Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

dubajbohár dánieltisza pártnagy ádám

Fekete öves valóságtagadás: a támadás alatt lévő Dubajból jelentkezett a tiszás influenszer, szerinte nincs veszély és csak Orbán hergel

Az évi 300 millió forintból gazdálkodó Nagy Ádám, a Jólvanezígy YouTube-csatorna vezetője dubaji nyaralásából jelentkezett, pont most, amikor lövik a várost – hívta fel videójában a figyelmet Bohár Dániel.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 13:04
Füst tör a magasba egy iráni dróntámadást követően Dubaj kikötőjében 2026. március elsején.Az iráni állami média a mai napon megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban.
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A dróntámadások veszélye miatt lezárt dubaji repterek megnyitását várva osztotta meg követőivel gondolatait Nagy Ádám, a Tisza Pártot támogató youtuber.

Orbánék meg közben hogy hergelik szét az embereket, miközben amúgy nincs is semmi veszély, hát ez egy kicsit más hozzáállás […] Úgyhogy majd megyek valamikor, ki tudja, hogy mikor lesznek nyitva a repterek

– fogalmazott a Jólvanezígy YouTube-csatorna vezetője.

– Éppen lövik azt a helyet, ahol van, de ő arról beszél, hogy nincs semmiféle veszély. Tényleg nem lehet könnyű tiszásnak lenni, tagadni kell a valóságot, akkor is, ha éppen körülötted van – értékelte a látottakat Bohár Dániel újságíró.

Borítókép: Dubaj kikötője iráni dróntámadás után (Fotó: MTI/AP/Fatima Sbair)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bailey Schwab
idezojelekegyesült államok

A Trump-doktrína és az iráni háború

Bailey Schwab avatarja

Az amerikai katonai erő alkalmazása a perzsa állam ellen missziókiterjesztéshez vezethet.

gazdaság

Kulcsszerep jutott a magyar tulajdonú nagyvállalatoknak

A szolgáltatóközpontok egyre összetettebb funkciókat látnak el, s jelentősen segítik a diplomás, nyelveket beszélő fiatalok helyben maradását. A HBPO Professional Services Kft. jó példa arra, hogy a sikeres termelési tevékenységet a szolgáltatási és a kutatás-fejlesztési tevékenység Magyarországra telepítése követheti, s ezáltal zajlik a gazdaság dimenzióváltása – közölte Szijjártó Péter a cég győri szolgáltatóközpontjának megnyitóján, csütörtökön.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu