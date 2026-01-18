férfi kézilabda Ebolasz férfi kézilabda-válogatottmagyar férfi kézilabda-válogatott

Őrült csata, gyilkos harc után jutottunk tovább a kézilabda Eb-n

Olaszország ellen már a középdöntőbe jutás volt a tét Kristianstadban. A kézilabda Eb F csoportjának második fordulójában a magyar válogatott egy, az életéért küzdő olasz csapat ellen 32-26-ra nyert, s bejutott a legjobb tizenkettő közé.

Lantos Gábor
2026. 01. 18. 22:11
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Elszántan, de szerényen és visszafogottan készült a magyar férfikézilabda-válogatott az olaszok elleni második csoportmérkőzésre. Mégpedig azzal a tudattal, hogy egy újabb győzelem máris megnyitja számunkra az utat a kézilabda Eb malmöi középdöntője felé. Ez volt tehát az igazi tétje a meccsnek. Az olaszok pedig úgy álltak fel, hogy tudták: csak a győzelem tarthatja életben a továbbjutási reményeiket.

A magyar csapat tagjai a kézilabda Eb második fordulójának mérkőzése előtt Kristianstadban Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Izland eddig nem kegyelmez a kézilabda Eb-n

A vasárnapi nap első mérkőzésén a lengyel és az izlandi válogatott csapott össze. Az első félidő elején a lengyel csapat nagyszerűen játszott, többször is vezetett. Sőt, nem sokkal a szünet előtt is 8-8 volt az állás. Azonban az első félidő hajráját az izlandi csapat bírta jobban és a szünetben 13-10-re a skandinávok vezettek. A második félidőben alaposan megváltozott a játék képe. Lengyelország folyamatosan csuklott össze, nem bírták tartani a lépést az izlandiakkal. A végén a lengyelek ugyanúgy nyolc góllal kaptak ki, mint az első fordulóban a magyaroktól.

Kemény csatát vívtunk a lelkes olaszokkal

Innentől kezdve a magyarok meccsére fókuszáltunk. Kisebb meglepetésre az olasz csapat szerzett vezetést, de Szita Zoltán gyorsan egyenlített. Palasics Kristóf elképesztő védésekkel kezdte a meccset, mert az olaszok első négy próbálkozásából hármat megfogott. Viszont az itáliai együttes tényleg az életéért küzdött. 

Imre Bence, aki ezúttal nem csak a büntetőkre érkezett 3-3-ra egyenlített, azaz megint a kékmezesek voltak előnyben. 

A 10. percben Zoran Ilic góljával először vezetett két góllal Magyarország. Nem sokáig örülhettünk ennek, mert egy perc alatt két gólt kaptunk, így 6-6 lett az állás. Szerencsére ez az állapot nem tartott sokáig. Alig másfél perc alatt megszórtuk őket hárommal, Bóka lerohanó támadása után 9-6-os magyar vezetésnél az olaszok kénytelenek voltak időt kérni.

Az világosan látszott, hogy a magyar együttes sokkal jobb, mint az olasz. Igazából az volt a kérdés, hogy az olasz válogatott meddig bírja tartani a saját maga által diktált és fefokozott tempót. Az időkérés sem segített nekik, mert Szita Zoltán középről már a tizediket lőtte be, 10-6 volt az állás a 17. percben. Azt hittük, hogy elkedvetlenedik az olasz csapat, de nem, mert a kapujukban Ebner parádézott, gyakorlatilag ő tartotta meccsben az itáliai együttest. 10-6 után három nagy védése is volt, ennek is köszönhette az olasz csapat, hogy sorozatban három gólt dobva 10-9-re zárkózott fel. Nagyon kellett ekkor Rosta Miklós beállósgólja, amely nyugtatólag hatott. Néhány pillanatig, mert a mieink játéka továbbra sem akart visszatérni a mérkőzés elején látottakhoz. Simone Mengon a 24. percben egyenlíteni tudott (12-12), Chema Rodríguez szövetségi kapitány kénytelen volt időt kérni.

Kristianstad, 2026. január 18. Rosta Miklós (k), valamint az olasz Tommaso Romei, (b), Marco Mengona (b2) és Giacomo Savini (j) a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság F csoportjának második fordulójában játszott Magyarország - Olaszország mérkőzésen a svédországi Kristianstad Arénában 2026. január 18-án. MTI/Hegedüs Róbert
Rosta Miklós az olaszok ellen is fontos gólokat lőtt Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Az időkérést követően Rosta gyors gólt lőtt, majd megint az olasz kapus percei következtek. Ebner ugyanis előbb kivédte Imre Bence büntetőjét, majd a kipattanóból eleresztett második Imre-lövést is hatástalanította. Imre Bencét ez annyira megzavarhatta, hogy a következő magyar támadást is elrontotta, a túloldalon viszont egészen döbbenetes dolgok történtek.

Savini könyökkel orrba verte Bodót - a magyar játékost ketten támogatták le a pályáról - a bírók videón nézték vissza az esetet, majd piros lap helyett megelégedtek a sima kiállítás kiosztásával. 

Maradjunk annyiban, hogy Savini megköszönhette a két dánnak, hogy nem kellett végleg elhagynia a pályát. Hanusz Egon gyors góllal büntetett, az olaszok utolsó lövése mellément, így a szünetben egy góllal, 14-13-ra a magyarok vezettek.

Magasra csaptak az indulatok a második félidőben

A második félidő sem kezdődött jól, mert a bírók videózás után Rosta Miklóst ültették le két percre. Szerencsére Fazekas Gergő keze jól sült el, így egy lerohanó támadás végén újra kettőre nőtt az előny. Az olasz csapat minden megmozdulásán látszott, hogy az életükért küzdenek. Nem is akartak leszakadni, ahogy azt előre lehetett sejteni, roppant kellemetlen ellenfélnek bizonyultak. Azonban abban reménykedtünk, hogy előbb vagy utóbb, de sikerül megtörni őket. Ezért Fazekas Gergő és Imre Bence tett a legtöbbet, mert az ő góljaikkal a 34. percben 18-15 lett az állás.

Kristianstad, 2026. január 18. Fazekas Gergő (j) és az olasz Giacomo Savini a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság F csoportjának második fordulójában játszott Magyarország - Olaszország mérkőzésen a svédországi Kristianstad Arénában 2026. január 18-án. MTI/Hegedüs Róbert
Fazekas Gergő remekül kezdte a második félidőt Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Tényleg abban bíztunk, hogy innentől kezdve az olasz csapat képtelen lesz az újabb fordulatra. 19-16-os magyar vezetésnél időt kértek, hogy rendezzék a sorokat. A következő percekben Imre Bence vette hátára a magyar csapatot. Mielőtt belőtt volna egy hetest, gyönyörű gólt vágott a szélről Ebner szeme közé. 

Az indulatok egyre magasabbra csaptak. Az olaszok verekedni kezdtek, a dán bíróknak megint videózni kellett, mert nem látták, hogyan ütötték le Fazekas Gergőt.

Szerencsére a lassítás mindent megmutatott. Igen ám, de ettől kezdve megint az olasz csapat percei következtek, amely nem akart leszakadni. Negyedórával a befejezés előtt megint feljöttek két gólra, egyáltalán nem lehettünk nyugodtak.

A maroknyi magyar közönségen semmi sem múlt, miközben a kapuban Bartucz László váltotta fel a kissé elfáradó Palasicsot. Fájdalom, de az olasz csapat kapusa, Domenico Ebner nem akart elfáradni. Az ő védései tartották a víz felett az itáliai együttest, amely nagyon felkészült a magyarok játékából. 

Kristianstad, 2026. január 18. Imre Bence a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság F csoportjának második fordulójában játszott Magyarország - Olaszország mérkőzésen a svédországi Kristianstad Arénában 2026. január 18-án. MTI/Hegedüs Róbert
Imre Bence óriásit játszott a második félidőben Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Gianluca Dapiran a 47. percben gólt lőtt, ezzel 24-23 lett az állás. Kemény volt a meccs, óriási a küzdelem, nagyon oda kellett figyelni minden labdára, hiszen a végjátékra fordultunk rá. Tudta ezt Rosta Miklós is, aki egy szenzációs passzt értékesített. Majd Bartucz percei következtek, a magyar kapus bravúrosan védett, elöl pedig jöttek a gólok. Tíz perccel a vége előtt Imre Bence újra négyre növelte a mieink előnyét, s csak abban bíztunk, hogy ez végképp megtöri az olaszokat.

Meg is törte. Ilic Zoran bevágta a 28. magyar gólt, erre pedig már tényleg nem volt válasza a kissé kedvét vesztett ellenfélnek.

Már csak azért sem, mert Bartucz László olyan teljesítményt tett le, amire nem nagyon vannak szavak. Kemény ütközet, gyilkos csata volt, de a lényeg az újabb magyar diadal. 

Ezzel a győzelemmel a magyar válogatott két meccs után is száz százalékos az Eb-n, s továbbjutott a malmöi középdöntőbe. Az F csoport harmadik fordulójában kedden Izland ellen a csoportelsőség lesz a tét, na meg az, hogy melyik együttes visz magával pontot a középdöntőbe.

Férfikézilabda Európa-bajnokság, F csoport, második forduló: Magyarország–Olaszország 32-26 (14-13)
A csoport másik mérkőzésén: Izland–Lengyelország 31-23.

Feröeri szenzáció Oslóban

A feröeri kézilabda-válogatott történelmi győzelmet aratott Montenegró ellen Oslóban. A szigetország férfikézilabda-válogatottja az Eb-k történetében soha nem nyert még meccset, így 2026. január 18. egészen biztosan bekerül a helyi aranykönyvbe. Ráadásul nem is akármilyen diadalt értek el, mert a 37-24-es győzelem, a tizenhárom gólos különbség egészen meghökkentő. Az is kiderült, hogy a sportág történetében a feröeri csapat a legkisebb nemzet, amely világversenyen mérkőzést tudott nyerni. Az 56 ezres lélekszámú ország az 57 ezres Grönlandot taszította le a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokáról.

 

