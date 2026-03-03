Vance: Az amerikai csapások célja, hogy Irán soha ne juthasson atomfegyverhez

Az Egyesült Államok elsődleges célja Iránnal kapcsolatban az, hogy Teherán soha ne juthasson atomfegyverhez – mondta J. D. Vance amerikai alelnök az RBC-Ukraine tudósítása szerint.
Trump azt várta Irántól, hogy tegyen jelentős, hosszú távú kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy soha nem fog atomfegyvert gyártani, és nem fog a nukleáris fegyver megszerzésének szélén állni. Biztosítani akarta, hogy Irán soha ne rendelkezhessen atomfegyverrel, ehhez pedig alapvetően meg kellett volna változtatnia az iráni rezsim szemléletét
– fogalmazott az alelnök.
Vance hangsúlyozta: az iráni nukleáris létesítményeket nem csupán békés célú urándúsításra hozták létre, ahogyan azt a teheráni hatóságok állítják, hanem nukleáris fegyverek fejlesztésére is.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!