férfi kézilabdaRomániaDániaszövetségi kapitányEurópa-bajnokságkapus

A románok kapitánya szégyenről beszélt, a kapusuk örömködött a kiesés után

Vasárnap este Dánia 39-24-re legyőzte Romániát Herningben a férfikézilabda Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában, ezzel biztosította középdöntőbe jutását. A vendégek kapusa, Ionut Iancu jó hangulatban nyilatkozott az olimpiai és világbajnok dánok elleni vereség után, szerinte hatalmas élmény volt a világ legjobb csapata ellen telt ház előtt játszani. A románok szövetségi kapitánya, George Buricea kedve nem volt ennyire felhőtlen, az edző már a második félidő elején szégyenletesnek nevezte a játékosai teljesítményét a férfikézilabda Eb-n.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 9:31
Ionut Iancu furcsa módon boldog volt a világbajnok Dánia elleni vesztes meccs után Fotó: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Románia vasárnap este Dániával csapott össze Herningben a férfikézilabda Eb csoportkörének második fordulójában. Az olimpiai és világbajnok dánok ellen játszó románok lelkesen játszottak, az első félidő felénél 12-9-re még vezettek is. A második játékrész elején aztán beindult a dán henger, és az első tíz perc után az állás 28-18-ra változott a házigazdák javára. Bár a folytatásban Románia Tudor Botea, Robert Nagy és Ionut Stanescu segítségével megpróbálta szorossá tenni a mérkőzést, a találkozón végül Dánia győzedelmeskedett 39-24-re – ezzel eldőlt, hogy a románok nem juthatnak tovább.

George Buricea úgy érezte, hogy a román válogatott tehetetlen a világbajnok Dánia ellen a férfikézilabda Eb-n
George Buricea úgy érezte, hogy a román válogatott tehetetlen a világbajnok Dánia ellen a férfikézilabda Eb-n. Fotó: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup

A világbajnok Dánia nem adott kegyelmet Románia ellen

Az első félidő végén még 22-17 volt az állás, majd Radu Ghita révén még sikerült betalálnia a románoknak a második félidő elején, de utána bő tízperces gólcsend következett a vendégek részéről. A románok szövetségi kapitánya, George Buricea nem is bírta cérnával, és egy időkérésnél leteremtette játékosait.

Gyerünk már, srácok! Szégyen, amit eddig műveltetek

 – kiabálta Buricea, de hiába, csapata nem tudta elkerülni a vereséget.

A vendégek extatabányai kapusa, Ionut Iancu viszont meglepően emelkedett hangulatban nyilatkozott a mérkőzés után. Hiába kaptak ki, a román játékosoknak így is hatalmas élmény volt a találkozó: – Fantasztikus meccs volt. A dánok nagyszerűek voltak, és a hangulat elképesztő volt. Ezért kezdtünk el anno kézilabdázni, hogy egy 15 ezres telt házas csarnokban játsszhassunk. Ez fantasztikus volt – mondta Iancu a dán TV2 Sportnak. – Igen, 15 góllal kikaptunk, de úgy érzem, az első félidőben nagyon jól néztünk ki. Magabiztosan játszottunk, de Dánia a világ legjobb csapata, és a második félidőben felülmúlt minket. Élveztük az első félidőt, boldogok voltunk, és öröm volt a világ legjobbjaival játszani.

A világbajnok Dánia a második félidő elején nem kegyelmezett Romániának.
A világbajnok Dánia a második félidő elején nem kegyelmezett Romániának. Fotó: Ritzau Scanpix/Sebastian Elias Uth

Románia az utolsó mérkőzését kedden játssza Észak-Macedónia ellen, amely vasárnap szerezte meg első pontját, miután 29-29-es döntetlent játszott Portugáliával. 

Dánia a 39-24-es sikerével már két győzelemmel áll, így a csoportkör utolsó mérkőzése előtt biztosította helyét a középdöntőben. A zárótalálkozónak Portugália ellen már csak a csoportelsőség lesz a tétje. A dánoknak üröm az örömben, hogy a nyártól a Veszprém csapatához igazoló Lukas Jörgensen megsérült. A beállót a csapattársai ölben vitték le a pályáról, miután súlyosnak tűnő sérülést szenvedett – az első információk szerint hátsó combizomszakadás gyanúja vetődött fel, de a pontos állapot csak a vizsgálatok után derül ki.

Férfikézilabda Eb, vasárnapi eredmények, csoportkör, 2. forduló:

B csoport (Herning):

  • Dánia–Románia 39-24 (22-17)
  • Portugália–Észak-Macedónia 29-29 (15-13)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Dánia 4 pont, 2. Portugália 3, 3. Észak-Macedónia 1, 4. Románia 0

D csoport (Fornebu):

Az állás: 1. Szlovénia 4 pont, 2. Feröer szigetek 3, 3. Svájc 1, 4. Montenegró 0

F csoport (Kristianstad):

Az állás: 1. (és továbbjutott) Izland 4 pont (70-49), 2. (és továbbjutott) Magyarország 2 (61-47), 3. Lengyelország 0 (44-60), 4. Olaszország 0 (52-71)

A csoportok első két helyezettje jut a középdöntőbe.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekGrönland

Grönland, Irán, Ukrajna

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Kijevben előbb fog elfogyni a kenyér, mint Moszkvában a kaviár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu