Rendkívüli

Már az ügyészség is megerősítette: nyomoz a NAV Radnai céges botránya miatt

Orbán ViktortelefontárgyalásVlagyimir Putyin

Erről tárgyalt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin

Orbán Viktor telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – közölte a Miniszterelnöki kommunikációs főosztály az MTI-vel kedden.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 13:53
Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor a közel-keleti és az ukrajnai helyzetről, valamint a Magyarország energiabiztonsága szempontjából kulcsfontosságú kőolaj- és földgázszállítmányok rendelkezésre állásáról tárgyalt Oroszország elnökével.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

Amint azt korábban megírtuk, a megbeszélésen szóba került az ukrán hadseregbe mozgósított, majd orosz fogságba került magyar állampolgárok helyzete is, valamint az ukrajnai háború lehetséges politikai-diplomáciai rendezése.

A Kreml tájékoztatása szerint Putyin megjegyezte, hogy Magyarország vezetése a konfliktus politikai és diplomáciai megoldását támogatja, és a nemzetközi ügyekben „kiegyensúlyozott és szuverén irányvonalat” kíván követni.

A felek az iráni helyzetről és a Közel-Keleten kialakult, gyorsan eszkalálódó válságról is tárgyaltak, különös tekintettel annak a globális energiapiacokra gyakorolt lehetséges hatásaira. A közlés szerint az iráni konfliktus következményei az energiapiac állapotát is befolyásolhatják. A felek megállapodtak, hogy különböző szinteken folytatják a kapcsolattartást.

Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott, hogy az iráni háború miatt a Barátság kőolajvezeték jelentősége megnőtt, és felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az olajszállítás mielőbbi újraindítására Magyarország irányába.

Borítókép: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Hála, genfi konvenció és egyéb gazemberségek

Bayer Zsolt avatarja

Kezdjük talán a hálával! Ugyanis ez annyira szürreális és felfoghatatlan, hogy Orwell és Ionescu egymás vállán zokog most a mennyekben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu