Chema Rodríguez egy magyar játékost emelt ki az első nyilatkozatában + videó

A Magyarország–Olaszország mérkőzésen Imre Bence a mezőny legeredményesebb játékosaként kilenc, Rosta Miklós hat góllal, Palasics Kristóf nyolc, Bartucz László hat védéssel vette ki részét az újabb, 32-26-os sikerből. A találkozó hajrájában döntő tényező volt, hogy Bartucznak gyakorlailag lehetetlen volt gólt dobni. A magyar válogatott pénteken 29-21-re legyőzte Lengyelországot, s kedden 20.30-tól Izland ellen zárja a csoportkört a a kézilabda Eb-n.

Az olasz válogatott kemény ellenállást fejtett ki ellenünk a kézilabda Eb vasárnapi csoportmeccsén Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A kézilabda Eb vasárnapi magyar hőse Bartucz László lett

– Tudtuk, hogy szívós csapat ellen játszunk, amely ellen az utolsó pillanaig küzdeni kell, mert az utolsó percig hajtani fognak – nyilatkozta Bartucz László az M4 Sport kamerája előtt. – Összességében a végén nyertük meg a meccset. Végül elhúztunk, de egy ilyen csapat elleni mérkőzésen nem lehet megnyugodni addig, amíg vége nincs a meccsnek, és a mi oldalunkon több gól van. Most mérkőzésről mérkőzésre kell fejlődnünk, a soron következő ellenfelet megpróbáljuk feltérképezni a legjobb tudásunk szerint. Úgy gondolom, hogy a mai mérkőzésen is maximálisan jól dolgozott a csapat, ennek köszönhető ez a hatgólos győzelem.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány így értékelt:

– Tisztában voltunk azzal, hogy Olaszország kellemetlen ellenfél, olyan, amely támadásban és védekezésben is megbünteti az ellenfelét, ha az hibázik. Hiába vezettünk ellenük, ki tudtak egyenlíteni. Nagyon nehéz meccs volt, már csak azért is, mert remekül védett a kapusuk, nagyon megnehezítette az életünket. Az utolsó tíz, tizenöt percben azonban László nálunk is elképesztő formában védett, ő volt a kulcs ahhoz, hogy jobban elhúzhattunk, és így a meccs végén nyugodtabbak lehettünk. A kispadról azért folyamatosan próbáltam nyugtatni a játékosaimat.