Európa-bajnokságkézilabda ebférfi kézilabda EbAndreas Wolffnémet férfi kézilabda-válogatottszerb férfi kézilabda-válogatott

A rivális kapusa még bele is rúgott a szerbekbe, akik bőven tettek is ezért

A férfikézilabda Európa-bajnokság A jelű csoportjában az előzetesen is esélyesnek vélt válogatottak jutottak tovább. Németország a Spanyolország elleni sikerrel biztosította a középdöntőbe kerülését, de ehhez kellett Ausztria győzelme is Szerbia ellen. Az egyik szerb játékos túl korán örült a továbbjutásnak a kézilabda Eb-n, a németek kapusa, Andreas Wolff erre is visszautalt az osztrákoktól is elnézést kérő bejegyzésében.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 13:31
Andreas Wolff bravúrjai is kellettek a német válogatott továbbjutásához a férfi kézilabda Eb-n15 January 2026, Denmark, Herning: Handball: European Championship, Germany - Austria, preliminary round, Group A, match day 1, Jyske Bank Boxing. Germany's goal
Andreas Wolff bravúrjai is kellettek a német válogatott továbbjutásához a férfikézilabda Eb-n Fotó: DPA/Sina Schuldt
Spanyolország Szerbia, Németország pedig Ausztria ellen győzött a férfikézilabda Eb múlt csütörtöki nyitányán, ám a herningi csoport második körében a szerbek három góllal legyőzték a németeket, így a kétszeres Európa-bajnok távol került a továbbjutástól. Ha Szerbia hétfőn nyert volna Ausztria ellen, biztosan középdöntőbe került volna, ám egy góllal kikapott, így pedig a németeknek elég volt az a kétgólos győzelem a spanyolok ellen, amire végül képesek voltak.

Vanja Ilics (balra) túl korán örült, Szerbia hiába győzte le Németországot a férfikézilabda Eb-n
Vanja Ilics (balra) túl korán örült, Szerbia hiába győzte le Németországot a férfikézilabda Eb-n. Fotó: DPA/Sina Schuldt

Szerb bánat, német öröm a férfikézilabda Eb-n

Miután a szerbek szombaton 30-27-es győzelmet arattak Andreas Wolffék ellen, Vanja Ilics ünneplés közben kárörvendően németül azt kiabálta az ellenfél játékosainak, hogy „Auf Wiedersehen!”, azaz „Viszontlátásra!”. Nos, mint kiderült, túl korai volt az öröme, ugyanis míg a németek két ponttal a birtokukban kezdhetik meg a herningi középdöntőt, addig Szerbia búcsúzott a tornától. A szerb játékosok és a helyi sajtó is rettentően csalódott volt emiatt, hiszen bár előzetesen nem voltak a továbbjutás esélyesei ebben az erős csoportban, a szombati siker után már tényleg elhitték, hogy meglesz a bravúr.

Ezt a jelenetet a német válogatott Európa-bajnok és kétszeres olimpiai érmes kapusa, Andreas Wolff is felelevenítette a Spanyolország elleni győzelem után. A közösségi oldalán az előbbi videót a hétfőn 23 százalékos teljesítménnyel védő kapus a következő szöveggel osztotta meg:

»Auf Wiedersehen!« Herningben, üdv a középdöntőben! Ausztria, mindent visszavonok!

– utalt Wolff arra is, hogy korábban kritikus hangnemben szólalt fel az osztrákok játékstílusával szemben.

Németország és Spanyolország mellett Franciaország, Norvégia, Dánia, valamint Portugália vagy Észak-Macedónia lesz tagja a kézilabda Eb herningi középdöntős csoportjának. Malmőben Svédország, Horvátország, Magyarország, Izland, Szlovénia, valamint Svájc vagy a Feröer szigetek válogatottja szerepel majd. A hatosokból az első két-két helyezett jut az elődöntőbe.

 

