Óriási bravúr, a piros lap sem állította meg a magyar csapatot a BL-címvédő otthonában

Miközben a férfikézilabda krémje az Európa-bajnokságon játszik, a sportág legjobb női játékosai a BL-ben játszanak, ahol az A csoport 10. fordulójában magyar rangadót rendeztek: a címvédő Győri ETO a DVSC-t fogadta. Az ETO az első kilenc meccsét megnyerte a női kézilabda BL idei kiírásában, a Debrecen három győzelemmel és hat vereséggel várta a győri mérkőzést.

Szilágyi Zoltán csapata, a DVSC legyőzte a női kézilabda BL-ben a címvédőt, a Loki harminc év után nyert újra a Győr otthonában Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A DVSC a héten elveszítette veretlenségét a hazai bajnokságban a Ferencváros ellen, a Győrrel viszont szombat este tartotta a lépést. Az első félidőben jobbára a hazaiak vezettek, 11-7 után azonban visszazárkózott a Debrecen, 16-16 volt az állás a szünetben.

DVSC-bravúr harminc év után a Győri ETO otthonában

Az ETO a második félidőben 25-22-es hátrányba került, aztán kiegyenlített, majd a debreceni Jovovics támadószabálytalanságért kapott videózás után piros lapot.