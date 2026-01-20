Rendkívüli

Orbán Viktor: Kibújt a szög a zsákból, már tudjuk, miért küldték Kapitány Istvánt

Doppingvétsége után visszatér a magyar világklasszis, és újra a csúcsra törne

Doppingvétségnek számító mulasztása miatt Kun Anna párbajtőrvívónő 2024 májusában kétéves eltiltást kapott, ami hamarosan lejár. A sportolónő a Magyar Vívószövetség honlapjának nyilatkozva elmondta, hogy visszatér a pástra. Kun Anna, aki a világranglista harmadik helyén is állt, újra a csúcsra törne

Magyar Nemzet
Forrás: Magyar Vívószövetség2026. 01. 20. 9:06
A késõbbi gyõztes Kun Anna a WestEnd párbajtõr Grand Prix verseny nõi döntõjében a budapesti BOK Csarnokban 2024. március 10-én Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI
Kun Anna szomorú, egyben tanulságos története ismert. Egész röviden: az élsportolók mindegyikének kötelező folyamatosan kitöltenie és elküldenie az illetékeseknek a holléti nyilatkozatát, hogy bármikor rendelkezésre állhasson egy esetleges doppingvizsgálatra. Kétszer lehet hibázni, a harmadik hiba, amikor nem találják meg, már doppingvétségnek számít, és eltiltással jár. Ez történt a világ egyik legjobb magyar női párbajtőrözőjével. Kun Anna a világranglista harmadik helyén is állt, a két évvel ezelőtti, budapesti Westend Grand Prix-t úgy nyerte meg, hogy tisztában volt azzal: minden valószínűség szerint eltiltás vár rá. Így lett. Májusban hirdették ki a kétéves büntetést, és a harmadik hiba, ami a 2024/25-ös szezon elejére esett utáni valamennyi eredményét törölték.

Kun Anna hiába volt benne a magyar olimpiai csapatban, nem utazhatott Párizsba
Kun Anna hiába volt benne a magyar olimpiai csapatban, nem utazhatott Párizsba Forrás: MOB

A tatai vívónő akkoriban egy szűkszavú kommünikét adott ki, amelyben nem mentette fel magát, de hozzátette: sosem doppingolt. Akkoriban, egy éven belül nyolcszor adott mintát, mindegyik negatív lett. Azóta nem hallottunk róla. Most viszont Kun Anna megerősítette az információt: visszatér a pástra!

Kun Anna: Meg kell próbálnom folytatni az elkezdett utamat

– Döntöttem: visszatérek! Igazából ennek két főbb oka van. Az egyik: hosszas gondolkodás, néha gyötrődés után arra jutottam, hogy meg kell adnom magamnak a lehetőséget. A vívás életem meghatározó része, a sport méltán megbecsült alkotóeleme a világnak, meg kell próbálnom folytatni az elkezdett utamat. A másik: beilleszkedtem a civil szférába, de nem éreztem a teljességet, be kellett lássam, valami hiányzik… – mondta el a Magyar Vívószövetség honlapján kedden Kun Anna, Plásztán Attila 30 esztendős tanítványa.

– Az viszont nem is lehet kérdéses a számomra, hogy ha visszatérek, akkor a lehető legmagasabbra helyezem a lécet. A szabályok alapján márciustól edzhetek közösen a többiekkel, májusban indulhatok először versenyen. Nem leszek türelmetlen, de a végső cél nem lehet más, mint a sikeres, 2028-as Los Angeles-i olimpia. Fizikálisan igyekeztem rendben tartani magam, lefutottam a félmaratoni távot is, de ez természetesen nem adja vissza a vívókondit, lesz mit bepótolnom – mondta el Kun Anna.

Az ilyenkor kötelező, hivatalos formalitásokon már túl van a tatai sportoló. Hivatalosan jelezte a visszatérését a magyar, és a nemzetközi szövetség irányába egyaránt, és beszélt Boczkó Gábor szövetségi kapitánnyal is. Természetesen mindez azzal is jár, hogy újra aláveti magát a doppingszabályoknak. 

Erről is beszélt a sportolónő:

 Ismét töltöm rendszeresen a holléti nyilatkozatot, nagyon figyelek minden percemre, és nem tagadom, ez stresszes pillanatokat okoz egyelőre. De túl fogom tenni magam rajta, újra a páston leszek, versenyezni fogok, aztán  többit majd meglátjuk!

Kun Anna a világranglista negyedik helyén állt, amikor eltiltották, így nem utazhatott a 2024-es párizsi olimpiára, ahol az aranyéremre is esélyes lett volna. Az eltiltása után a világranglistás pozíciója alapján Muhari Eszter számára megnyílt az út Párizsba, ahol aztán bravúros szerepléssel bronzérmes lett. Ha Kun Anna ott lett volna Párizsban, akkor Muhari Eszter nem indulhatott volna a kvalifikáció szabályok alapján, mivel női csapaunk nem jutott ki az ötkarikás játékokra, csak egy verenyzők léphetett pástra, de a világranglistán ehhez is nagyon elöl kellett állni. Muhari akkor a 13. helyen volt, így Kun Anna kiesésével neki járt az európai kvóta.

 

