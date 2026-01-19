kézilabda ebImre BenceBartucz László

A magyar kézilabdakapus őrültbe kergette egész Olaszországot

A vártnál nehezebben nyerte meg második mérkőzését a magyar férfikézilabda-válogatott, amely ezzel a győzelemmel továbbjutott a legjobb 12 közé. Az viszont csak kedden késő este dől el, hogy a magyarok az első vagy a második helyen mennek-e tovább Malmöbe, a kézilabda Eb középdöntőjébe. Az olaszok legyőzését követően Imre Bence és Bartucz László is nyilatkozott a Magyar Nemzetnek.

Lantos Gábor
2026. 01. 19. 5:05
Bartucz László védései nélkül aligha verjük meg hat góllal az olaszokat Fotó: JOHAN NILSSON/TT Forrás: TT NEWS AGENCY
Senki sem számított habkönnyű összecsapásra az olaszok ellen, de azért arra is kevesen fogadtak volna, hogy 17 perccel a mérkőzés vége előtt csak egy gól lesz a magyarok előnye Kristianstadban. Márpedig az olaszok nem akartak belenyugodni abba, hogy számukra az áldozati bárány szerepét osztották ki a kézilabda Eb-n. Szívósan és keményen védekeztek, a Bundesligában, vagyis a világ legjobb bajnokságában edződő kapusuk, Ebner pedig ihletett formában védett. Szerencsére azonban a magyar kapusok sem maradtak el sokkal tőle. A meccs elején Palasics Kristóf, a végén Bartucz László remekelt. Utóbbi a cserepadról érkezve tett nagyon sokat hozzá a mérkőzéshez. 

kézilabda Eb
A kézilabda Eb magyar öröme, az olaszok legyőzése után Fotó: JOHAN NILSSON/TT / TT NEWS AGENCY

A kézilabda Eb nagy berobbanása, Imre Bence sikeres visszatérése

A kapusokon kívül érdemes még megemlíteni Imre Bence nevét, aki hosszú szünet után játszott ismét meccset. Az első félidőben talán pont emiatt hagyott ki néhány helyzetet, de a második játékrészben már ő is nagyszerűen játszott, látványos gólokat szerzett. 

– A legfontosabb dolog, hogy teljesen rendben vagyok, egyáltalán nem éreztem semmilyen fájdalmat a mérkőzés alatt – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Kristianstadban Imre Bence. – Az első félidőben rengeteg lehetőséget puskáztam el. Az ellenfél kapusa egészen extra produkcióval rukkolt ki, egyáltalán nem volt könnyű neki gólt lőni. Sokan talán hajlamosak lebecsülni az olasz kézilabdát, de itt a Bundesligában küzdő játékosokkal kellett felvennünk a versenyt. 

Lehetett volna ez egy könnyű meccs, hogy mégsem az lett, azt magunknak köszönhetjük, mert olykor nehezen léptük át a saját árnyékunkat.

Ám a vége jól sikerült és ez a lényeg. Tudtuk, hogy az olaszok miben erősek, a második félidő második felében megmutattuk, hogy jól felkészültünk belőlük. 

Imre Bence szerint az olasz csapat ellen mindenki megszenved, nem véletlen, hogy német edző dolgozik náluk szövetségi kapitányként. – Egyre erősebbek, ez akkor is igaz, ha most két vereséggel állnak. A taktikai elképzeléseink bejöttek, ez örömre ad okot. A második félidőben nekem is sokkal jobban ment, nem véletlenül örültem annyira, amikor bedobtam az olaszoknak a hetest. Talán én hagytam ki a csapatunkból a legtöbb helyzetet, de ez nem szabad, hogy a meccs közben visszavessen. A csapat együtt tudott kimászni a gödörből. A végén Bartucz Laci beállása is kulcsfontosságú volt, mert az ő szenzációs védései nélkül aligha nyerünk hat góllal.

Hungary's right winger #91 Bence Imre (R) reacts after a goal during the men's EHF Euro 2026 preliminary round group F handball match Italy v Hungary in Kristianstad, Sweden, on January 18, 2026. (Photo by Johan Nilsson/TT / TT NEWS AGENCY / AFP) / Sweden OUT
Imre Bence (szemben) kilenc gólt dobott az olaszoknak Fotó: JOHAN NILSSON/TT / TT NEWS AGENCY

Imre Bence arról is beszélt, milyennek látja a magyar csapatot és mit várhatunk az Izland elleni záró csoportmérkőzéstől. – Most kezdődik az Eb azon szakasza, amely meghatározza, hogy elérjük-e a kitűzött célokat. 

Akik látták az izlandi csapat két meccsét, egyetértenek velem abban, hogy nagyon erős kerettel érkeztek ide. A keddi mérkőzésnek ők az esélyesei, de ettől nem kell tartani.

Szerintem a magyar és az izlandi válogatott ereje közel hasonló szinten van. Egy biztos, nem szabad a múltba révedni, a két évvel ezelőtti, Münchenben elért győzelmünk csodás emlék, de semmit sem jelent a keddi összecsapás szempontjából. Izland ellen ki-ki meccs jön, féljenek jobban ők. Ha nyerünk, óriási lépést teszünk az álmok megvalósítása felé. De nekünk, a mezőnyben játszóknak is sokkal, de sokkal precízebbnek kell lennünk – fejezte be nyilatkozatát Imre Bence.

Bartucz László, a magyar csodakapus

Az olaszok elleni vasárnapi összecsapás elején Palasics Kristóf, a végén Bartucz László védett parádésan a magyar kapuban. Bartucznak egyáltalán nem volt könnyű dolga, mert a kispadról érkezett, ráadásul, amikor beállt, még éles volt a meccs. A mérkőzést követően az interjúzónában találkoztunk Bartucz Lászlóval.

Nehéz hidegen bejönni a kispadról, ráadásul akkor, amikor szoros volt a mérkőzés állása – mondta Bartucz László. – Az a dolgom, hogy amikor pályára küldenek, teljesítsek. 

Óriási érzés volt, ahogy a közönség a nevemet skandálta. Szinte együtt lélegeztünk a közönséggel. Mi minden meccsen a szívünket-lelkünket kitesszük a pályára, ezt szerintem a drukkerek is látják.

Ami az olasz csapatot illeti, nem lepődtem meg, hogy ennyire jól tartották magukat. Erre számítottunk, a szövetségi kapitányuk szinte olvasta a játékunkat – egy ideig. A végén azonban már föléjük tudtunk kerekedni, ami eldöntötte a mérkőzést. 

Kristianstad, 2026. január 18. Bartucz László a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság F csoportjának második fordulójában játszott Magyarország - Olaszország mérkőzésen a svédországi Kristianstad Arénában 2026. január 18-án. A magyar válogatott 32-26-ra győzött. MTI/Hegedüs Róbert
Bartucz László a meccs végén megbabonázta az olaszokat Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Az sem véletlen, hogy a meccs legjobbjának az olaszok kapusát választották, ami egy olyan összecsapáson, ahol kikapsz hat góllal, óriási dolog. Teljesen megérdemelte, egyáltalán nincs bennem hiányérzet, hogy nem én kaptam. Én 20 percet kaptam, ő meg végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. Ami a következő mérkőzést illeti, nem mondom, hogy reszkessen Izland, mert nem is lenne ez helyénvaló. Az biztos, hogy nem feltett kézzel megyünk ki ellenük a pályára, mindent beleadunk, ahogyan eddig is tettük – fejezte be nyilatkozatát Bartucz László.

Az olaszok szomorúak, de meg akarják verni Lengyelországot

Az olaszok elkeseredetten vették tudomásul, hogy kiestek. Nekik ez volt az év mérkőzése, így, hogy kikaptak, a keddi, lengyelek elleni összecsapás már tét nélküli lesz a számukra és a lengyelek számára is. Gondolnánk mi. Csakhogy a csoport harmadik helyezettje a 2027-es világbajnokság selejtezőjének harmadik, utolsó szakaszába jut be, míg a negyedik helyezett az előselejtezőben kezd. Így a lengyel és az olasz válogatott minden bizonnyal óriási csatát vív majd egymással.

Az olasz szaksajtó azt írta, hogy Bartucz László hét védése sorsdöntő volt a magyarok számára. 

Az olaszok szövetségi kapitánya, a német Bob Hanning szerint a vereség elszomorító, de azt ő is elismerte, hogy a jobbik csapat nyerte meg a vasárnap esti csatát. Hanning azt mondta, hogy többször sikerült a magyarokat megzavarni, a meccsnek voltak olyan szakaszai, amikor az itáliai csapat akarata érvényesült. Azért vesztettek, mert a magyar kapu előtt túl sok lövést hibáztak, a végén pedig nem számoltak azzal, hogy Bartucz László milyen teljesítménnyel rukkol ki. Hanning azt is hozzátette, hogy a lengyelek ellen mindenképpen győzelemmel szeretnék befejezni az Európa-bajnokságot.

Italy's coach Bob Hanning gestures during the men's EHF Euro 2026 preliminary round group F handball match Italy v Hungary in Kristianstad, Sweden, on January 18, 2026. (Photo by Johan Nilsson/TT / TT NEWS AGENCY / AFP) / Sweden OUT
Bob Hanning, az olasz válogatott szövetségi kapitánya Fotó: JOHAN NILSSON/TT / TT NEWS AGENCY

Sokan talán nem is sejtik odahaza, mekkora értéke volt a magyarok diadalának. Az olasz válogatott évről-évre fejlődik, egy-egy mérkőzésen képes megszorongatni a nálánál esélyesebb ellenfelet. Az ide vezető úton két olyan meccsük is volt, amire mindenki felkapta a fejét. Az egyik, amikor hazai pályán legyőzték Szerbiát, a másik, amikor ugyancsak az Eb-selejtezők keretében mindössze egy góllal kaptak ki a spanyoloktól. Az olasz újságok kiemelik, hogy csak a legnagyobb elismerés hangján lehet szólni az itáliai csapatról, amely 45 percen át pariban volt Európa egyik legerősebb válogatottjával. Kiemelik, hogy Domenico Ebner 13 olyan védést mutatott be, amely szinte megbabonázta a magyarokat. 

Négy versenynap után csak három csapat jutott be a malmöi középdöntőbe

A hétfői szünnap után az F-csoportban kedden jön a zárókör, amikor előbb a lengyelek játszanak az olaszokkal, majd jön a magyar és az izlandi csapat összecsapása, amelyen az dől el, hogy melyik csapat jut el a malmöi középdöntőbe első és melyik a második helyen. 

Érdekesség, hogy a D és az E csoportból eddig csupán egyetlen csapat, Szlovénia jutott be az Eb középdöntőjébe, ami egyben azt is jelenti, hogy a magyarok mindenképpen játszani fognak a 2024-es párizsi olimpia negyedik helyezettjével. 

A szlovénok vasárnap elképesztő fordítást mutattak be és verték meg Svájcot, míg Feröer 13 gólos különbséggel szinte miszlikbe aprította Montenegrót. Az azonban nagy kérdés, hogy a szlovénok mögött Feröer tud-e élni az óriási lehetőséggel, amit a Montenegró ellen elért óriási győzelmükkel teremtettek meg maguknak.

 

