A magyar kézilabdázó brutális kiütése még a lengyeleket is megviselte

A magyar férfi kézilabda-válogatott helyenként remek játékkal 29-21-re győzött Lengyelország ellen, s ezzel megtette az első lépést a középdöntő felé Kristianstadban. A kézilabda Eb nyitómeccse sok tanulsággal szolgál, miközben öröm volt nézni a kapuban parádézó Palasics Kristóf vagy éppen a beállós posztján lehengerlő teljesítményt nyújtó Rosta Miklós játékát.

Lantos Gábor
2026. 01. 17. 5:45
A magyar csapat ünnepel, mert 29-21-re legyőzte Lengyelországot Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Nagy titkolózás előzte meg a lengyel válogatott bemutatkozását a kézilabda Eb-n, de a látottak alapján vagy felesleges volt mindez, vagy csak nagyon rossz napot fogott ki a piros-fehér alakulat. Bár a mérkőzés elején két gyors góllal 2-0-ra vezettek, onnantól kezdve tényleg a magyarok akarata érvényesült. Mindenki tisztában volt azzal, hogy a továbbjutás szempontjából az első meccs is sorsdöntő lehet. A lengyelek nem véletlenül hangsúlyozták, hogy számukra a magyarok elleni mérkőzés az egész torna legfontosabb összecsapása. Mivel ezt elvesztették, tényleg kevés reményük marad arra, hogy bejussanak a legjobb tizenkettő közé. Látva az izlandiak játékát az olaszok ellen, kissé valószínűtlennek tűnik, hogy Lengyelország vasárnap le tudja győzni a skandinávokat. 

kézilabda Eb
Palasics Kristóf (kék mezben) a kézilabda Eb nyitányán nagyszerűen védett Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A kézilabda Eb első meccse után máris temetnek a lengyelek

Mielőtt rátérnénk arra, mi volt a magyarok győzelmének a kulcsa, érdemes belenézni a lengyel sportsajtóban megjelentekbe. Az ország legnagyobb példányszámú napilapja, a Fakt egyenesen katasztrófáról írt. Elismerik, hogy a magyar válogatott sokkal jobban játszott, a Rosta Miklósnak adott méretes pofont pedig a meccs legszörnyűbb jeleneteként említik meg. 

Nem keresnek sem mentséget, sem magyarázatot, leírják, hogy Wiktor Jankowski brutális szabálytalansága sokkal rosszabbul is végződhetett volna a magyar beállós szemszögéből. 

Egy másik cikkben azt írták, hogy a mérkőzés utolsó nyolc percét minden lengyel számára rossz volt nézni, mert a csapat akkor már teljesen feladta a számára kilátástalan küzdelmet.

A lengyel csapat spanyol edzője, Jota Gonzalez elkeseredetten beszélt a lefújás után. Szerinte az volt a probléma, hogy játékosai nagyon sok könnyű helyzetet rontottak el, rengeteg labdát eladtak. Azt is bevallotta, hogy egyáltalán nem erre az eredményre számított.

Nyitánynak tökéletes volt ez a meccs a magyarok számára

Több kérdésre is választ kaptunk a magyarok játékát figyelve. A beállós poszton Bánhidi Bence távollétében ezen az Eb-n Rosta Miklósé lesz a főszerep, s a kiváló sportoló megmutatta, hogy ebben a helyzetben is lehet rá számítani. Az első félidőben a mezőnyben ő volt a magyar csapat vezéregyénisége, a kapuban pedig Palasics Kristóf tett le lenyűgöző teljesítményt az asztalra. Palasics jó játéka azért is volt fontos, mert ez adta meg az alapját a magyar győzelemnek. Láttuk, hogy ez a lengyel csapat – bár egyénileg kiváló játékosokból áll, messze van még attól, hogy régi fényében ragyogjon. Azt viszont tényleg nem volt jó nézni, hogy a játékban nyújtott hiányosságaikat brutalitással ötvözték. A Rosta Miklósnak lekevert pofon még ebben az amúgy nem túl szelíd sportágban is brutálisnak számított.

Egy érdekes statisztikát mindenképp érdemes citálni: 

Imre Bence úgy lőtt négy gólt a lengyeleknek, hogy összesen nem töltött egy percet sem a pályán – tudniillik Imre csak a hétméteresekre állt be a kispadról.

Az, hogy ezt a részfeladatot rábízták, azért jó, mert a húzódással bajlódó játékos így is ki tudta venni a részét a sikerből. A második félidőben Bodó Richárd ellenállhatatlan játéka szintén elismerést érdemel. A tőle megszokott módon óriási gólokat lőtt. Amikor pedig a lengyel csapat szinte utolsó lehetőségként elővette a 7 a 6 elleni játékot, akkor sem zavarodtunk össze. Több olyan magyar gól is született, amikor ebben a szituációban egy-egy labdaszerzés után az üres lengyel kapura tudtunk dobni.

A magyar szövetségi kapitány elégedett

A magyarok szövetségi kapitánya, Chema Rodríguez azt emelte ki, mennyire türelmes tudott maradni a csapat. Miközben azt sem felejtette el megemlíteni, hogy a lengyelek ütötték-vágták a magyar játékosokat. Nagyon fontos volt, hogy jól védekezzünk, mert a mai modern kézilabdában ez a játékelem adja meg a győzelem alapját. Éppen ezért volt jó nézni Sipos Adrián és Ligetvári Patrik védőmunkáját.

Kristianstad, 2026. január 16. Szita Zoltán (b) és a lengyel Michal Olejniczak a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság F csoportjának első fordulójában játszott Magyarország - Lengyelország mérkőzésen a svédországi Kristianstad Arénában 2026. január 16-án. Magyarország-Lengyelország 29-21. MTI/Hegedüs Róbert
Szita Zoltán (b) és a lengyel Michal Olejniczak csatája Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Ami a csoport másik mérkőzését illeti, Izlandnak nem okozott gondot a néha furcsán védekező Olaszország 39-26-os legyőzése. Az első forduló után máris látszik, hogy a csoportból a magyar és az izlandi csapat tudása messze felülmúlja az olaszokét és a lengyelekét. Ennek ellenére az olaszok elleni vasárnapi meccsen nem árt az óvatosság, hiszen az itáliai csapatnak most jön az a meccs, ami a lengyeleknek az első volt: azaz a legfontosabb. Elnézve azonban az olasz és a magyar csapat játékát, nehezen képzelhető el, hogy talján sikert hozzon a két csapat vasárnap esti összecsapása. 

Azt is tudni lehet, hogyha vasárnap Izland legyőzi a lengyeleket és a magyarok az olaszokat, akkor a továbbjutás már az utolsó forduló előtt eldől, 

a keddi Magyarország–Izland mérkőzésnek „csak” annyi lesz a tétje, hogy melyik együttes végez az első helyen, s melyik visz két pontot (döntetlen esetén 1-1 pontot) a malmöi középdöntőbe.

 

