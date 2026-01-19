Az egész ország a kézilabda-válogatott mögött áll, ez adhat erőt Izland ellen

Hogy mennyire éles a kézilabda Eb első szakasza, s mennyire nehéz lehet egy-egy csoport túlélése, arra ezen az Eb-n is látunk példát. Mert a portugálok (akiket a szakma az első hat közé várt) most éppen azon reszketnek, hogy túlélik-e a csoportküzdelmeket. A svájci és a montenegrói együttes is könnyen búcsúzhat Skandináviától. Ehhez képest tényleg megnyugtató a magyarok helyzete, akik biztosan tagjai a legjobb 12 mezőnyének, azaz a malmői középdöntőnek.

Rosta Miklós a földön, alatta egy olasz játékos, ez is a kézilabda Eb. Fotó: TT News

A kézilabda Eb csoportrangadója jön

A magyarok a csoportban előbb a lengyeleket, majd az olaszokat győzték le, Izland ugyanezt tette meg. A két csapat négy-négy ponttal áll az első és a második helyen, az izlandiaknak jobb a gólkülönbségük. Az elmúlt hat évben négyszer játszott egymással világversenyen a két csapat, az izlandiak összesen egyszer nyertek, mégpedig a 2022-es budapesti Eb-csoportmeccsen.

Három évvel korábban, a 2023-as világbajnokságon ugyanitt, vagyis Kristianstadban vesztett állásból fordítottuk meg ellenük a meccset, két éve a müncheni Eb-n álomjátékkal szedtük szét őket.

Izland ezúttal is nagyon komolyan készül a magyarok ellen, abban is egészen biztosak lehetünk, hogy a reváns vágya többszörösen is fűti őket.

Hétfőn kora délután a magyar csapat egyik kulcsembere, Rosta Miklós válaszolt a Magyar Nemzet kérdéseire. Rostára a sérült Bánhidi Bence távollétében nagyon sok feladat hárul. A játékos erről is beszélt. – Jól vagyok, bírom a terhelést, de igazából a java csak most kezdődik el – mondta Rosta. – Minimum öt mérkőzés vár még ránk, de azt szeretnénk, ha ez a szám nőne, mert akkor tényleg nagyon jó eredményt érnénk el az Eb-n.

Most kell fizikálisan és mentálisan is topon lenni, a legjobbat nyújtani.

Az első két győzelem mindenképpen megnyugvást ad. Ezzel a minimális és kötelező feladatot kipipáltuk. Itt azonban nem szeretnénk megállni. Most az a cél, hogy legyőzzük Izlandot, és csoportelsőként jussunk tovább. Az utána jövő csapatokkal majd akkor foglalkozunk, hiszen jelenleg azt sem tudni, hogy kik lesznek majd Malmőben az ellenfeleink. Illetve egyet tudunk: Szlovénia ott lesz, ellenük két éve az ötödik helyért vívott összecsapáson nyerni tudtunk Kölnben.