Szoboszlai újabb rekordjánál csak a Liverpool csapatkapitányának csúcsa az elképesztőbb

A Liverpool szerdán 6-0-val intézte el az azeri Qarabagot a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó, nyolcadik fordulójában. A meccsen Szoboszlai Dominik 74 percet játszott, egy gólpasszt osztott ki Mohamed Szalahnak, Kerkez Milos a kispadon pihent, míg Virgil van Dijk csapatkapitányhoz méltóan vezette a Vörösöket. A holland három gólpasszt osztott ki, ami védőként új rekord a sorozatban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 7:45
Szoboszlai Dominik újabb gólpasszával elképesztő rekordot ért el a Liverpoolban
Szoboszlai Dominik újabb gólpasszával elképesztő rekordot ért el a Liverpoolban Fotó: THIBAUD MORITZ Forrás: AFP
A Liverpool szerdán 6-0-ra nyert a Qarabag ellen a Bajnokok Ligájában, így az alapszakaszban az angol csapat az előkelő harmadik helyen zárt, s legközelebb a nyolcaddöntőben lép pályára. A Vörösök a sima győzelmet már az első félidőben megalapozták, a 15. percben Alexis Mac Allister, majd hat perccel később Florian Wirtz volt eredményes. Aztán az 50. percben a Liverpool szabadrúgást végzett el jó szögből, a labda mögé ahogy hétvégén , úgy most Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah állt, ezúttal azonban a magyar játékos készített elő az egyiptominak, aki november elseje után volt újra eredményes a Liverpool színeiben. 

Virgil van Dijk és Mohamed Szalah is remek esetét zárt a Liverpoolban, de Szoboszlai Dominik sem panaszkodhat
Virgil van Dijk és Mohamed Szalah is remek esetét zárt a Liverpoolban, de Szoboszlai Dominik sem panaszkodhat  Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik újabb rekordja a Bajnokok Ligájában

A 25 éves középpályás rendkívül eredményes a mostani idényben a BL-ben, azaz alapszakaszt négy góllal és négy gólpasszal zárta – a Liverpool 20 góljából így nyolcban is közvetlenül részt vállalt. 

Az adatokkal foglalkozó Opta írta meg a Qarabag elleni találkozó után, hogy a Liverpoolban Szoboszlainak van a legtöbb találata, gól és gólpassza, helyzetkialakítása és labdaszerzése a Bajnokok Ligájában. Az egész mezőnyben nincs még egy játékos, aki ezen statisztikákban csapata élén áll.

Az Opta ugyanakkor csak három gólpasszt jegyez fel Szoboszlainak,miközben a magyar játékos a Qarabag előtt az Atlético Madrid, az Eintracht Frankfurt és a Real Madrid ellen is előkészített.

De Szoboszlai jelen formája is megér pár sort: 2026-ban minden sorozatot véve már három gólja és két asszisztja van. Arne Slot szerdán már adott egy kis pihenőt a magyar játékosnak, a 74. percben lecserélte. Szoboszlai a következő meccseken újra jobbhátvéd lehet, miután Jeremie Frimpong már a negyedik percben megsérült.

Virgil van Dijk különleges rekordja a Qarabag ellen

A Liverpool 6-0-s győzelme során a Vörösök csapatkapitánya elképesztő meccset hozott le. Van Dijk háromszor is előkészített, a harmadiknál gólt is rúghatott volna, de nagyon önzetlen volt, és előkészített Federico Chiesának.

 Az Opta szerint a holland védő az első játékos a BL-ben, aki három gólpasszt jegyzett egy meccsen. 

Van Dijk érdemeiből persze semmit nem von le, de azért ehhez kellett a Qarabag is, amely rengeteg hibával játszott, főleg hátul. 

Ez vár a Liverpoolra a Bajnokok Ligája folytatásában

Arne Slot együttese a BL-ben legközelebb a nyolcaddöntőben lépnek pályára, ahol playoffból érkező együttest fognak kapni. Az alapszakasz végeredménye alapján ezen négy csapat került a Liverpool ágára:

  • Atletico Madrid 
  • Club Brugge
  • Galatasaray
  • Juventus

A playoff sorsolását pénteken 12 órakor rendezik, majd ha lement az a kör februárban, utána február 27-én lesz egy újabb sorsolás, ahol a Liverpool is megtudja az ellenfelét. Az angol csapat az előző idényben megnyerte a Bajnokok Ligája alapszakaszát, ugyanakkor utána egyből, a nyolcaddöntőben kiesett a későbbi győztes Paris Saint-Germain ellen.

