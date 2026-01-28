Rendkívüli

Elhunyt Voith Ági

DVTKdiósgyőrMarek HamsíkNapoliSzoboszlai DominikMiskolc

Miskolcon járt Maradona utódja, Szoboszlairól is elmondta a véleményét

Januárban Miskolcon járt az olasz élvonalban szereplő Napoli történetének legeredményesebb labdarúgója. A Diego Maradona rekordját is felülmúló, 138-szoros szlovák válogatott Marek Hamsík a besztercebányai U15-ös utánpótláscsapat edzőjeként érkezett Magyarországra, hogy az együttes felkészülési mérkőzést játsszon a Diósgyőri VTK fiataljai ellen.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 11:01
Marek Hamsik Magyarországra érkezett.
Marek Hamsík Miskolcon járt Fotó: Boon/Mogyorósi Zsolt Pipó
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Marek Hamsík tizenkét évet húzott le az SSC Napoliban. A nápolyi közönségkedvenccé vált szlovák középpályás 2007 és 2019 között 520 találkozón lépett pályára a klub színeiben, ez idő alatt 121 gól és 105 gólpassz került a neve mellé. Diego Maradona korábbi, 115 gólos rekordját 2017 decemberében adta át a múltnak, bár azóta már ismét más lett a csúcstartó. Hamsík 2012-ben és 2014-ben Olasz Kupát, 2015-ben Olasz Szuperkupát nyert a nápolyiakkal. A játékos ezután megfordult Kínában és Törökországban is, hivatalosan tavaly nyáron Pozsonyban akasztotta szögre a futballcipőjét.

Marek Hamsík Maradona rekordját is megdöntötte.
Marek Hamsík örökre beírta magát a Napoli történelemkönyvébe. Fotó: AFP/Franco Romano

Ma már többet várnak el a gyerekektől

Marek Hamsík jelenleg a besztercebányai utánpótlásban, az U15-ös csapat edzőjeként dolgozik. Azért érkeztek Magyarországra, hogy felkészülési mérkőzést játszanak a diósgyőri fiatalok ellen. A korábbi szlovák válogatott játékos elárulta, ma az edzők és a klubok már többet akarnak a gyerekektől: – Annak idején nem volt annyira taktikailag, fizikálisan és mentálisan kemény a foci, sokkal szabadabb volt. De az is nagyon jó volt, mert technikai szempontból kiváló alapokat adott. Manapság már szinte kész játékosokat akarunk 16-17 évesen – fejtette ki Hamsík a Boon.hu kérdésére.

 

Marek Hamsík elárulta, mely játékosok inspirálták

– Nagyon kedveltem Zinédine Zidane játékát, aki ugyanilyen pozícióban játszott, illetve Pavel Nedvedét, aki hasonló karriert futott be. Pavel ellen játszottam is, akkor ő a Juventusban volt – válaszolta a Napoli ikonja Miskolcon. Marek Hamsík tizenegy és fél évet húzott le Nápolyban, azonban a bajnoki címet nem sikerült elhódítania. – Nem sikerült megnyerni a Serie A-t, de ennek ellenére boldog vagyok a karrieremmel. Utána játszottam Kínában, majd Törökországban, a Trabzonspornál, nem változtatnék semmin sem. 

Nagyon élveztem a Nápolyban töltött éveket, sok-sok szeretet kaptam ott, ez volt a fő oka annak, hogy nem változtattam, nem váltottam más klubhoz, hiszen boldog voltam, semmi sem hiányzott.

– Minden fantasztikus volt, a focitól kezdve a magánéleten át egészen az időjárásig, az ételekig. Csodálatos volt az élet, nagyon szeretik ott a futballistákat, és amikor látod ezt a szeretetet, az tökéletes – foglalta össze. Azt is elárulta az egykori középpályás, hogy Maurizio Sarri alatt élvezte a legjobban a játékot.

 

Elmondta a véleményét Szoboszlai Dominikról is

Hamsík egy kérdésre válaszolva beszélt a Liverpoolban légióskodó Szoboszlai Dominikról is: – Ő a jelenlegi legjobb magyar játékos, nagyon erős, tetszik a játékstílusa, technikailag rendben van, gyors, és amikor kell, a fizikai erejét is megmutatja. Kedvelem, szerintem nagyon jó játékos. Salzburgban nőtt fel igazából, ahol fizikailag sokat erősödött, nincsenek problémái a futásával, már most is jó játékos – mondta.

A teljes beszélgetés ide kattintva érhető el.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.