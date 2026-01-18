Őrült csata, gyilkos harc után jutottunk tovább a kézilabda Eb-n

Elszántan, de szerényen és visszafogottan készült a magyar férfikézilabda-válogatott az olaszok elleni második csoportmérkőzésre. Mégpedig azzal a tudattal, hogy egy újabb győzelem máris megnyitja számunkra az utat a kézilabda Eb malmöi középdöntője felé. Ez volt tehát az igazi tétje a meccsnek. Az olaszok pedig úgy álltak fel, hogy tudták: csak a győzelem tarthatja életben a továbbjutási reményeiket.

A magyar csapat tagjai a kézilabda Eb második fordulójának mérkőzése előtt Kristianstadban Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Izland eddig nem kegyelmez a kézilabda Eb-n

A vasárnapi nap első mérkőzésén a lengyel és az izlandi válogatott csapott össze. Az első félidő elején a lengyel csapat nagyszerűen játszott, többször is vezetett. Sőt, nem sokkal a szünet előtt is 8-8 volt az állás. Azonban az első félidő hajráját az izlandi csapat bírta jobban és a szünetben 13-10-re a skandinávok vezettek. A második félidőben alaposan megváltozott a játék képe. Lengyelország folyamatosan csuklott össze, nem bírták tartani a lépést az izlandiakkal. A végén a lengyelek ugyanúgy nyolc góllal kaptak ki, mint az első fordulóban a magyaroktól.

Kemény csatát vívtunk a lelkes olaszokkal

Innentől kezdve a magyarok meccsére fókuszáltunk. Kisebb meglepetésre az olasz csapat szerzett vezetést, de Szita Zoltán gyorsan egyenlített. Palasics Kristóf elképesztő védésekkel kezdte a meccset, mert az olaszok első négy próbálkozásából hármat megfogott. Viszont az itáliai együttes tényleg az életéért küzdött.

Imre Bence, aki ezúttal nem csak a büntetőkre érkezett 3-3-ra egyenlített, azaz megint a kékmezesek voltak előnyben.

A 10. percben Zoran Ilic góljával először vezetett két góllal Magyarország. Nem sokáig örülhettünk ennek, mert egy perc alatt két gólt kaptunk, így 6-6 lett az állás. Szerencsére ez az állapot nem tartott sokáig. Alig másfél perc alatt megszórtuk őket hárommal, Bóka lerohanó támadása után 9-6-os magyar vezetésnél az olaszok kénytelenek voltak időt kérni.

Az világosan látszott, hogy a magyar együttes sokkal jobb, mint az olasz. Igazából az volt a kérdés, hogy az olasz válogatott meddig bírja tartani a saját maga által diktált és fefokozott tempót. Az időkérés sem segített nekik, mert Szita Zoltán középről már a tizediket lőtte be, 10-6 volt az állás a 17. percben. Azt hittük, hogy elkedvetlenedik az olasz csapat, de nem, mert a kapujukban Ebner parádézott, gyakorlatilag ő tartotta meccsben az itáliai együttest. 10-6 után három nagy védése is volt, ennek is köszönhette az olasz csapat, hogy sorozatban három gólt dobva 10-9-re zárkózott fel. Nagyon kellett ekkor Rosta Miklós beállósgólja, amely nyugtatólag hatott. Néhány pillanatig, mert a mieink játéka továbbra sem akart visszatérni a mérkőzés elején látottakhoz. Simone Mengon a 24. percben egyenlíteni tudott (12-12), Chema Rodríguez szövetségi kapitány kénytelen volt időt kérni.