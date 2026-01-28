Miskolcon járt Maradona utódja, Szoboszlairól is elmondta a véleményét

Marek Hamsík tizenkét évet húzott le az SSC Napoliban. A nápolyi közönségkedvenccé vált szlovák középpályás 2007 és 2019 között 520 találkozón lépett pályára a klub színeiben, ez idő alatt 121 gól és 105 gólpassz került a neve mellé. Diego Maradona korábbi, 115 gólos rekordját 2017 decemberében adta át a múltnak, bár azóta már ismét más lett a csúcstartó. Hamsík 2012-ben és 2014-ben Olasz Kupát, 2015-ben Olasz Szuperkupát nyert a nápolyiakkal. A játékos ezután megfordult Kínában és Törökországban is, hivatalosan tavaly nyáron Pozsonyban akasztotta szögre a futballcipőjét.

Marek Hamsík örökre beírta magát a Napoli történelemkönyvébe. Fotó: AFP/Franco Romano

Ma már többet várnak el a gyerekektől

Marek Hamsík jelenleg a besztercebányai utánpótlásban, az U15-ös csapat edzőjeként dolgozik. Azért érkeztek Magyarországra, hogy felkészülési mérkőzést játszanak a diósgyőri fiatalok ellen. A korábbi szlovák válogatott játékos elárulta, ma az edzők és a klubok már többet akarnak a gyerekektől: – Annak idején nem volt annyira taktikailag, fizikálisan és mentálisan kemény a foci, sokkal szabadabb volt. De az is nagyon jó volt, mert technikai szempontból kiváló alapokat adott. Manapság már szinte kész játékosokat akarunk 16-17 évesen – fejtette ki Hamsík a Boon.hu kérdésére.

Marek Hamsík elárulta, mely játékosok inspirálták

– Nagyon kedveltem Zinédine Zidane játékát, aki ugyanilyen pozícióban játszott, illetve Pavel Nedvedét, aki hasonló karriert futott be. Pavel ellen játszottam is, akkor ő a Juventusban volt – válaszolta a Napoli ikonja Miskolcon. Marek Hamsík tizenegy és fél évet húzott le Nápolyban, azonban a bajnoki címet nem sikerült elhódítania. – Nem sikerült megnyerni a Serie A-t, de ennek ellenére boldog vagyok a karrieremmel. Utána játszottam Kínában, majd Törökországban, a Trabzonspornál, nem változtatnék semmin sem.

Nagyon élveztem a Nápolyban töltött éveket, sok-sok szeretet kaptam ott, ez volt a fő oka annak, hogy nem változtattam, nem váltottam más klubhoz, hiszen boldog voltam, semmi sem hiányzott.

– Minden fantasztikus volt, a focitól kezdve a magánéleten át egészen az időjárásig, az ételekig. Csodálatos volt az élet, nagyon szeretik ott a futballistákat, és amikor látod ezt a szeretetet, az tökéletes – foglalta össze. Azt is elárulta az egykori középpályás, hogy Maurizio Sarri alatt élvezte a legjobban a játékot.

Elmondta a véleményét Szoboszlai Dominikról is

Hamsík egy kérdésre válaszolva beszélt a Liverpoolban légióskodó Szoboszlai Dominikról is: – Ő a jelenlegi legjobb magyar játékos, nagyon erős, tetszik a játékstílusa, technikailag rendben van, gyors, és amikor kell, a fizikai erejét is megmutatja. Kedvelem, szerintem nagyon jó játékos. Salzburgban nőtt fel igazából, ahol fizikailag sokat erősödött, nincsenek problémái a futásával, már most is jó játékos – mondta.

