Orbán Viktor a közel-keleti és az ukrajnai helyzetről, valamint a Magyarország energiabiztonsága szempontjából kulcsfontosságú kőolaj- és földgázszállítmányok rendelkezésre állásáról tárgyalt Oroszország elnökével.
Erről tárgyalt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin
Orbán Viktor telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – közölte a Miniszterelnöki kommunikációs főosztály az MTI-vel kedden.
Amint azt korábban megírtuk, a megbeszélésen szóba került az ukrán hadseregbe mozgósított, majd orosz fogságba került magyar állampolgárok helyzete is, valamint az ukrajnai háború lehetséges politikai-diplomáciai rendezése.
A Kreml tájékoztatása szerint Putyin megjegyezte, hogy Magyarország vezetése a konfliktus politikai és diplomáciai megoldását támogatja, és a nemzetközi ügyekben „kiegyensúlyozott és szuverén irányvonalat” kíván követni.
A felek az iráni helyzetről és a Közel-Keleten kialakult, gyorsan eszkalálódó válságról is tárgyaltak, különös tekintettel annak a globális energiapiacokra gyakorolt lehetséges hatásaira. A közlés szerint az iráni konfliktus következményei az energiapiac állapotát is befolyásolhatják. A felek megállapodtak, hogy különböző szinteken folytatják a kapcsolattartást.
Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott, hogy az iráni háború miatt a Barátság kőolajvezeték jelentősége megnőtt, és felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az olajszállítás mielőbbi újraindítására Magyarország irányába.
Borítókép: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
