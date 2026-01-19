kézilabda ebmagyar férfi kézilabda-válogatottRosta Miklós

Az egész ország a kézilabda-válogatott mögött áll, ez adhat erőt Izland ellen

Egy nappal az olaszok legyőzése után és egy nappal az Izland elleni csoportrangadó előtt a szokásos szünnapi menetrend szerint zajlottak az események a svédországi Kristianstadban. A kézilabda Eb-n a magyar csapat már biztosan középdöntős, csak az a kérdés, hogy Izland és Magyarország közül melyik együttes nyeri meg a csoportot, melyik csapat érkezik „pontosan” a malmői középdöntőbe.

Lantos Gábor
2026. 01. 19. 14:43
Rosta Miklós támadásban is remekelt az olaszok ellen Fotó: JOHAN NILSSON/TT Forrás: TT NEWS AGENCY
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hogy mennyire éles a kézilabda Eb első szakasza, s mennyire nehéz lehet egy-egy csoport túlélése, arra ezen az Eb-n is látunk példát. Mert a portugálok (akiket a szakma az első hat közé várt) most éppen azon reszketnek, hogy túlélik-e a csoportküzdelmeket. A svájci és a montenegrói együttes is könnyen búcsúzhat Skandináviától. Ehhez képest tényleg megnyugtató a magyarok helyzete, akik biztosan tagjai a legjobb 12 mezőnyének, azaz a malmői középdöntőnek.

kézilabda Eb
Rosta Miklós a földön, alatta egy olasz játékos, ez is a kézilabda Eb. Fotó: TT News

A kézilabda Eb csoportrangadója jön

A magyarok a csoportban előbb a lengyeleket, majd az olaszokat győzték le, Izland ugyanezt tette meg. A két csapat négy-négy ponttal áll az első és a második helyen, az izlandiaknak jobb a gólkülönbségük. Az elmúlt hat évben négyszer játszott egymással világversenyen a két csapat, az izlandiak összesen egyszer nyertek, mégpedig a 2022-es budapesti Eb-csoportmeccsen. 

Három évvel korábban, a 2023-as világbajnokságon ugyanitt, vagyis Kristianstadban vesztett állásból fordítottuk meg ellenük a meccset, két éve a müncheni Eb-n álomjátékkal szedtük szét őket. 

Izland ezúttal is nagyon komolyan készül a magyarok ellen, abban is egészen biztosak lehetünk, hogy a reváns vágya többszörösen is fűti őket.

Hétfőn kora délután a magyar csapat egyik kulcsembere, Rosta Miklós válaszolt a Magyar Nemzet kérdéseire. Rostára a sérült Bánhidi Bence távollétében nagyon sok feladat hárul. A játékos erről is beszélt. – Jól vagyok, bírom a terhelést, de igazából a java csak most kezdődik el – mondta Rosta. – Minimum öt mérkőzés vár még ránk, de azt szeretnénk, ha ez a szám nőne, mert akkor tényleg nagyon jó eredményt érnénk el az Eb-n.

Most kell fizikálisan és mentálisan is topon lenni, a legjobbat nyújtani.

Az első két győzelem mindenképpen megnyugvást ad. Ezzel a minimális és kötelező feladatot kipipáltuk. Itt azonban nem szeretnénk megállni. Most az a cél, hogy legyőzzük Izlandot, és csoportelsőként jussunk tovább. Az utána jövő csapatokkal majd akkor foglalkozunk, hiszen jelenleg azt sem tudni, hogy kik lesznek majd Malmőben az ellenfeleink. Illetve egyet tudunk: Szlovénia ott lesz, ellenük két éve az ötödik helyért vívott összecsapáson nyerni tudtunk Kölnben. 

Érdekes kérdés, hogy mennyire lehet Izlandnak Magyarország-fóbiája? Hiszen akár a 2023-as világbajnokságon, akár egy évvel később, a németországi Európa-bajnokságon is legyőztük őket. Rosta Miklós abban reménykedik, hogy ez a fóbia ott van a skandinávok fejében. – Jó lenne, ha az izlandiak tényleg nem felejtenék el a múltat, de a keddi mérkőzést nem ez fogja eldönteni. Ha megnézzük a jelenlegi formájukat, látjuk, mennyire nehéz összecsapás elé nézünk.

A mi esélyünk a csapategységben rejlik, csapatként tudjuk őket legyőzni. Egyénileg óriási karaktereket vonultatnak fel az izlandiak, ezt a Bajnokok Ligája küzdelmeiben is jól látjuk.

Három éve ugyanitt azzal tudtuk őket megverni, hogy a meccs végén Mikler Roland fantasztikus teljesítményt nyújtott a kapuban. Két éve, Münchenben a már említett és nagyon fontos csapatjátékban győztük le őket, miközben azon az összecsapáson a mi együttesünkben kiemelkedő egyéni produkciók is születtek. Most is erre van szükség. 

KRISTIANSTAD, SWEDEN 20260116 Hungary's Miklos Rosta after a goal during the 2026 EHF European Men's Handball Championship (the EHF Euro 2026) match between Hungary and Poland at Kristianstad Arena, in Kristianstad, Sweden, on January 16, 2026. Photo: Johan Nilsson / TT / Code 50090 (Photo by JOHAN NILSSON / TT News Agency via AFP)
A csapategység lehet a döntő Izland ellen. Fotó: TT News

Bár nagyon az elején jár még a férfikézilabda Európa-bajnokság, a játékosok egyre fáradtabbak lesznek. Rosta Miklós szerint ezt mi is érezzük. – Két fizikális mérkőzésen vagyunk túl. A nagydarab lengyel játékosok verekedős meccset csináltak, az olaszok más jellegű játékot mutattak be. Ott a lábmunka érvényesült, az vehetett ki több erőt belőlünk. Összességében azonban jól bírjuk a gyűrődést. Az első középdöntős meccs előtt amúgy is lesz egy plusz szünnapunk, hiszen kedden játszunk Izlanddal, majd a következő összecsapáson pénteken kell pályára lépnünk. 

Ez nem feltétlenül rossz, még akkor sem, ha tudjuk, hogy a középdöntő utolsó két fordulójában két egymást követő napon kell pályára lépnünk.

Ezek a szünnapok jól jönnek, ilyenkor tudunk egy kicsit a meccsek után lazítani, majd jöhetnek a videós elemzések és az edzések. A meccsnapokon pedig már tényleg a játékról szól minden, miközben a kondiedzést sem hanyagolhatjuk el.

Rosta Miklós végül a magyarországi szurkolóknak is üzent. – Tudjuk, hogy nagyon sokan szeretnek bennünket, azt is érezzük, hogy az egész ország szinte mögöttünk áll, ami óriási erőt ad. Ezért tényleg csak a legnagyobb köszönet jár. Csak annyit tudok ígérni, hogy mindent kiadunk magunkból Izland ellen, és tejes szívünkkel azért küzdünk majd, hogy legyőzzük a skandináv csapatot – fejezte be a nyilatkozatát Rosta Miklós.

Kedden tehát előbb 18 órakor a lengyel és az olasz válogatott csap össze, itt az lesz a kérdés, hogy melyik válogatott végez a csoport harmadik helyén. Bár sem a lengyelek, sem az olaszok nem juthatnak már tovább, mégsem mondható tét nélkülinek a meccs, mert a győztes a 2027-es világbajnokság utolsó selejtezőkörébe kerül, a vesztesnek viszont előselejtezőt kell játszania. 20.30-kor pedig jön a csoport nagy rangadója, a Magyarország–Izland összecsapás.  

Fazekas Gergővel az Origo készített videóinterjút a hétfői sajtófélórán:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekusa

A tisztánlátás végett!

Bayer Zsolt avatarja

Ezt is érdemes elolvasni!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.