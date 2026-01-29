LiverpoolBajnokok LigájaQarabagSzoboszlai Dominik

Elképesztő dicséreteket kapott Szoboszlai, a liverpooli házi festője

A Liverpool szerda este gálázva teljesítette a célját, a Qarabag elleni 6-0-val biztosította a helyét a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. Ugyan Szoboszlai Dominik ezúttal gól nélkül maradt, a negyedik asszisztját kiosztotta a BL-idényben, és ismét kitűnőre vizsgázott a futballpályán. Ezt az osztályzatai is alátámasztják.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 5:05
Szoboszlai Dominik a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Előfordulhatott volna, hogy a Liverpool a BL alapszakaszának utolsó fordulója után a legjobb nyolcon kívül találja magát, azaz újabb párharcot kellett volna vívnia a nyolcaddöntőbe jutásért, ám ahogy áltatalában, a csapat a Bajnokok Ligájában másik arcát mutatta a Premier League-hez képest. Az ottani szenvedésnek nyoma sem volt szerdán, a 21. percre 2-0-ra vezettek Szoboszlai Dominikék a Qarabag ellen, a második félidőben még négy góllal megtoldották az előző kettőt, és 6-0-s gálával, a harmadik helyről masíroztak a legjobb tizenhat közé, ahol az Atlético Madriddal, a Club Brugge-zsel, a Sallai Rolandot is alkalmazó Galatasaray-jal, avagy a Juventusszal találhatják szembe magukat. A csúfos angliai túra ellenére az azerieknek sincs okuk a sírásra, a Qarabag a 22. helyével érdekelt a rájátszásban, ahol a Paris Saint-Germainnel vagy a Newcastle-lel csap össze.

Remek estét zárt a Liverpool, Szoboszlai lekészítése után Szalah (11) is betalált
Remek estét zárt a Liverpool, Szoboszlai lekészítése után Szalah (11) is betalált Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai ismét a Liverpool legjobbjai között

Visszatérve a Liverpoolhoz, Kerkez Milos ezúttal nem lépett pályára, Szoboszlait pedig a 75. percben cserélte le Arne Slot. A 25 éves középpályás az előző három BL-meccsével ellentétben ezúttal gól nélkül maradt, de gólpasszal zárt, a negyedikkel a kupasorozatban az idényben. Ezúttal nem ő lett a meccs embere, a teljesítményt viszont kitűnőre értékelték:

  • A BBC közönségszavazásán 8,21-et kapott, ezzel a negyedik a liverpooliak közül;
  • A Sky Sportsnál 7-est, a középmezőnybe tartozik;
  • Liverpool Echo (8, holtversenyben a második legjobb osztályzat): „Bár védekező középpályásként játszott, nem volt igazán szükség arra, hogy visszafogja a támadó ösztöneit; bátran beleállt a párharcokba, és nem félt kapura lőni sem. A szöglete után jött az első gól, gólpasszt adott a harmadikhoz és kulcsszerepe volt az ötödikben is. Lecserélték.”
  • This is Anfield (8, holtversenyben a második legjobb osztályzat): „Ő irányította a játékot, és hosszú passzokkal telítette be a pályát, úgy, mint egy művész, aki festéket fröcsköl szét a hófehér vásznon. Számtalanszor megcsillantotta a magas futballintelligenciáját: testtartásával magára húzta az ellenfél játékosait, úgy tett, mintha távoli lövéshez készítené elő a labdát, ehelyett az utolsó pillanatban mégsem lőtt, hanem szándékosan inkább passzolt. Élmény őt nézni ebben az idényben.”
  • Goal.com (8, holtversenyben a legjobb): „Védekező középpályásként is sokat tett hozzá a támadásokhoz – ami az ellenfél kvalitásait tekintve aligha volt meglepő –, ráadásul a pontrúgásai is komoly veszélyt hordoztak magukban. Bárhol is szerepel manapság, ő a csapat szíve: fáradhatatlanul fut és felbecsülhetetlen az a képessége, hogy visszaszerzi a labdát.”

Szalah és Van Dijk nagy estéje

Fontos lenne a Liverpoolnak, hogy a csapat a Premier League-be is átmentse ezt a teljesítményt, ha a hatodik helyről előrébb akar lépni a tabellán. A hétvégén nehéz túra vár a Vörösökre, szombaton 21 órakor (tv: Spíler1) a Newcastle-nél vendégeskednek. Mindenesetre Szoboszlai társai is duzzadhatnak az önbizalomtól:

  • Mohamed Szalah november óta először talált be a Liverpoolban, és nyolcvanadik fellépésével beállította a tegnap 48. születésnapját ünneplő Jamie Carragher BL-szereplési klubrekordját;
  • Virgil van Dijk három gólpasszt is kiosztott, középső védőként erre korábban senki sem volt képes egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen;
  • Florian Wirtz új csapata színeiben először volt eredményes a legfontosabb európai kupasorozatban, és a legutóbbi tíz meccsén öt gólnál és két asszisztnál jár;
  • Az idényben önmagát kereső Alexis Mac Allister duplázott, ezzel megtriplázta a góljai számát;
  • Hugo Ekitiké ismét remekelt, egy gól és gólpassz volt a mérlege;
  • A peremberek közül Federico Chiesa betalált, Endo Vataru pedig helytállt a sérült Jeremie Frimpong helyén.

 

