsékletéről, ezt a BL-kiesés után is megmutatta Fotó: ISABELLA BONOTTO / ANADOLU

BL: Conte a Köbenhavn elleni meccset okolta

Conte dicsérte a Chelsea brazil csatárát, Joao Pedrót, aki két briliáns gólt szerzett a vendégeknek, ezzel 2-1-es nápolyi vezetésről fordította meg a meccset a csapatának.

– Úgy érzem, Joao Pedro jelentette a különbséget ma este, ő egy igazán lenyűgöző játékos. 

Büszke és elégedett vagyok, mert annak ellenére, hogy a keret több mint fele hiányzott, ha nem is ugyanazon a szinten, de jobban játszottunk, mint a Chelsea, és sokkal többet érdemeltünk volna 

– nyilatkozta Antonio Conte, aki egyetértett a csapatkapitány Giovanni Di Lorenzo megjegyzéseivel, aki a meccs után azt nyilatkozta, hogy a Napoli nem a Chelsea elleni vereség miatt esett el a továbbjutástól, már korábban is követtek el olyan hibákat, ami miatt búcsúzniuk kell most a BL-től.

–  Azt mondtam a srácoknak, hogy Koppenhágában kellett volna nyernünk, ahol egyszerűen nem hagyhattuk, hogy az a győzelem kicsússzon a kezünkből. Ez pedig ahhoz vezetett, hogy ilyen helyzetbe kerültünk egy topcsapat ellen. Ne feledjük, a Chelsea megnyerte a klubvilágbajnokságot, rendkívüli játékosaik vannak a pályán, a kispadon, sőt még a lelátón is – utalt Conte az előző fordulóra, ahol a Napoli 1-1-es döntetlennel zárt a dán FC Köbenhavn otthonában. 

Antonio Conte szerint a Napoli jobban játszott mint a Chelsea
Antonio Conte szerint a Napoli jobban játszott mint a Chelsea  Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

Mi különbség a Serie A és a Premier League között?

Az olasz edzőt ezután arról kérdezték, hogy a Premier League csapatainak tempója hogyan viszonyul az olasz bajnokság picit komótosabb stílusához.

– A Bajnokok Ligájában gyakran találkozunk olyan ellenfelekkel, akik nyílt és támadó focit játszanak, nagyobb a tempó és több a párharc. A Serie A taktikusabb, a csapatok kompaktabban védekeznek, és meg kell találni a megoldást, hogy feltörjük őket. Mindezek mellett a modern futballban nem lehet csak úgy leparkolni a buszt a saját kapunk előtt. Azt akarom, hogy a csapataim gyorsabban játsszanak és agresszívek legyenek. Még 13 játékos hiányával is bátrak és agresszívak voltunk. Ez a hozzáállás tette lehetővé számunkra az olasz bajnokság és a Szuperkupa megnyerését. Meg vagyok győződve arról, hogy több rendelkezésre álló játékossal tovább tudunk fejlődni – fejtette ki az olasz szakember, aki a feszes menetrendet is okolta a rengeteg sérülés miatt, ami a csapatát sújtja.

Nem tudom felfogni, ki állítja össze ezeket a menetrendeket, hogy három meccset rak be hét napba. Kíváncsi vagyok, hogy ki az a zseni, aki ezeket csinálja. Vasárnap játszottunk, aztán most este kilenckor, majd szombaton délután hatkor fogunk újra. Utána mindig beszélünk sérülésekről meg minden másról, de az mindenkit teljesen hidegen hagy

 – bosszankodott Conte a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekmunka

Juj, mit mondott!

Pozsonyi Ádám avatarja

Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…” Na, őt töröljék a Facebookról! Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu