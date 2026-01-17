férfi kézilabda Ebnémet férfi kézilabda-válogatottszerb férfi kézilabda-válogatottAlfred Gíslason

Döbbenetes edzői baki után a kézilabda Eb egyik esélyese a kiesés szélén

A férfikézilabda Európa-bajnokság A csoportjában Szerbia 17-13-as félidei hátrányból fordítva 30-27-re nyert Németország ellen, a torna legnagyobb meglepetését okozva. A legutóbbi olimpián ezüstérmes németek utolsó reményét a szövetségi kapitány, Alfred Gíslason játszotta el, időkérésével góltól fosztotta meg saját csapatát.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 22:43
Alfred Gíslason szövetségi kapitány bakija tette teljessé a német válogatott Szerbia elleni összeomlását a férfikézilabda Eb-n Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Sina Schuldt
Úgy tűnt, minden a papírforma szerint alakul a férfikézilabda Európa-bajnokság A csoportjában. Az első fordulóban a Spanyolország Szerbia, míg Németország Ausztria ellen nyert, s aztán szombaton a spanyolok az osztrákokat is legyőzték, a legutóbbi olimpián ezüst német válogatott pedig 17-13-ra vezetett a félidőben Szerbia ellen.

Szerbia a férfi kézilabda Eb eddigi legnagyobb bravúrját ünnepelhette Németország ellen
Szerbia a férfikézilabda Eb eddigi legnagyobb bravúrját ünnepelhette Németország ellen Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Sina Schuldt

A szerbeket a negyedik, a németeket az első kalapból sorsolták a csoportba. Szerbia a legutóbbi három Eb-n elvérzett az első csoportkörben, Németország két éve az olimpián második, az Európa-bajnokságon negyedik lett, s tavaly vb-negyeddöntőt vívott, miközben Szerbia arra a tornára ki sem jutott.

Német gól helyett időkérés

A második félidő azonban borította a papírformát. A szerbek hamar fordítottak, 23-21-re vezettek, ám innen még visszazárkóztak a németek.

Aztán jött Alfred Gíslason szövetségi kapitány végzetes bakija. Időt kért, miközben csapata épp az egyenlítő gólt dobta volna. Videózással kellett megállapítani, hogy a labda túlhaladt-e már a gólvonalon, mire megszólalt az időkérést jelző dudaszó.

Gíslason nem úszta meg, egyenlítés helyett magyarázhatott, de csapat kizökkent, az időkérés után lépéshibával elveszítette a labdát, s több esélye már nem volt az egyenlítésre.

A szerbek az utolsó pillanatban dobtak még egy nagyon fontos gólt, 30-27-re nyertek, így ha az utolsó fordulóban legyőzik Ausztriát, mindenképpen továbbjutnak, ugyanis korábban a spanyoloktól csak két góllal kaptak ki. A németeknek a spanyolok ellen nem elég a győzelem a túléléshez, legalább háromgólos sikerre van szükségük.

Franciaország és Norvégia továbbjutott

A C csoportban nem borult a papírforma, bár a csehek alaposan szorongatták, legyőzni nem tudták a norvégokat, Franciaország pedig megalázó vereséget mért Ukrajnára. Az utolsó fordulónak így az lesz a tétje, hogy a norvégok, illetve a franciák az egymás elleni meccsükből visznek-e pontokat magukkal a középdöntőbe.

Vasárnap a magyar válogatott is kiharcolhatja a továbbjutást, ehhez nyernie kell Olaszország ellen.

Férfikézilabda Eb, szombati eredmények

A csoport, 2. forduló

  • Spanyolország–Ausztria 30-25
  • Szerbia–Németország 30-27

Az állás: 1. Spanyolország 4 pont, 2. Szerbia 2, 3. Németország 2, 4. Ausztria 0.

C csoport, 2. forduló

  • Franciaország–Ukrajna 46-26
  • Norvégia–Csehország 29-25

Az állás: 1. Franciaország 4 pont, 2. Norvégia 4, 3. Csehország 0, 4. Ukrajna 0.

E csoport, 1. forduló

  • Horvátország–Georgia 32-29
  • Svédország–Hollandia 36-31

 

