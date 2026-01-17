Döbbenetes edzői baki után a kézilabda Eb egyik esélyese a kiesés szélén

Úgy tűnt, minden a papírforma szerint alakul a férfikézilabda Európa-bajnokság A csoportjában. Az első fordulóban a Spanyolország Szerbia, míg Németország Ausztria ellen nyert, s aztán szombaton a spanyolok az osztrákokat is legyőzték, a legutóbbi olimpián ezüst német válogatott pedig 17-13-ra vezetett a félidőben Szerbia ellen.

Szerbia a férfikézilabda Eb eddigi legnagyobb bravúrját ünnepelhette Németország ellen Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Sina Schuldt

A szerbeket a negyedik, a németeket az első kalapból sorsolták a csoportba. Szerbia a legutóbbi három Eb-n elvérzett az első csoportkörben, Németország két éve az olimpián második, az Európa-bajnokságon negyedik lett, s tavaly vb-negyeddöntőt vívott, miközben Szerbia arra a tornára ki sem jutott.

Német gól helyett időkérés

A második félidő azonban borította a papírformát. A szerbek hamar fordítottak, 23-21-re vezettek, ám innen még visszazárkóztak a németek.

Aztán jött Alfred Gíslason szövetségi kapitány végzetes bakija. Időt kért, miközben csapata épp az egyenlítő gólt dobta volna. Videózással kellett megállapítani, hogy a labda túlhaladt-e már a gólvonalon, mire megszólalt az időkérést jelző dudaszó.

Gíslason nem úszta meg, egyenlítés helyett magyarázhatott, de csapat kizökkent, az időkérés után lépéshibával elveszítette a labdát, s több esélye már nem volt az egyenlítésre.