Fekete öves valóságtagadás: a támadás alatt lévő Dubajból jelentkezett a tiszás influenszer, szerinte nincs veszély és csak Orbán hergel

A dróntámadások veszélye miatt lezárt dubaji repterek megnyitását várva osztotta meg követőivel gondolatait Nagy Ádám, a Tisza Pártot támogató youtuber.

Orbánék meg közben hogy hergelik szét az embereket, miközben amúgy nincs is semmi veszély, hát ez egy kicsit más hozzáállás […] Úgyhogy majd megyek valamikor, ki tudja, hogy mikor lesznek nyitva a repterek

– fogalmazott a Jólvanezígy YouTube-csatorna vezetője.

– Éppen lövik azt a helyet, ahol van, de ő arról beszél, hogy nincs semmiféle veszély. Tényleg nem lehet könnyű tiszásnak lenni, tagadni kell a valóságot, akkor is, ha éppen körülötted van – értékelte a látottakat Bohár Dániel újságíró.