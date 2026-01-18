kézilabdaférfi kézilabda válogatottkézilabda ebchema rodríguez

Chema Rodríguez egy magyar játékost emelt ki az első nyilatkozatában + videó

A férfikézilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott számára a lengyelek elleni győzelem után vasárnap az olaszok ellen már a középdöntőbe jutás volt a tét a svédországi Kristianstadban. Chema Rodríguez szövetségi kapitány alakulata megoldotta a feladatot, amely a vártnál nehezebb lett. Bár együttesünk 32-26-ra nyert, nem volt könnyű dolga a kézilabda Eb-n.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 23:23
Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Magyarország–Olaszország mérkőzésen Imre Bence a mezőny legeredményesebb játékosaként kilenc, Rosta Miklós hat góllal, Palasics Kristóf nyolc, Bartucz László hat védéssel vette ki részét az újabb, 32-26-os sikerből. A találkozó hajrájában döntő tényező volt, hogy Bartucznak gyakorlailag lehetetlen volt gólt dobni. A magyar válogatott pénteken 29-21-re legyőzte Lengyelországot, s kedden 20.30-tól Izland ellen zárja a csoportkört a a kézilabda Eb-n.

Az olasz válogatott kemény ellenállást fejtett ki ellenünk a kézilabda Eb vasárnapi csoportmeccsén
Az olasz válogatott kemény ellenállást fejtett ki ellenünk a kézilabda Eb vasárnapi csoportmeccsén Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A kézilabda Eb vasárnapi magyar hőse Bartucz László lett

– Tudtuk, hogy szívós csapat ellen játszunk, amely ellen az utolsó pillanaig küzdeni kell, mert az utolsó percig hajtani fognak – nyilatkozta Bartucz László az M4 Sport kamerája előtt. – Összességében a végén nyertük meg a meccset. Végül elhúztunk, de egy ilyen csapat elleni mérkőzésen nem lehet megnyugodni addig, amíg vége nincs a meccsnek, és a mi oldalunkon több gól van. Most mérkőzésről mérkőzésre kell fejlődnünk, a soron következő ellenfelet megpróbáljuk feltérképezni a legjobb tudásunk szerint. Úgy gondolom, hogy a mai mérkőzésen is maximálisan jól dolgozott a csapat, ennek köszönhető ez a hatgólos győzelem.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány így értékelt:

– Tisztában voltunk azzal, hogy Olaszország kellemetlen ellenfél, olyan, amely támadásban és védekezésben is megbünteti az ellenfelét, ha az hibázik. Hiába vezettünk ellenük, ki tudtak egyenlíteni. Nagyon nehéz meccs volt, már csak azért is, mert remekül védett a kapusuk, nagyon megnehezítette az életünket. Az utolsó tíz, tizenöt percben azonban László nálunk is elképesztő formában védett, ő volt a kulcs ahhoz, hogy jobban elhúzhattunk, és így a meccs végén nyugodtabbak lehettünk. A kispadról azért folyamatosan próbáltam nyugtatni a játékosaimat. 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekDemokratikus Koalíció (DK)

A beteljesült álom…

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk vasárnapi blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu