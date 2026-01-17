Újabb óriási tét, már vasárnap este meglehet a magyar továbbjutás a kézilabda Eb-n

Jókedvünket az sem tudta elrontani, hogy az eddig sem annyira tipikus skandináv január szombaton a lehető legrondább arcát mutatta. A köd alattomosan kúszott be a városba, a szitáló eső és a négyfokos hideg sem éppen az az idő, amikor bárki is szívesen sétálna az amúgy bájos belvárosban. Az izlandi szukrolókat ez nem zavarta, számukra ez igazi nyári idő, mert lehetne rosszabb is. Fújhatna a szél, ömölhetne az eső, szóval, lehetne ez sokkal rosszabb is. Az izlandi és a magyar csapat már csak azért sem lehet bús, mert mindkét együttes győzelemmel nyitotta meg a tornát, azaz a kézilabda Eb-t. A skandinávok 13 góllal verték meg Olaszországot, a magyarok nyolccal a lengyeleket. Kezdésnek ez egyáltalán nem volt rossz. Ráadásul vasárnap este már mind a két csapat - a magyar és az izlandi - továbbjuthat, ehhez csak az kell, hogy a lengyelek és az olaszok is vesztesen hagyják el a csarnokot.

Szita Zoltán (b) és a lengyel Michal Olejniczak harca a magyarok és a lengyelek péntek esti mérkőzésén Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A kézilabda Eb F csoportjából a magyarok és az izlandiak emelkednek ki

Szombaton kora délután találkoztunk a magyarokkal, akik a szokásos szünnapi ritmus szerint pergették az órákat. Az esti edzés előtt nyilakozott a Magyar Nemzetnek Szita Zoltán, akivel először a lengyelek elleni mérkőzés tanulságairól beszélgettünk.

– Nem olvastam a lengyelek nyilatkozatait, de teljesen megértem, hogy el vannak keseredve – kezdte mondandóját Szita Zoltán. – Biztosan úgy voltak vele, hogy ellenünk megmutatják, ez szerencsére nem jött össze. Mi olyan mérkőzést játszottunk ellenük, amelyen megadtuk számukra a maximális tiszteletet, miközben a saját játékunkat akartuk a lehető legjobban játszani. Akik ismerik a lengyel kézilabdát, az ottani bajnokságot, egyáltalán nem lepődhetnek meg azon, hogy a lengyelek milyen verekedős meccset produkálta. Fizikálisan sem volt ez könnyű ütközet, de nagyon jól oldottuk meg a szituációkat. Utólag talán annyit elmondhatok, hogy a csapatban nem volt kétség, mi úgy készültünk, hogy mindenképpen legyőzzük a lengyeleket. Bízunk egymásban, szeretünk itt lenni, s ez akkor is így van, ha egy Eb-n az első meccsnek mindig óriási jelentősége van. Nekünk minden egyes meccs döntő, mi így készülünk. Jó volt azt is látni, hogy Rosta Miklós mennyire kiválóan állt helyt Bánhidi Bence távollétében.