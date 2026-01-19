A magyar kézilabdakapus őrültbe kergette egész Olaszországot

Senki sem számított habkönnyű összecsapásra az olaszok ellen, de azért arra is kevesen fogadtak volna, hogy 17 perccel a mérkőzés vége előtt csak egy gól lesz a magyarok előnye Kristianstadban. Márpedig az olaszok nem akartak belenyugodni abba, hogy számukra az áldozati bárány szerepét osztották ki a kézilabda Eb-n. Szívósan és keményen védekeztek, a Bundesligában, vagyis a világ legjobb bajnokságában edződő kapusuk, Ebner pedig ihletett formában védett. Szerencsére azonban a magyar kapusok sem maradtak el sokkal tőle. A meccs elején Palasics Kristóf, a végén Bartucz László remekelt. Utóbbi a cserepadról érkezve tett nagyon sokat hozzá a mérkőzéshez.

A kézilabda Eb magyar öröme, az olaszok legyőzése után Fotó: JOHAN NILSSON/TT / TT NEWS AGENCY

A kézilabda Eb nagy berobbanása, Imre Bence sikeres visszatérése

A kapusokon kívül érdemes még megemlíteni Imre Bence nevét, aki hosszú szünet után játszott ismét meccset. Az első félidőben talán pont emiatt hagyott ki néhány helyzetet, de a második játékrészben már ő is nagyszerűen játszott, látványos gólokat szerzett.

– A legfontosabb dolog, hogy teljesen rendben vagyok, egyáltalán nem éreztem semmilyen fájdalmat a mérkőzés alatt – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Kristianstadban Imre Bence. – Az első félidőben rengeteg lehetőséget puskáztam el. Az ellenfél kapusa egészen extra produkcióval rukkolt ki, egyáltalán nem volt könnyű neki gólt lőni. Sokan talán hajlamosak lebecsülni az olasz kézilabdát, de itt a Bundesligában küzdő játékosokkal kellett felvennünk a versenyt.

Lehetett volna ez egy könnyű meccs, hogy mégsem az lett, azt magunknak köszönhetjük, mert olykor nehezen léptük át a saját árnyékunkat.

Ám a vége jól sikerült és ez a lényeg. Tudtuk, hogy az olaszok miben erősek, a második félidő második felében megmutattuk, hogy jól felkészültünk belőlük.

Imre Bence szerint az olasz csapat ellen mindenki megszenved, nem véletlen, hogy német edző dolgozik náluk szövetségi kapitányként. – Egyre erősebbek, ez akkor is igaz, ha most két vereséggel állnak. A taktikai elképzeléseink bejöttek, ez örömre ad okot. A második félidőben nekem is sokkal jobban ment, nem véletlenül örültem annyira, amikor bedobtam az olaszoknak a hetest. Talán én hagytam ki a csapatunkból a legtöbb helyzetet, de ez nem szabad, hogy a meccs közben visszavessen. A csapat együtt tudott kimászni a gödörből. A végén Bartucz Laci beállása is kulcsfontosságú volt, mert az ő szenzációs védései nélkül aligha nyerünk hat góllal.