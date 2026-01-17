A magyar kézilabdázó brutális kiütése még a lengyeleket is megviselte

Nagy titkolózás előzte meg a lengyel válogatott bemutatkozását a kézilabda Eb-n, de a látottak alapján vagy felesleges volt mindez, vagy csak nagyon rossz napot fogott ki a piros-fehér alakulat. Bár a mérkőzés elején két gyors góllal 2-0-ra vezettek, onnantól kezdve tényleg a magyarok akarata érvényesült. Mindenki tisztában volt azzal, hogy a továbbjutás szempontjából az első meccs is sorsdöntő lehet. A lengyelek nem véletlenül hangsúlyozták, hogy számukra a magyarok elleni mérkőzés az egész torna legfontosabb összecsapása. Mivel ezt elvesztették, tényleg kevés reményük marad arra, hogy bejussanak a legjobb tizenkettő közé. Látva az izlandiak játékát az olaszok ellen, kissé valószínűtlennek tűnik, hogy Lengyelország vasárnap le tudja győzni a skandinávokat.

Palasics Kristóf (kék mezben) a kézilabda Eb nyitányán nagyszerűen védett Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A kézilabda Eb első meccse után máris temetnek a lengyelek

Mielőtt rátérnénk arra, mi volt a magyarok győzelmének a kulcsa, érdemes belenézni a lengyel sportsajtóban megjelentekbe. Az ország legnagyobb példányszámú napilapja, a Fakt egyenesen katasztrófáról írt. Elismerik, hogy a magyar válogatott sokkal jobban játszott, a Rosta Miklósnak adott méretes pofont pedig a meccs legszörnyűbb jeleneteként említik meg.

Nem keresnek sem mentséget, sem magyarázatot, leírják, hogy Wiktor Jankowski brutális szabálytalansága sokkal rosszabbul is végződhetett volna a magyar beállós szemszögéből.

Egy másik cikkben azt írták, hogy a mérkőzés utolsó nyolc percét minden lengyel számára rossz volt nézni, mert a csapat akkor már teljesen feladta a számára kilátástalan küzdelmet.

A lengyel csapat spanyol edzője, Jota Gonzalez elkeseredetten beszélt a lefújás után. Szerinte az volt a probléma, hogy játékosai nagyon sok könnyű helyzetet rontottak el, rengeteg labdát eladtak. Azt is bevallotta, hogy egyáltalán nem erre az eredményre számított.

Nyitánynak tökéletes volt ez a meccs a magyarok számára

Több kérdésre is választ kaptunk a magyarok játékát figyelve. A beállós poszton Bánhidi Bence távollétében ezen az Eb-n Rosta Miklósé lesz a főszerep, s a kiváló sportoló megmutatta, hogy ebben a helyzetben is lehet rá számítani. Az első félidőben a mezőnyben ő volt a magyar csapat vezéregyénisége, a kapuban pedig Palasics Kristóf tett le lenyűgöző teljesítményt az asztalra. Palasics jó játéka azért is volt fontos, mert ez adta meg az alapját a magyar győzelemnek. Láttuk, hogy ez a lengyel csapat – bár egyénileg kiváló játékosokból áll, messze van még attól, hogy régi fényében ragyogjon. Azt viszont tényleg nem volt jó nézni, hogy a játékban nyújtott hiányosságaikat brutalitással ötvözték. A Rosta Miklósnak lekevert pofon még ebben az amúgy nem túl szelíd sportágban is brutálisnak számított.