„Nem sajnálkozom, hogy pofán vágnak” – őrült küzdelmen van túl a magyar válogatott

Chema Rodríguez elégedett lehetett, nem volt döcögős az első meccs: a magyar válogatott 29-21-re verte a lengyel csapatot a férfikézilabda Eb első fordulójában. Rosta Miklós négy góljával a főszereplők közé tartozott, majd a második félidő elején nem kívánt főszerep jutott neki: róla kapott piros lapot durvaságért a lengyel Jankowski.

Rosta Miklós négy gólt dobott a lengyelek elleni kézilabda Eb-meccsen, cserébe óriási pofont kapott a riválistól a magyar válogatott játékosa Fotó: MTI/Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Keményen védekeztek, ütöttek-vágtak, de erre is számítottunk, ismertük a belső védőiket. A szankció meglett érte, így nem sajnálkozom, hogy pofán vágnak

– mondta az eset kapcsán Rosta az M4 Sport kamerája előtt.

Kézilabda Eb: Jól védekezett a magyar válogatott

A beállós kiemelte, hogy a szünet után mivel lett hatékonyabb a magyar csapat játéka.

– A védekezésünk az egész meccsen jól működött, Palasics szenzációs volt mögöttünk. A második félidőben kicsit gyorsabban fel tudtuk vinni a labdát, dobtunk néhány üres kapus gólt és nem kellett annyit szenvednünk felállt fal ellen.

A védekezést Chema Rodríguez szövetségi kapitány is dicsérte, akinek edzői filozófiája egyébként is az, hogy a jó játék alapja a jó védelem.

– Nem volt könnyű felkészülni erre a meccsre, de a srácok fantasztikusak voltak. Elképesztő védelmünk volt, mindenki alárendelte magát a csapat teljesítményének, őrült küzdelmet vívtunk. Néha támadásban nem voltunk hatékonyak, ebben talán még tudunk előrelépni az Eb során. Az első meccs megnyerése nagyon fontos egy ilyen tornán, nagyon boldog vagyok, hogy ez sikerült – összegzett a szövetségi kapitány.