„Nevetséges” – a Szeged riválisának edzője kifakadt a magyarok Eb-csoportjában történteken

Izland 39-26-ra nyert Olaszország ellen péntek este, mielőtt a magyar válogatott 29-21-re legyőzte Lengyelországot a férfikézilabda Eb kristianstadi, F csoportjának első fordulójában. Az 1998 után az Európa-bajnokságra visszatérő olaszok Románia és Feröer ellen szoros mérkőzésekkel készültek a kontinenstornára, Izland viszont megmutatta, miért tartják a viadal egyik titkos favoritjának. A Veszprém balszélsője, Bjarki Már Elísson öt, míg a Szeged irányítója, Janus Dadi Smárason a mezőny legeredményesebb játékosaként nyolc gólt szerzett – az egyik legérdekesebb pillanat azonban Ymir Örn Gislason nevéhez fűződött, akinek az arca a második félidő közepén Christian Manojlovic könyökével találkozott.

Bob Hanning mellett a dán szakértők sem értik, miért kapott piros lapot az olasz válogatott egyik legjobbja Izland ellen a férfikézilabda Eb-n Fotó: DPA/AFP/Andreas Gora

Férfikézilabda Eb: vitatott piros lap a magyarok csoportjában

Manojlovic a jobb kezével éppen lövéshez készült, a lendületvétel során azonban az addigi legaktívabb olasz játékos bal könyöke eltalálta Gislason arcát, ezért pedig a spanyol játékvezetői kettős videózás után piros lapot adott. Ekkor már kilencgólos előnyben voltak az izlandiak, így aligha befolyásolta a kiállítás a pontok sorsát, az olaszokat irányító Bob Hanning azonban nem értette, miért járt a piros lap a játékosának. A német szakember a találkozó összegzése mellett külön is kitért erre az esetre.

– Ez ostoba döntés volt, ilyenért sosem jár piros lap, úgyhogy nem is értettem.

Ők a világ talán legjobb bírói, és legtöbbször megmaradnak az eredeti, jó döntésüknél, úgyhogy nem tudom, ezúttal miért változtatták meg az a videó alapján

– mondta az olaszok német szövetségi kapitánya.

A Szegeddel egy Bajnokok Ligája-csoportban szereplő dán GOG vezetőedzője, Kasper Christensen szakértőként dolgozik az Eb-n, és a társházigazda ország egyik sajtóorgánumának, a dán TV2-nek nyilatkozva Hanningénél is erősebb véleményt fogalmazott meg: – Ez már kezd nevetséges lenni, elvégre egyértelmű, hogy az olasz játékos éppen nyomás alatt állt egy kemény párharcban. Ez egy szerencsétlen ütközés, és bár tudom, hogy nem számít, hogy nem volt szándékos, ez olyan eset, amilyenből egy mérkőzésen több is előfordulhat. Nehezen tudom elfogadni a döntést – mondta Christensen, akinek a véleményével az egykori dán válogatott kézilabdázó, Claus Möller Jakobsen is egyetértett, szerinte is túl szigorú ítéletet hozott a spanyol duó.