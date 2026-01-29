Conte Európában ismét elvérzett, megdöbbentő nyilatkozattal szúrt oda

A Chelsea idegenben verte meg a Napolit 3-2-re a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában, s ezzel eldőlt, hogy az olasz bajnoki címvédő nem juthat tovább az egyenes kieséses szakaszba. A BL-meccs után a nápolyiak edzője Antonio Conte a Sky Sport Italiának nyilatkozott, az olasz edző szerint a különbség a hatékonyságban volt, a londoniak sokkal jobban használták ki a helyzeteiket a kapu előtt. Conte meg is nevezett egy játékost, de azt hozzátette, hogy az ő csapata játszott jobban a találkozón.

Antonio Conte jól ismert a heves vérmérsékletéről, ezt a BL-kiesés után is megmutatta Fotó: ISABELLA BONOTTO / ANADOLU

BL: Conte a Köbenhavn elleni meccset okolta

Conte dicsérte a Chelsea brazil csatárát, Joao Pedrót, aki két briliáns gólt szerzett a vendégeknek, ezzel 2-1-es nápolyi vezetésről fordította meg a meccset a csapatának.

– Úgy érzem, Joao Pedro jelentette a különbséget ma este, ő egy igazán lenyűgöző játékos.

Büszke és elégedett vagyok, mert annak ellenére, hogy a keret több mint fele hiányzott, ha nem is ugyanazon a szinten, de jobban játszottunk, mint a Chelsea, és sokkal többet érdemeltünk volna

– nyilatkozta Antonio Conte, aki egyetértett a csapatkapitány Giovanni Di Lorenzo megjegyzéseivel, aki a meccs után azt nyilatkozta, hogy a Napoli nem a Chelsea elleni vereség miatt esett el a továbbjutástól, már korábban is követtek el olyan hibákat, ami miatt búcsúzniuk kell most a BL-től.

– Azt mondtam a srácoknak, hogy Koppenhágában kellett volna nyernünk, ahol egyszerűen nem hagyhattuk, hogy az a győzelem kicsússzon a kezünkből. Ez pedig ahhoz vezetett, hogy ilyen helyzetbe kerültünk egy topcsapat ellen. Ne feledjük, a Chelsea megnyerte a klubvilágbajnokságot, rendkívüli játékosaik vannak a pályán, a kispadon, sőt még a lelátón is – utalt Conte az előző fordulóra, ahol a Napoli 1-1-es döntetlennel zárt a dán FC Köbenhavn otthonában.