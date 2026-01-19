A kézilabdaőrület folytatódik, miközben körvonalazódik a magyar–feröeri meccs

Békéscsabán pontosan annyian élnek, mint a Feröer szigeteken. Képzeljük el, hogy Békéscsaba képes lenne kiállítani egy olyan férfi-kézilabdacsapatot, amely egyetlen lépésre van a legjobb 12 közé jutástól a sportág legnívósabb eseményén, a kézilabda Eb-n. Feröer vasárnap estig soha nem nyert még felnőtt világversenyen mérkőzést, most ez a sorozat is megszakadt. Montenegró agyonverése még azokat a drukkereket is meglepte, akik ezen az Európa-bajnokságon várták Feröertől az áttörést.

A feröeri csapat ünnepel Oslóban Montenegró legyőzése után a kézilabda Eb-n Fotó: CORNELIUS POPPE / NTB

A kézilabda Eb D-csoportjában kedden dől el minden

A D csoportban még képlékeny a helyzet. Az biztos, hogy a párizsi olimpia negyedik helyezettje, Szlovénia két győzelemmel továbbjutott. A szlovén csapatnak négy pontja van, az utolsó körben kedden este éppen Feröer ellen játszik. Feröer jelenleg három ponttal áll a táblázat második helyén. Svájc a harmadik egy ponttal, Montenegró kiesett, két vereséggel, nulla ponttal. Svájc – elméletileg – még ki tudná ütni a feröeri csapatot a középdöntőből, de ennek kicsi a valószínűsége. Mivel a svájci és a feröeri csapat egymás ellen döntetlent játszott, ha Feröer kikap Szlovéniától, miközben Svájc legyőzi Montenegrót, akkor a helvét csapat pontszámban beéri Feröert.

Ám Feröernek annyira jól jött ez a 13 gólos győzelem, hogy az utolsó körben a mínusz 3-as gólkülönbséggel álló Svájcnak olyan óriási különbségű győzelmet kellene aratnia, amely kevéssé valószínű. És akkor még nem szóltunk arról, hogy a feröeri csapat egyáltalán nem esélytelen Szlovéniával szemben.

Ha Feröer továbbjut, az újabb sporttörténelmi tett lesz a részükről, s ebben az esetben felnőtt-kézilabdavilágversenyen először jöhet egy Magyarország–Feröer összecsapás. Ennek esélyeiről azért nem írnánk most bővebben, mert illik megvárni a keddet és azt, hogy a feröeri együttes tényleg bejut-e a középdöntőbe. De abban megegyezhetünk, hogy a magyarok elleni összecsapás (és az Izland elleni is) egyre határozottabban körvonalazódik Malmöben.

Oslo odavan, ilyet még nem láttak a városban

Oslo lakossága továbbra is csodálattal adózik annak a 7000 feröeri drukkernek, akik elutaztak az Európa-bajnokságra. A norvég sportsajtóban is naponta téma, hogy a feröeri szurkolók szinte ellepték a fővárost, napközben is elképesztő hangulatot teremtve az utcákon. Vasárnap este, amikor a Montenegró elleni összecsapás befejeződött, olyan hangrobbanás rázta meg az oslói arénát, amelyben mindenki beleborzongott.

A montenegrói sportsajtó szinte dermedten vette tudomásul az Oslóban történteket.

Azt írták, hogy rá sem lehetett ismerni arra a csapatra, amely a szlovén válogatott ellen nagyszerűen állt helyt és csak egy góllal kapott ki (41-40-re.) Az újságírók szerint a montenegrói csapat egyszerűen összecsinálta magát abban a hangulatban, amit az oslói csarnokban a 7000 feröeri néző teremtett. Azt írták, hogy ez a súlyos vereség komoly kérdéseket vet fel a montenegrói férfi kézilabda jövőjét illetően. A Feröer-szigeteken közben tetőfokára hágott az ünneplés. Ilyen sportsikert ebben az országban – ami a labdasportokat illeti – felnőtt férfi kézilabda világeseményen nem éltek még át.