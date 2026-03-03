Erről tárgyalt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin

Путин и Орбан разговараа за ескалацијата на тензиите во Иран и Блискиот Исток

A felek az iráni helyzetről és a Közel-Keleten kialakult, gyorsan eszkalálódó válságról is tárgyaltak, különös tekintettel annak a globális energiapiacokra gyakorolt lehetséges hatásaira. A közlés szerint az iráni konfliktus következményei az energiapiac állapotát is befolyásolhatják. A felek megállapodtak, hogy különböző szinteken folytatják a kapcsolattartást.