kézilabdamagyar férfi kézilabda-válogatottSzita Zoltán

Újabb óriási tét, már vasárnap este meglehet a magyar továbbjutás a kézilabda Eb-n

Egy nappal a lengyelek elleni 29-21-es magyar győzelemmel végződött összecsapás után visszafogott, de felettébb bizakodó játékosokkal találkoztunk Kristianstadban. A magyarok a kézilabda Eb-n most az olaszokra készülnek, a csoportból való továbblépés pedig már vasárnap este is bekövetkezhet.

Lantos Gábor
2026. 01. 17. 14:44
Magyar öröm a lengyelek legyőzése után a kézilabda Eb-n Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Jókedvünket az sem tudta elrontani, hogy az eddig sem annyira tipikus skandináv január szombaton a lehető legrondább arcát mutatta. A köd alattomosan kúszott be a városba, a szitáló eső és a négyfokos hideg sem éppen az az idő, amikor bárki is szívesen sétálna az amúgy bájos belvárosban. Az izlandi szukrolókat ez nem zavarta, számukra ez igazi nyári idő, mert lehetne rosszabb is. Fújhatna a szél, ömölhetne az eső, szóval, lehetne ez sokkal rosszabb is. Az izlandi és a magyar csapat már csak azért sem lehet bús, mert mindkét együttes győzelemmel nyitotta meg a tornát, azaz a kézilabda Eb-t. A skandinávok 13 góllal verték meg Olaszországot, a magyarok nyolccal a lengyeleket. Kezdésnek ez egyáltalán nem volt rossz. Ráadásul vasárnap este már mind a két csapat - a magyar és az izlandi - továbbjuthat, ehhez csak az kell, hogy a lengyelek és az olaszok is vesztesen hagyják el a csarnokot.

kézilabda Eb
Szita Zoltán (b) és a lengyel Michal Olejniczak harca a magyarok és a lengyelek péntek esti mérkőzésén Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A kézilabda Eb F csoportjából a magyarok és az izlandiak emelkednek ki

Szombaton kora délután találkoztunk a magyarokkal, akik a szokásos szünnapi ritmus szerint pergették az órákat. Az esti edzés előtt nyilakozott a Magyar Nemzetnek Szita Zoltán, akivel először a lengyelek elleni mérkőzés tanulságairól beszélgettünk.

– Nem olvastam a lengyelek nyilatkozatait, de teljesen megértem, hogy el vannak keseredve – kezdte mondandóját Szita Zoltán.  – Biztosan úgy voltak vele, hogy ellenünk megmutatják, ez szerencsére nem jött össze. Mi olyan mérkőzést játszottunk ellenük, amelyen megadtuk számukra a maximális tiszteletet, miközben a saját játékunkat akartuk a lehető legjobban játszani. Akik ismerik a lengyel kézilabdát, az ottani bajnokságot, egyáltalán nem lepődhetnek meg azon, hogy a lengyelek milyen verekedős meccset produkálta. Fizikálisan sem volt ez könnyű ütközet, de nagyon jól oldottuk meg a szituációkat. Utólag talán annyit elmondhatok, hogy a csapatban nem volt kétség, mi úgy készültünk, hogy mindenképpen legyőzzük a lengyeleket. Bízunk egymásban, szeretünk itt lenni, s ez akkor is így van, ha egy Eb-n az első meccsnek mindig óriási jelentősége van. Nekünk minden egyes meccs döntő, mi így készülünk. Jó volt azt is látni, hogy Rosta Miklós mennyire kiválóan állt helyt Bánhidi Bence távollétében.

A magyar csapat pénteken csak perceket látott az olaszok Izland elleni mérkőzéséből. Szita Zoltán szerint a videós elemzés sokkal többet mond majd annál, amit most tudunk az itáliai csapatról – Régen játszottunk ellenük, láttuk őket a tavalyi világbajnokságon is. A keretük nem sokat változott, szóval, a vasárnap esti összecsapás nem az utazás az ismeretlenbe jegyében zajlik majd. Meg is lepett, meg nem is, hogy az olasz csapat tizenhárom góllal kikapott Izlandtól. Annak ellenére, hogy az izlandi a mezőny egyik legerősebb csapata. A tizenhárom gólos különbség az, amit nem gondoltam volna, mert amúgy abban biztos voltam, hogy Izland legyőzi Olaszországot.

Szita Zoltán szerint az olasz csapat ellen a megfelelő védekezés megtalálása lesz a legfontosabb feladat. – A mai modern kézilabda alapja és a győzelemhez szükséges legfontosabb dolog a jó védőmunka. Ebből lehet építkezni, ha ezt megvalósítjuk, miközben hátul a kapusteljesítmény is stabil, akkor bárki jöhet ellenünk. Nem számolgatunk, nem foglalkozunk azzal, mit játszik Izland a lengyelek ellen. Mi szeretnénk legyőzni az olaszokat, ha ez vasárnap este már a továbbjutást jelenti, akkor így lesz. 

Kristianstad, 2026. január 16. Hanusz Egon (j) és Ónodi - Jánoskúti Máté (b2), valamint Maciej Gebala (b), valamint a lengyel Marek Marciniak (j2) a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság F csoportjának első fordulójában játszott Magyarország - Lengyelország mérkőzésen a svédországi Kristianstad Arénában 2026. január 16-án. MTI/Hegedüs Róbert
Hanusz Egon (j) és Ónodi - Jánoskúti Máté (b2), valamint Maciej Gebala a kézilabda Eb első összecsapásán Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A lengyelek spanyol mestere nem tudott aludni

Jota Gonzalez, a lengyel csapat spanyol szövetségi kapitánya szombat reggel higgadtan beszélt. Elmondta, hogy annyira megviselte a magyarok elleni vereség, hogy egyáltalán nem tudott aludni. A 7 a 6 elleni lengyel játékról azt mondta, azt sikeresen próbálták, ennek némileg ellentmond, hogy a magyarok több üres kapus gólt tudtak szerezni. Ugyanakkor azt elismerte, hogy a lengyel csapat támadójátéka szinte csődöt mondott a pénteki mérkőzésen.

Az is kiderült, hogy a Rosta Miklós ellen brutális szabálytalanságot elkövető és a játékból piros lappal kizárt Wiktor Jankowski két meccses eltiltást kapott. Könnyen lehet, hogy számára már be is fejeződött a kézilabda Eb. 

Mit nézett az olaszok szövetségi kapitánya?

Ami az olasz csapatot illeti, ők gyakorlatilag ugyanabban a cipőben járnak, mint pénteken a lengyelek. Izlandtól kikaptak, s most minden idegszálukkal a magyarok elleni, a továbbjutás szempontjából számukra sorsdöntő mérkőzésre koncentrálnak. Az itáliai csapat német edzője, Bob Hanning érdekesen beszélt. Szerinte a 13 gólos vereség egyáltalán nem tükrözte a valóságot. A német tréner szerint Izland jobban játszott, de a reális eredmény maximum 3-4 gólos sikerük lett volna. Azt is hozzátette, hogy az olasz csapat egyetlen másodpercig nem adta fel a küzdelmet - akik látták a mérkőzést, azért nem biztos, hogy mindebben egyetértenek. Olykor ugyanis macska-egér párharcra emlékeztetett a két együttes játéka.

Az F csoport első fordulója után kijelenthető, hogy az izlandi és a magyar csapat játékerőben és tudásban kiemelkedik. Most már tényleg csak annyi a feladat, hogy a papírformát nem felborítva vasárnap este legyőzzük az olaszokat.

 

