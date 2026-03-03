Vance: Az amerikai csapások célja, hogy Irán soha ne juthasson atomfegyverhez

Ugyanakkor kizárta egy elhúzódó katonai konfliktus lehetőségét.

Donald Trump egyszerűen képtelen lenne megengedni, hogy ez az ország egy többéves konfliktusba keveredjen, amelynek nincs egyértelmű vége és célja

– tette hozzá.

Az RBC-Ukraine felidézte: 2026. február 28-án Izrael és az Egyesült Államok csapássorozatot indított Irán ellen. A hadművelet után közel egy nappal Donald Trump arról beszélt, hogy az új nukleáris megállapodásról szóló tárgyalások kudarca vezetett a döntéshez.

Március 3-án a harcok folytatódtak. Trump egy interjúban úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok „még nem kezdett el kemény csapásokat mérni (Iránra)”, és hamarosan nagyszabású támadási hullám következhet.

A CNN forrásaira hivatkozva a portál arról is beszámolt, hogy Washington a következő 24 órában fokozhatja az Irán elleni műveleteket. Az amerikai értékelés szerint Irán védelme meggyengült, így megnyílhat az út a következő szakasz előtt, amely az iráni rakétagyártás, a drónprogram és a haditengerészeti képességek megsemmisítésére irányulhat.

Borítókép: J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke (Fotó: AFP)





