A sírból menekült meg az Eb egyik esélyese, a Szeged-játékos bakija és a szomszéd is segített

Hétfőn este két csoport küzdelmei lezárultak a férfikézilabda Európa-bajnokságon. A dán–norvég–svéd közös rendezésű kontinenstorna A jelű csoportjában Németország szinte végig vezetve, mégis szoros mérkőzésen, 34-32-re tudott győzni Spanyolország ellen, ezzel (részben Ausztria segítségével) megmenekült és továbbjutott a viadalon. A társházigazda Norvégia kikapott a címvédő Franciaország ellen, amely így már a férfikézilabda Eb elődöntője felé is tett egy nagyobb lépést.

Wiszt Péter
2026. 01. 19. 22:05
Németország Spanyolország ellen vívott rangadót a férfi kézilabda Eb-n 19 January 2026, Denmark, Herning: Handball: European Championship, Germany - Spain, preliminary round, Group A, match day 3, Jyske Bank Boxing. Juri Knorr (l, Germany) against Javier
Németország Spanyolország ellen vívott rangadót a férfikézilabda Eb-n Fotó: DPA/Sina Schuldt
A legutóbbi Európa-bajnokságon elődöntős, párizsi olimpián ezüstérmes német válogatott Ausztria 30-27-es legyőzése után ugyanilyen mértékben szenvedett vereséget Szerbia ellen, így a férfikézilabda Eb A csoportjának zárófordulójában az életben maradás volt a tét a kétszeres győztes Spanyolország ellen. A herningi kvartett kora esti mérkőzésén a szerbek egy góllal kikaptak az osztrákok ellen, ezzel maguk helyett a spanyoloknak biztosították be a továbbjutást. Így pedig lehetett tudni: a németeknek a legalább háromgólos siker helyett elég a pontszerzés is ahhoz, hogy (Spanyolország mellett) továbbjussanak – ellenkező esetben Németország búcsúzik Ausztria mellett a csoportból. A németek 2014-ben nem kvalifikáltak az Eb-re, ezt leszámítva viszont minden alkalommal a top tíz között zártak, így most is be szerettek volna jutni a legjobb tizenkettő közé. A spanyolok a legutóbbi Eb-n és vb-n sem élték túl a csoportkört, ők ezen Ausztria hétfői győzelme miatt már biztosan javítottak.

A Szerbia elleni pofon után Németország Spanyolországgal szemben szerette volna kiharcolni a továbbjutást a férfikézilabda Eb-n
A Szerbia elleni pofon után Németország Spanyolországgal szemben szerette volna kiharcolni a továbbjutást a férfikézilabda Eb-n Fotó: DPA/Sina Schuldt

Németország–Spanyolország rangadó döntött a továbbjutásról

A tét ellenére sportszerű játék, emellett pedig óriási iram jellemezte az első félidőt. A németek 2-2 után átvették a vezetést, onnantól pedig a 21. percig folyamatosan egy és két gól között váltakozott az előnyük. Andreas Wolff kapus egyre több bravúrt mutatott be, ennek köszönhetően 12-9-nél először volt háromgólos a különbség, majd a spanyol időkérés ellenére négy találatra is nőtt a differencia. A folytatásban több technikai hiba is jellemezte a találkozót – a Szeged játékosa, Imanol Garciandia a félpályáról üres kapuba nem tudott gólt lőni –, majd a szünet előtt egy gólra felzárkóztak az olimpiai bronzérmes spanyolok, és végül Renars Uscins vezérletével Németország harminc perc után 17-15-re vezetett.

A második játékrész elején is szoros maradt az állás: az egy kivételével csupa Bundesliga-játékossal felálló németek nem tudtak háromnál több góllal vezetni, a spanyolok pedig nem tudtak egyenlíteni. A cserekapusok is jól álltak be a mérkőzésbe mindkét oldalon, David Späth két bravúrja után egy rövid ideig ismét négygólos volt a német előny (24-20). Innen ismét felálltak a spanyolok, és 25-24-nél újból csak egy gól volt a hátrányuk. Utolérni azonban továbbra sem tudták a riválist, Alfred Gislason együttese mindig tudott új fokozatba kapcsolni – az utolsó tíz percre 28-25-nél fordultak a felek.

A spanyol válogatott védekezése aztán a hajrára összeomlott, szinte minden támadásból gólt kapott Jordi Ribera csapata, így pedig nem volt esély az egyenlítésre. 31-29-es hátrány után ráadásul a támadásban is jöttek a pontatlanságok, így végül a győzelem miatt sem kellett aggódnia Németországnak.

A németek a sikerrel megmenekültek, ráadásul így ők két, míg a spanyolok nulla pontot visznek magukkal a középdöntőbe. Ausztria és (a hétfői győzelme esetén biztosan továbbjutó) Szerbia búcsúzott a tornától.

Franciaország győzött Norvégia vendégeként

Szintén lezárult a csoportkör a norvégok csoportjában, ahol Franciaország magabiztosan tudott győzni a társházigazda ellen, így a címvédő visz magával két pontot a herningi középdöntőbe – ott Spanyolország, Németország, Dánia, valamint Portugália vagy Észak-Macedónia lesz az ellenfél. 

Franciaország és Norvégia csatáját a címvédő nyerte
Franciaország és Norvégia csatáját a címvédő nyerte Fotó: NTB/Stian Lysberg Solum

Malmőben még csak a második fordulót rendezték, a svédek hazai pályán Georgia kiütésével biztosították a továbbjutásukat. Mellettük a hollandokat búcsúztató horvátok lesznek ott Izland, Magyarország és Szlovénia (valamint a Feröer szigetek vagy Svájc) társaságában a szintén malmői középdöntős csoportban.

Férfikézilabda Eb, csoportkör:

E csoport (Malmö), 2. forduló:

  • Horvátország–Hollandia 35-29 (15-13)
  • Svédország–Georgia 38-29 (20-15)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Svédország 4 pont (74-60), 2. (és továbbjutott) Horvátország 4 (67-58), 3. Hollandia 0 (60-71), 4. Georgia 0 (58-70).

 

A csoport (Herning), 3. (utolsó) forduló:

  • Ausztria–Szerbia 26-25 (12-13)
  • Németország–Spanyolország 34-32 (17-15)

A végeredmény: 1. (és továbbjutott) Németország 4 pont, 2. (és továbbjutott) Spanyolország 4, 3. Ausztria 2, 4. Szerbia 2.

 

C csoport (Fornebu), 3. (utolsó) forduló:

  • Csehország–Ukrajna 38-29 (17-14)
  • Franciaország–Norvégia 38-34 (20-17)

A végeredmény: 1. (és továbbjutott) Franciaország 6 pont, 2. (és továbbjutott) Norvégia 4, 3. Csehország 2, 4. Ukrajna 0.

 

Azonos pontszámnál az egymás elleni eredmény döntött.

 

