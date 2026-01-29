Szoboszlai újabb rekordjánál csak a Liverpool csapatkapitányának csúcsa az elképesztőbb

A Liverpool szerdán 6-0-ra nyert a Qarabag ellen a Bajnokok Ligájában, így az alapszakaszban az angol csapat az előkelő harmadik helyen zárt, s legközelebb a nyolcaddöntőben lép pályára. A Vörösök a sima győzelmet már az első félidőben megalapozták, a 15. percben Alexis Mac Allister, majd hat perccel később Florian Wirtz volt eredményes. Aztán az 50. percben a Liverpool szabadrúgást végzett el jó szögből, a labda mögé ahogy hétvégén , úgy most Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah állt, ezúttal azonban a magyar játékos készített elő az egyiptominak, aki november elseje után volt újra eredményes a Liverpool színeiben.

Virgil van Dijk és Mohamed Szalah is remek esetét zárt a Liverpoolban, de Szoboszlai Dominik sem panaszkodhat Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik újabb rekordja a Bajnokok Ligájában

A 25 éves középpályás rendkívül eredményes a mostani idényben a BL-ben, azaz alapszakaszt négy góllal és négy gólpasszal zárta – a Liverpool 20 góljából így nyolcban is közvetlenül részt vállalt.

Az adatokkal foglalkozó Opta írta meg a Qarabag elleni találkozó után, hogy a Liverpoolban Szoboszlainak van a legtöbb találata, gól és gólpassza, helyzetkialakítása és labdaszerzése a Bajnokok Ligájában. Az egész mezőnyben nincs még egy játékos, aki ezen statisztikákban csapata élén áll.

Az Opta ugyanakkor csak három gólpasszt jegyez fel Szoboszlainak,miközben a magyar játékos a Qarabag előtt az Atlético Madrid, az Eintracht Frankfurt és a Real Madrid ellen is előkészített.

De Szoboszlai jelen formája is megér pár sort: 2026-ban minden sorozatot véve már három gólja és két asszisztja van. Arne Slot szerdán már adott egy kis pihenőt a magyar játékosnak, a 74. percben lecserélte. Szoboszlai a következő meccseken újra jobbhátvéd lehet, miután Jeremie Frimpong már a negyedik percben megsérült.

1 - @LFC's Dominik Szoboszlai is the only player in the UEFA Champions League this season who is the outright leader for his team in the following categories:



Goals (4)

Goals and assists (7)

Chances created (18)

Possession won (47)



Unicorn. pic.twitter.com/H4CxxXJIPQ — OptaJoe (@OptaJoe) January 22, 2026

Virgil van Dijk különleges rekordja a Qarabag ellen

A Liverpool 6-0-s győzelme során a Vörösök csapatkapitánya elképesztő meccset hozott le. Van Dijk háromszor is előkészített, a harmadiknál gólt is rúghatott volna, de nagyon önzetlen volt, és előkészített Federico Chiesának.

Az Opta szerint a holland védő az első játékos a BL-ben, aki három gólpasszt jegyzett egy meccsen.

Van Dijk érdemeiből persze semmit nem von le, de azért ehhez kellett a Qarabag is, amely rengeteg hibával játszott, főleg hátul.