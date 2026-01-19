kézilabda ebosloFeröer-szigetek

A kézilabdaőrület folytatódik, miközben körvonalazódik a magyar–feröeri meccs

Oslóban tovább folytatódott az a kézilabdacsoda, amelyről lassan az egész világ beszél. A férfi kézilabda Eb D csoportjában a mindössze 54 ezres Feröer szigetek 13(!) góllal szinte agyonverte a montenegrói csapatot. Ebből a négyesből a párizsi olimpia negyedik helyezettje, a szlovén válogatott már továbbjutott. Az oslói 13 gólos feröeri diadal óriási siker, s remek helyzetbe hozza a skandinávokat. Montenegró már kiesett, Svájc elvileg még hazaküldheti Feröert, de ennek nagyon kicsi az esélye.

Lantos Gábor
2026. 01. 19. 6:05
7000 feröeri drukker ordítva biztatja hazája válogatottját Oslóban Fotó: CORNELIUS POPPE Forrás: NTB
Békéscsabán pontosan annyian élnek, mint a Feröer szigeteken. Képzeljük el, hogy Békéscsaba képes lenne kiállítani egy olyan férfi-kézilabdacsapatot, amely egyetlen lépésre van a legjobb 12 közé jutástól a sportág legnívósabb eseményén, a kézilabda Eb-n. Feröer vasárnap estig soha nem nyert még felnőtt világversenyen mérkőzést, most ez a sorozat is megszakadt. Montenegró agyonverése még azokat a drukkereket is meglepte, akik ezen az Európa-bajnokságon várták Feröertől az áttörést.

kézilabda Eb
A feröeri csapat ünnepel Oslóban Montenegró legyőzése után a kézilabda Eb-n Fotó: CORNELIUS POPPE / NTB

A kézilabda Eb D-csoportjában kedden dől el minden

A D csoportban még képlékeny a helyzet. Az biztos, hogy a párizsi olimpia negyedik helyezettje, Szlovénia két győzelemmel továbbjutott. A szlovén csapatnak négy pontja van, az utolsó körben kedden este éppen Feröer ellen játszik. Feröer jelenleg három ponttal áll a táblázat második helyén. Svájc a harmadik egy ponttal, Montenegró kiesett, két vereséggel, nulla ponttal. Svájc – elméletileg – még ki tudná ütni a feröeri csapatot a középdöntőből, de ennek kicsi a valószínűsége. Mivel a svájci és a feröeri csapat egymás ellen döntetlent játszott, ha Feröer kikap Szlovéniától, miközben Svájc legyőzi Montenegrót, akkor a helvét csapat pontszámban beéri Feröert. 

Ám Feröernek annyira jól jött ez a 13 gólos győzelem, hogy az utolsó körben a mínusz 3-as gólkülönbséggel álló Svájcnak olyan óriási különbségű győzelmet kellene aratnia, amely kevéssé valószínű. És akkor még nem szóltunk arról, hogy a feröeri csapat egyáltalán nem esélytelen Szlovéniával szemben.

Ha Feröer továbbjut, az újabb sporttörténelmi tett lesz a részükről, s ebben az esetben felnőtt-kézilabdavilágversenyen először jöhet egy Magyarország–Feröer összecsapás. Ennek esélyeiről azért nem írnánk most bővebben, mert illik megvárni a keddet és azt, hogy a feröeri együttes tényleg bejut-e a középdöntőbe. De abban megegyezhetünk, hogy a magyarok elleni összecsapás (és az Izland elleni is) egyre határozottabban körvonalazódik Malmöben. 

Oslo odavan, ilyet még nem láttak a városban

Oslo lakossága továbbra is csodálattal adózik annak a 7000 feröeri drukkernek, akik elutaztak az Európa-bajnokságra. A norvég sportsajtóban is naponta téma, hogy a feröeri szurkolók szinte ellepték a fővárost, napközben is elképesztő hangulatot teremtve az utcákon. Vasárnap este, amikor a Montenegró elleni összecsapás befejeződött, olyan hangrobbanás rázta meg az oslói arénát, amelyben mindenki beleborzongott.

A montenegrói sportsajtó szinte dermedten vette tudomásul az Oslóban történteket.

Azt írták, hogy rá sem lehetett ismerni arra a csapatra, amely a szlovén válogatott ellen nagyszerűen állt helyt és csak egy góllal kapott ki (41-40-re.) Az újságírók szerint a montenegrói csapat egyszerűen összecsinálta magát abban a hangulatban, amit az oslói csarnokban a 7000 feröeri néző teremtett. Azt írták, hogy ez a súlyos vereség komoly kérdéseket vet fel a montenegrói férfi kézilabda jövőjét illetően. A Feröer-szigeteken közben tetőfokára hágott az ünneplés. Ilyen sportsikert ebben az országban – ami a labdasportokat illeti – felnőtt férfi kézilabda világeseményen nem éltek még át. 

A norvég tévés szinte megőrült

Egy norvég televíziós kommentátor a meccs után nem mindennapi mondattal rukkolt elő. Azt mondta, hogy egyszerűen imádja ezt a csapatot, ha pedig Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke valóban megszerzi Grönlandot, akkor Norvégia szerezze meg magának Feröert. A politikailag nem túl korrekt kijelentés mögött tényleg az áll, hogy a gyors, dinamikus kézilabdát játszó Feröer tényleg lenyűgözi a világot. Meg a norvég embereket is. Akik arról beszéltek, hogy vasárnap a meccset megelőzően több száz feröeri drukker ment el az oslói templomokba, hogy imádkozzanak csapatuk győzelméért. Ami meg a dánokat illeti: az ország külügyminisztere, Lars Løkke Rasmussen éppen vasárnap találkozott norvég kollégájával és ezek után a két miniszter a helyszínen tekintette meg a feröeri kézilabdaünnepet.

A szárított hal a tökéletes kézilabdaeledel?

Valami elképzelhetetlen lazaság jellemzi a feröeri válogatott mindennapjait. Kiderült, hogy a játékosok hozzátartozói is ott vannak Oslóban. Az újságírók persze megrohanták a feröeri szülőket. Teis Horn Rasmussen édesanyja arról adott tájékoztatást, hogy a fia gyerekkora óta imádja a szárított halat, s mivel sokat evett ebből, nagy lett, erős, nem mellesleg kiváló kézilabdázó. 

A feröeri szárított hal tele van energiával és zsírmentes. 

Íme a siker tökéletes receptje.

Faroes' pivot #47 Isak Vedelsbol reacts after the men's EHF Euro 2026 preliminary round handball match Montenegro vs Faroe Islands in Oslo, Norway, on January 18, 2026. (Photo by Cornelius Poppe / NTB / AFP) / Norway OUT
Isaac Vedelsböl szerint a feröeri drukkerek végtelen energiát adnak Fotó: CORNELIUS POPPE / NTB

A feröeri csapat játékosa, Isaac Vedelsböl szerint egészen elképesztő dolog, amikor 7000 honfitársad üvölt a lelátón. „Ez végtelen energiát ad. Úgy érzed, hogy senki és semmi nem tud megállítani” – nyilatkozta Montenegró legyőzése után. Azt is elmondta, hogy amikor a meccs folyamán nyolc góllal vezettek, egymást spannolták és azt üvöltötték, hogy semmiképp sem szabad leállniuk. Minden gólnak jelentősége lehet a továbbjutás szempontjából. 

Minden feröeri meg akar dögleni a pályán

Montenegró ellen a feröeri kapus, Pauli Jacobsen hihetetlen formában védett. A meccs folyamán több ezren skandálták a nevét – minden egyes védés után. Ő lett a meccs embere, 16 védést mutatott be. A kapus a meccs utáni nyilatkozatában azt mondta, hogy 

kötelességük megdögleni a pályán, mert az ország lakosságának több mint 10 százaléka itt áll mögöttük. 

Márpedig ezek az emberek a szabadidejüket és a pénzüket áldozták fel arra, hogy elutazzanak Oslóba. Elmondta, hogy Montenegró 40 gólt dobott a csoport favoritjának tartott Szlovénia ellen, most viszont megálltak 24-nél. A kapus szerint ez az igazi őrület.

Ez a videó pedig tökéletesen megmutatja, milyen a hangulat Oslóban.

