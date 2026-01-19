A sírból menekült meg az Eb egyik esélyese, a Szeged-játékos bakija és a szomszéd is segített

A legutóbbi Európa-bajnokságon elődöntős, párizsi olimpián ezüstérmes német válogatott Ausztria 30-27-es legyőzése után ugyanilyen mértékben szenvedett vereséget Szerbia ellen, így a férfikézilabda Eb A csoportjának zárófordulójában az életben maradás volt a tét a kétszeres győztes Spanyolország ellen. A herningi kvartett kora esti mérkőzésén a szerbek egy góllal kikaptak az osztrákok ellen, ezzel maguk helyett a spanyoloknak biztosították be a továbbjutást. Így pedig lehetett tudni: a németeknek a legalább háromgólos siker helyett elég a pontszerzés is ahhoz, hogy (Spanyolország mellett) továbbjussanak – ellenkező esetben Németország búcsúzik Ausztria mellett a csoportból. A németek 2014-ben nem kvalifikáltak az Eb-re, ezt leszámítva viszont minden alkalommal a top tíz között zártak, így most is be szerettek volna jutni a legjobb tizenkettő közé. A spanyolok a legutóbbi Eb-n és vb-n sem élték túl a csoportkört, ők ezen Ausztria hétfői győzelme miatt már biztosan javítottak.

A Szerbia elleni pofon után Németország Spanyolországgal szemben szerette volna kiharcolni a továbbjutást a férfikézilabda Eb-n Fotó: DPA/Sina Schuldt

Németország–Spanyolország rangadó döntött a továbbjutásról

A tét ellenére sportszerű játék, emellett pedig óriási iram jellemezte az első félidőt. A németek 2-2 után átvették a vezetést, onnantól pedig a 21. percig folyamatosan egy és két gól között váltakozott az előnyük. Andreas Wolff kapus egyre több bravúrt mutatott be, ennek köszönhetően 12-9-nél először volt háromgólos a különbség, majd a spanyol időkérés ellenére négy találatra is nőtt a differencia. A folytatásban több technikai hiba is jellemezte a találkozót – a Szeged játékosa, Imanol Garciandia a félpályáról üres kapuba nem tudott gólt lőni –, majd a szünet előtt egy gólra felzárkóztak az olimpiai bronzérmes spanyolok, és végül Renars Uscins vezérletével Németország harminc perc után 17-15-re vezetett.

A második játékrész elején is szoros maradt az állás: az egy kivételével csupa Bundesliga-játékossal felálló németek nem tudtak háromnál több góllal vezetni, a spanyolok pedig nem tudtak egyenlíteni. A cserekapusok is jól álltak be a mérkőzésbe mindkét oldalon, David Späth két bravúrja után egy rövid ideig ismét négygólos volt a német előny (24-20). Innen ismét felálltak a spanyolok, és 25-24-nél újból csak egy gól volt a hátrányuk. Utolérni azonban továbbra sem tudták a riválist, Alfred Gislason együttese mindig tudott új fokozatba kapcsolni – az utolsó tíz percre 28-25-nél fordultak a felek.