Rendkívüli

Már az ügyészség is megerősítette: nyomoz a NAV Radnai céges botránya miatt

VanceIránatomfegyverTrump

Vance: Az amerikai csapások célja, hogy Irán soha ne juthasson atomfegyverhez

Az Egyesült Államok fő feladata Iránnal kapcsolatban annak biztosítása, hogy Teherán soha ne rendelkezzen atomfegyverrel – jelentette ki J. D. Vance amerikai alelnök. Az RBC-Ukraine beszámolója szerint Washington nem elhúzódó háborúra készül, ugyanakkor a következő napokban fokozódhatnak az Irán elleni támadások.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 13:32
J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke Fotó: RYAN COLLERD Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Államok elsődleges célja Iránnal kapcsolatban az, hogy Teherán soha ne juthasson atomfegyverhez – mondta J. D. Vance amerikai alelnök az RBC-Ukraine tudósítása szerint.

J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke
J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke (Fotó: Kyle Mazza / Anadolu/AFP)

Trump azt várta Irántól, hogy tegyen jelentős, hosszú távú kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy soha nem fog atomfegyvert gyártani, és nem fog a nukleáris fegyver megszerzésének szélén állni. Biztosítani akarta, hogy Irán soha ne rendelkezhessen atomfegyverrel, ehhez pedig alapvetően meg kellett volna változtatnia az iráni rezsim szemléletét

 – fogalmazott az alelnök.

Vance hangsúlyozta: az iráni nukleáris létesítményeket nem csupán békés célú urándúsításra hozták létre, ahogyan azt a teheráni hatóságok állítják, hanem nukleáris fegyverek fejlesztésére is.

Ugyanakkor kizárta egy elhúzódó katonai konfliktus lehetőségét. 

Donald Trump egyszerűen képtelen lenne megengedni, hogy ez az ország egy többéves konfliktusba keveredjen, amelynek nincs egyértelmű vége és célja

 – tette hozzá.

Az RBC-Ukraine felidézte: 2026. február 28-án Izrael és az Egyesült Államok csapássorozatot indított Irán ellen. A hadművelet után közel egy nappal Donald Trump arról beszélt, hogy az új nukleáris megállapodásról szóló tárgyalások kudarca vezetett a döntéshez.

Március 3-án a harcok folytatódtak. Trump egy interjúban úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok „még nem kezdett el kemény csapásokat mérni (Iránra)”, és hamarosan nagyszabású támadási hullám következhet.

A CNN forrásaira hivatkozva a portál arról is beszámolt, hogy Washington a következő 24 órában fokozhatja az Irán elleni műveleteket. Az amerikai értékelés szerint Irán védelme meggyengült, így megnyílhat az út a következő szakasz előtt, amely az iráni rakétagyártás, a drónprogram és a haditengerészeti képességek megsemmisítésére irányulhat.

Borítókép: J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke (Fotó: AFP)



 

add-square Támadás Irán ellen

Feketeöves valóságtagadás: a támadás alatt lévő Dubajból jelentkezett a tiszás influenszer, szerinte nincs veszély és csak Orbán hergel

Támadás Irán ellen 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Hála, genfi konvenció és egyéb gazemberségek

Bayer Zsolt avatarja

Kezdjük talán a hálával! Ugyanis ez annyira szürreális és felfoghatatlan, hogy Orwell és Ionescu egymás vállán zokog most a mennyekben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu