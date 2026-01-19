Izlandkézilabda ebmagyar férfi kézilabda-válogatottMagyarország

Az izlandiak már a magyarok ellen készülnek a kézilabda Eb-n, tudják, hogy fölényben lesznek

Ahogy a magyar válogatott, úgy Izland is két győzelemmel kezdte a férfikézilabda Európa-bajnokságot Kristianstadban. A skandináv ország az olaszok után a lengyelek ellen sem izzadt meg, kedden a csoportelsőségről és a középdöntőbe továbbvihető pontokról fog dönteni az izlandi–magyar meccs a kézilabda Eb-n, ahol a lelátón biztosan fölényben lesznek a fehér mezesek a mieinkkel szemben.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 9:37
Izland is két győzelemmel kezdte a kézilabda Eb-t, ráadásul rengeteg izlandi szurkoló előtt
Izland is két győzelemmel kezdte a kézilabda Eb-t, ráadásul rengeteg izlandi szurkoló előtt Fotó: TT News Agency/Johan Nilsson
Nem borult a papírforma a férfikézilabda Eb-n a magyarok csoportjában. Chema Rodríguez együttese előbb Lengyelországot 29-21-re, majd vasárnap este Olaszországot 32-26-ra győzte le, így már az Izland elleni keddi meccstől (20.30, tv: M4 Sport) függetlenül továbbjutott a malmői középdöntőbe. Mindezt egyébként a szigetország is elmondhatja magáról, amely még simábban vette az akadályt a másik két csoportellenfele ellen – az olaszokat 13, a lengyeleket nyolc góllal verte meg. A Nemzetközi Kézilabda-szövetség az Európa-bajnokság előtt Izlandot a harmadik helyre várta, és abban a szaksajtó is egyetértett, hogy az alsó ágon Izland lehet a meglepetéscsapat, amely az elődöntőbe juthat. Snorri Steinn Gudjónsson együttese eddig ezt bizonyítja is a tornán.

Izland erődemonstrációt tartott Lengyelország ellen is a kézilabda Eb-n
Izland erődemonstrációt tartott Lengyelország ellen is a kézilabda Eb-n. Fotó: TT News Agency/Johan Nilsson

– Nehéz mérkőzés volt. Végül elég nagy különbséggel nyertünk a lengyelek ellen, de a mérkőzés eleje nem volt ilyen zökkenőmentes, ahogyan azt Lengyelország ellen vártuk – kezdte az izlandi válogatott szövetségi kapitánya a vasárnapi győzelem után. Gudjónsson arra utalt, hogy az első félidőben sokáig csak két-három gólos volt az izlandi előny. – Sok lehetőséget kihagytunk az elején, számos technikai hibával játszottunk, a védekezésünk sem volt az igazi. A második félidőben aztán remekül kezdtünk, és ott gyakorlatilag megnyertük a mérkőzést. 

 

Kézilabda Eb: Izland mintha hazai pályán játszana

A svéd–dán–norvég rendezésű kontinenstornán nem csak a hazai csapatok élvezhetik a közönség biztatását. Ahogy azt Feröer szigetek kapcsán már megírtuk, mindez Izlandra is igaz. 

A svéd várost, Kristianstadot az izlandi szurkolók lepték el, a játékosok pedig a magyarok elleni keddi meccsen is élvezhetik a szurkolóik támogatását. A lelátón biztosan többségben lesznek.

A lengyeleknek hat gólt dobó Orri Freyr Thorkelsson is a szurkolókat emelte ki a lengyel meccs után az izlandi sajtónak. – Hihetetlen energia volt a lelátón, amikor átvettük a játék irányítását. Felemelő érzés volt, ezt korábban nem éreztük. A mérkőzés viszont egy ideig szoros volt, voltak kirívó szabálytalanságok, és a bírók ezt engedték is – mondta a portugál Sporting játékosa, aki hozzátette, hogy elégedett a saját teljesítményével, az pedig külön öröm nekik, hogy a tornán idáig nem volt igazán mélypontjuk.

Érdekesség, hogy a Veszprémet erősítő izlandi, Bjarki Már Elisson a lengyelek ellen nem talált be, igaz, az olaszoknak azért öt gólt dobott a szélről.

A magyar férfi-kézilabdaválogatott a torna eddigi legnehezebb meccsét fogja játszani kedden 20.30-tól Izland ellen. A találkozó nemcsak a csoportelsőségről dönt, hanem a továbbvihető pontokról is, ugyanis mindkét csapat ezt az eredményt viszi magával a malmői középdöntőbe. A két válogatott az elmúlt években jó párszor találkozott egymással, ezekre a mieink egyértelműen alapozhatnak, főleg a legutóbbi Eb-n történtekre.

A két válogatott legutóbbi három egymás elleni mérkőzése:

  • 2024-es Eb: Magyarország–Izland 33-25
  • 2023-as vb: Magyarország–Izland 30-28
  • 2022-es Eb: Izland–Magyarország 31-30

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Nógrádi György
idezojelekGrönland

Grönland, Irán, Ukrajna

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Kijevben előbb fog elfogyni a kenyér, mint Moszkvában a kaviár.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

