Remek magyar játék, nagyszerű győzelem a kézilabda Eb nyitányán

Két évvel azután, hogy Magyarország minden idők eddigi legjobb helyezését érte el a férfikézilabda Eb-k történetében, ismét a sportág legszínvonalasabb rendezvényén játszhatott Chema Rodríguez csapata. A 2024-es németországi kézilabda Eb-n megszerzett ötödik hely miatt is a nemzetközi szaksajtó a magyarok győzelmét várta Lengyelország ellen. Ugyanakkor azzal mindenki tisztában volt, hogy a lengyel csapat nagyon nehéz ellenfél lesz, annak ellenére is, hogy az elmúlt évek világversenyein nem értek el komoly eredményt. Az F csoport első mérkőzésén semmi meglepő nem történt. Izland kellemesen eljátszadozott az olasz csapattal, a skandináv együttes végül nagyon magabiztos, 39-26-os győzelmet aratott. Az olaszok az elején nagyon szaggatták magukat, egyszer még vezettek is, de aztán érvényesült a papírforma. Izland tehát megnyerte az első meccsét, s a magyarok is abban reménykedtek, hogy a lengyelek elleni nyitány sikeres lesz a számukra. Izlandról még annyit érdemes megjegyezni, hogy szinte hazai pályán érezhették magukat, mert az a másfélezer izlandi drukker, aki eljött Kristianstadba, elképesztő hangulatot teremtett a csarnokban. Mi, magyarok ezzel nem tudtuk felvenni a versenyt, de azért öröm volt látni azokat a szurkolókat, akik piros-fehér-zöldben pompáztak a lelátón.

A magyar csapat a kézilabda Eb első meccse, a lengyelek elleni összecsapás előtt Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A kézilabda Eb remek magyar játékkal kezdődött

Chema Rodríguez szövetségi kapitány úgy döntött, hogy Andó, Papp, Pergel és Szilágyi marad ki a magyar csapatból. A csarnokban uralkodó hangulatot nem lehetett összevetni az izlandi mérkőzésen átéltekkel, sajnos, nagyon kevesen nézték a két együttes összecsapását.

Nem kezdődött jól számunkra a meccs, mert a lengyelek két perc alatt 2-0-ra elhúztak, ezek után jött az első magyar gól, amelyet Rosta Miklós szerzett. A kezdeti tétovaság után keményen védekeztünk, a nyolcadik percben pedig Szita Zoltán góljával először vezetett a magyar csapat (3-2). Imre Bence a kispadról érkezett, belőtt egy hetest, majd a kezünkben volt a lehetőség, hogy 5-2-re húzzunk el, de a helyzet kimaradt. Negyedóra elteltével sem növekedett a magyarok előnye. Csapatunkból az első tizenöt percben egyértelműen Rosta Miklós játéka emelkedett ki. 7-4-es magyar vezetésnél a lengyel csapat spanyol edzője időt kért. Ez sem segített, mert az időkérés után Palasics Kristóf hetest védett, a következő lengyel támadásnál meg ziccert hárított. Rosta Miklós viszont tényleg nagyszerű formában játszva szórta a gólokat, az ő találatával a 18. percben 8-4-re vezettünk.