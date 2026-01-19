Az izlandiak már a magyarok ellen készülnek a kézilabda Eb-n, tudják, hogy fölényben lesznek

Nem borult a papírforma a férfikézilabda Eb-n a magyarok csoportjában. Chema Rodríguez együttese előbb Lengyelországot 29-21-re, majd vasárnap este Olaszországot 32-26-ra győzte le, így már az Izland elleni keddi meccstől (20.30, tv: M4 Sport) függetlenül továbbjutott a malmői középdöntőbe. Mindezt egyébként a szigetország is elmondhatja magáról, amely még simábban vette az akadályt a másik két csoportellenfele ellen – az olaszokat 13, a lengyeleket nyolc góllal verte meg. A Nemzetközi Kézilabda-szövetség az Európa-bajnokság előtt Izlandot a harmadik helyre várta, és abban a szaksajtó is egyetértett, hogy az alsó ágon Izland lehet a meglepetéscsapat, amely az elődöntőbe juthat. Snorri Steinn Gudjónsson együttese eddig ezt bizonyítja is a tornán.

Izland erődemonstrációt tartott Lengyelország ellen is a kézilabda Eb-n. Fotó: TT News Agency/Johan Nilsson

– Nehéz mérkőzés volt. Végül elég nagy különbséggel nyertünk a lengyelek ellen, de a mérkőzés eleje nem volt ilyen zökkenőmentes, ahogyan azt Lengyelország ellen vártuk – kezdte az izlandi válogatott szövetségi kapitánya a vasárnapi győzelem után. Gudjónsson arra utalt, hogy az első félidőben sokáig csak két-három gólos volt az izlandi előny. – Sok lehetőséget kihagytunk az elején, számos technikai hibával játszottunk, a védekezésünk sem volt az igazi. A második félidőben aztán remekül kezdtünk, és ott gyakorlatilag megnyertük a mérkőzést.

Kézilabda Eb: Izland mintha hazai pályán játszana

A svéd–dán–norvég rendezésű kontinenstornán nem csak a hazai csapatok élvezhetik a közönség biztatását. Ahogy azt Feröer szigetek kapcsán már megírtuk, mindez Izlandra is igaz.