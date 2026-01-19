A románok kapitánya szégyenről beszélt, a kapusuk örömködött a kiesés után

Románia vasárnap este Dániával csapott össze Herningben a férfikézilabda Eb csoportkörének második fordulójában. Az olimpiai és világbajnok dánok ellen játszó románok lelkesen játszottak, az első félidő felénél 12-9-re még vezettek is. A második játékrész elején aztán beindult a dán henger, és az első tíz perc után az állás 28-18-ra változott a házigazdák javára. Bár a folytatásban Románia Tudor Botea, Robert Nagy és Ionut Stanescu segítségével megpróbálta szorossá tenni a mérkőzést, a találkozón végül Dánia győzedelmeskedett 39-24-re – ezzel eldőlt, hogy a románok nem juthatnak tovább.

George Buricea úgy érezte, hogy a román válogatott tehetetlen a világbajnok Dánia ellen a férfikézilabda Eb-n. Fotó: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup

A világbajnok Dánia nem adott kegyelmet Románia ellen

Az első félidő végén még 22-17 volt az állás, majd Radu Ghita révén még sikerült betalálnia a románoknak a második félidő elején, de utána bő tízperces gólcsend következett a vendégek részéről. A románok szövetségi kapitánya, George Buricea nem is bírta cérnával, és egy időkérésnél leteremtette játékosait.

Gyerünk már, srácok! Szégyen, amit eddig műveltetek

– kiabálta Buricea, de hiába, csapata nem tudta elkerülni a vereséget.

A vendégek extatabányai kapusa, Ionut Iancu viszont meglepően emelkedett hangulatban nyilatkozott a mérkőzés után. Hiába kaptak ki, a román játékosoknak így is hatalmas élmény volt a találkozó: – Fantasztikus meccs volt. A dánok nagyszerűek voltak, és a hangulat elképesztő volt. Ezért kezdtünk el anno kézilabdázni, hogy egy 15 ezres telt házas csarnokban játsszhassunk. Ez fantasztikus volt – mondta Iancu a dán TV2 Sportnak. – Igen, 15 góllal kikaptunk, de úgy érzem, az első félidőben nagyon jól néztünk ki. Magabiztosan játszottunk, de Dánia a világ legjobb csapata, és a második félidőben felülmúlt minket. Élveztük az első félidőt, boldogok voltunk, és öröm volt a világ legjobbjaival játszani.

A világbajnok Dánia a második félidő elején nem kegyelmezett Romániának. Fotó: Ritzau Scanpix/Sebastian Elias Uth

Románia az utolsó mérkőzését kedden játssza Észak-Macedónia ellen, amely vasárnap szerezte meg első pontját, miután 29-29-es döntetlent játszott Portugáliával.

Dánia a 39-24-es sikerével már két győzelemmel áll, így a csoportkör utolsó mérkőzése előtt biztosította helyét a középdöntőben. A zárótalálkozónak Portugália ellen már csak a csoportelsőség lesz a tétje. A dánoknak üröm az örömben, hogy a nyártól a Veszprém csapatához igazoló Lukas Jörgensen megsérült. A beállót a csapattársai ölben vitték le a pályáról, miután súlyosnak tűnő sérülést szenvedett – az első információk szerint hátsó combizomszakadás gyanúja vetődött fel, de a pontos állapot csak a vizsgálatok után derül ki.