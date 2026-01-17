Győri Audi ETODVSC Schaefflernői kézilabda

Óriási bravúr, a piros lap sem állította meg a magyar csapatot a BL-címvédő otthonában

A női kézilabda Bajnokok Ligája címvédője, a Győri ETO kilenc győzelem után elszenvedte első vereségét a BL 2025/26-os kiírásában, hazai pályán kapott ki 31-30-ra a DVSC-től. A magyar rangadó megnyerésével a DVSC nagy lépést tett a továbbjutás felé. Nagy tragédia a túloldalon sincs, a Győr továbbra is vezeti az A csoportot, kedden pedig visszavághat a Debrecennek a magyar bajnokságban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 19:54
Tjasa Stanko, a Győri Audi ETO KC és Tóvizi Petra, a DVSC Schaeffler játékosa a női kézilabda BL A csoportjának 10. fordulójában játszott magyar rangadón Fotó: MTI/Krizsán Csaba
Miközben a férfikézilabda krémje az Európa-bajnokságon játszik, a sportág legjobb női játékosai a BL-ben játszanak, ahol az A csoport 10. fordulójában magyar rangadót rendeztek: a címvédő Győri ETO a DVSC-t fogadta. Az ETO az első kilenc meccsét megnyerte a női kézilabda BL idei kiírásában, a Debrecen három győzelemmel és hat vereséggel várta a győri mérkőzést.

Szilágyi Zoltán csapata, a DVSC nagyon megszorongatta a női kézilabda BL-ben a címvédőt, a Győr a második félidőben jobbára futott az eredmény után
Szilágyi Zoltán csapata, a DVSC legyőzte a női kézilabda BL-ben a címvédőt, a Loki harminc év után nyert újra a Győr otthonában Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A DVSC a héten elveszítette veretlenségét a hazai bajnokságban a Ferencváros ellen, a Győrrel viszont szombat este tartotta a lépést. Az első félidőben jobbára a hazaiak vezettek, 11-7 után azonban visszazárkózott a Debrecen, 16-16 volt az állás a szünetben.

DVSC-bravúr harminc év után a Győri ETO otthonában

Az ETO a második félidőben 25-22-es hátrányba került, aztán kiegyenlített, majd a debreceni Jovovics támadószabálytalanságért kapott videózás után piros lapot.

Ez sem hozta el azonban a fordulatot, a Győr egyszer sem tudta átvenni a vezetést. De Paula utolsó másodperces lövésével az egyenlítés még összejöhetett volna a hazaiaknak, de a 37 százalékkal védő Ryde hárított.

A DVSC 31-30-ra nyert, harminc év után győzött újra a Győri ETO otthonában.

Győzelmével a Loki nagyot lépett a kieséses szakaszba jutás felé, a Győr veresége ellenére továbbra is vezeti a csoportját. 

Érdekes adalék, hogy a női kézilabda BL magyar rangadóján a győztes DVSC 31 góljából 19-et, a vesztes Győr 30 találatából 2-t szerzett magyar játékos.

Az ETO hamar megkapja a lehetőséget a visszavágásra, jövő kedden a hazai bajnokságban ismét a Debrecent fogadja.

Női kézilabda BL

A csoport, 10. forduló

Győri Audi ETO–DVSC Schaeffler 30-31 (16-16)

A csoport állása

  1. Győr 18 pont/10 meccs
  2. Metz 16/10
  3. Gloria Bistrita 12/9
  4. Esbjerg 11/9
  5. DVSC 8/10
  6. Dortmund 6/10
  7. Storhamar 4/10
  8. Buducnost 3/10

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

